15 Marzo 2019 04:06:00

El bloque

El miércoles, antes de la hora de la comida varias figuras de la oposición al presidente López Obrador terminaron de negociar la formación de un bloque legislativo para contenerlo.



Saben que tienen que estar a fuerza todos, y a fuerza unidos, porque sólo así –y apenas– alcanzan los votos para que el presidente, su partido y sus aliados no alcancen los dos tercios de los votos que les dan mayoría calificada para hacer lo que les dé la gana en el Congreso.



La primera intención fue que el bloque existiera tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.



No se pudo. Se quedaron solo con Senadores. ¿Por qué? Calcularon que en la Cámara de Diputados no van a juntar los votos porque sus bancadas se van a dividir, fracturar debido a la operación política de Morena, encargada al coordinador Mario Delgado, sumada a la operación del Gobierno federal que ha convencido a varios gobernadores de oposición de que sus diputados voten con Morena. Sucedió en la propuesta de la Guardia Nacional militarizada que luego enmendó el Senado para darle mando civil.



Así pues, definieron que el bloque opositor debe pertrecharse en el Senado. Sumando los senadores del PAN, del PRI, los de Movimiento Ciudadano y los que quedan del PRD alcanzan apenitas los votos para que Morena y los suyos no tengan la mayoría calificada.



De hecho, en el Senado ya pusieron a prueba el bloque durante el debate de la Guardia Nacional y lograron que el Gobierno rectificara.



La segunda intención fue que el bloque opositor se mantuviera unido para todas las votaciones en todos los temas. Pero esa intención estuvo por reventar las negociaciones, particularmente entre el PAN (más inclinado a rechazar en todo al presidente AMLO) y Movimiento Ciudadano (más inclinado a negociar), según me explican fuentes involucradas.



Así que se abortó la idea de que el bloque permaneciera unido en todo. Escogerán sus batallas. Las primeras dos serán la reforma educativa y la revocación de mandato.



En la reforma educativa, su posición de inicio es muy muy dura: plantearán avalar las reformas lopezobradoristas a cambio de que la Federación absorba la gestión y el costo total de la educación en todos los estados del país (como lo hace ahora sólo con Oaxaca y la Ciudad de México). Es un cambio del pacto federal e implica una cantidad de dinero gigantesca que puede poner en aprietos al presupuesto.



En la revocación de mandato, el objetivo del bloque opositor es que el presidente López Obrador no esté en la boleta electoral del 2021. El Presidente ha dicho que el día de las elecciones federales para renovar Congreso y gubernaturas quiere también que la gente vote si él se queda o se va.



El bloque tiene fundado miedo de enfrentar de nuevo a López Obrador y tener a un presidente activamente en campaña que los arrase, así que quieren darle el “sí” a Morena en la revocación de mandato, pero que suceda hasta el cuarto año de gobierno.



Son los planteamientos de saque. Vienen las negociaciones. Vienen las presiones. Veremos quién aguanta y quién gana.