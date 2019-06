02 Junio 2019 04:10:00

El brazo del ‘Mono’

¿Quién será el diputado local vinculado con Juan Manuel Muñoz Luévano? Incluso tenía en la bolsa la posibilidad de ir por la reelección, pero los astros se le desacomodaron desde la extradición del “Mono” a Estados Unidos, y más aún al ser liberado bajo la condición de informante.



Al parecer el brazo del “Mono” Muñoz es bastante largo.



Anda muy solicitado



El que no puede quejarse de falta de visitas en su casa de Saltillo es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. A “La Coneja”, como lo llaman sus fans, le sobró quién quisiera pasar a saludarlo y platicar, durante sus primeros días en la ciudad, después de la odisea que vivió al estar en un Cereso de Chihuahua, y después en prisión domiciliaria en los terrenos donde manda el gobernador panista Javier Corral Jurado.



La duda es si se preocupan por su situación, o en realidad les interesa las relaciones que tiene en la 4T.



Sábado de nombramientos



El gobernador Miguel Riquelme aprovechó el sábado para entregar nombramientos. Había algunas áreas sin titular y, con lo de ayer, más de uno se quedó con las ganas de tener asiento en la Administración estatal.



Una de las designaciones fue para Leticia Sánchez Campos como titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia, Pronnif, luego de la renuncia de Yezka Garza, quien ahora tiene tareas en la ONU. Sánchez tiene experiencia en el área, pues estuvo al frente de Pronnif en la Región Centro. Es hija de Melchor Sánchez, exalcalde de Monclova y diputado local y federal.



Darle juego



Jorge Williamson Bosque también fue alcalde de la Capital del Acero, y desde este fin de semana se desempeña como subsecretario de Desarrollo Económico en aquella región. Es empresario y le sabe al tema de la promoción industrial y comercial. Su esposa Josefina Garza es diputada local.



Williamson y su esposa representan a un sector del priismo monclovense, y allá mismo más de uno apuesta a que el nombramiento va pensado en darle juego a todos para tratar de recuperar terreno en la próxima elección. Veremos.



Otro nombramiento fue para una paisana del gobernador; Lorena Safa Serrato es directora administrativa del nuevo Centro de Convenciones de Torreón y no es la primera ocasión en que colabora con Riquelme, pues cuando fungió como alcalde, Safa fue directora de Promoción de Inversiones en el Ayuntamiento.



Con el CIDE



En donde van a presumir convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es en la Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata Sandoval, y en el Sistema Estatal Anticorrupción. El martes estará en Saltillo la plana mayor del CIDE para la Jornada de Monitoreo y Evaluación para el combate a la corrupción, y una de las conferencias principales estará a cargo de Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).



Confirmaron asistencia el gobernador Miguel Riquelme; la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y el líder del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño.



En Madrid



El que se dio una vuelta por la Feria del Libro, pero de Madrid, fue el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. No crea que anda de turista; anda en el Viejo Continente en atención a varias invitaciones que tuvo. Una de ellas fue por parte de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), con cuyo director, Manuel Medina Elizondo, hizo el recorrido por la feria de las letras, una de las más grandes e importantes.



“Chava”, como le dicen en la UAdeC, también se dio la vuelta por la Asociación Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA; el coordinador de Comités Internacionales, Miguel Ángel Tamayo Taype, lo invitó a un encuentro de Evaluación de la Educación Superior. También estuvo Anabel Bonilla Calero, gestora del Programa Sellos Internacionales de Calidad. Se trata de amarrar relaciones internacionales para la Universidad y el rector anda en eso.



Mucho movimiento



En donde hubo bastante movimiento durante las últimas semanas fue en el PRI Saltillo como parte del proceso para credencializar y ratificar militancia.



El proceso, coordinado por la dirigente municipal del PRI, Lucía Azucena Ramos, se dio con el visto bueno del primer priista del estado, Miguel Riquelme y de Manolo Jiménez. Nos aseguran que además de ver caras nuevas y reencontrarse con viejos compañeros, la reafiliación elevó el ánimo de los priistas.



Otra cosa, los dos años que vienen serán electorales; en 2020 se renueva el Palacio de Coss y en 2021 los ayuntamientos, y nos mencionan, el ejercicio permitió a los priistas auditar la capacidad de organización y al parecer en el PRI Saltillo no salieron mal librados.