17 Noviembre 2020 03:00:00

El caballo Héctor Heredia

SARAPEROS DE SALTILLO en su historial de 50 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol ha tenido a dos elementos nativos de una población llamada Huatabampo, Sonora, uno de ellos es Toñito Romero que llego junto con la familia Ley Lopez en 1999 y en otro un poco mas reciente en el 2012, un personajazo de nuestro beisbol Hector “El Caballo “Heredia, con toda una gran trayectoria beisbolera.



HECTOR HEREDIA HINOSTROZA, lanzo durante 14 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol, en donde gano 83 juegos y salvo 82, iniciando su carrera en 1981 con los Sultanes en donde solo tiro como relevista y termino con 2-3 en ganados y perdidos y efectividad de 2.81, y aunque se suponía que en el 84 seria su confirmación fue un tanto decepcionante porque termino con 0-4 y efectividad de 4.19



TRAS DE INCURSIONAR en las Ligas Menores de los Estados Unidos en 1984 regreso con Sultanes y termino con 3-7 con 13 salvados y efectividad de 4.19, pero en 1985 los Dodgers de los Angeles lo firmaron y lo enviaron a los Dodgers de San Antonio, y así se paso seis años, esperando una oportunidad para ir al equipo grandes, cosa que no sucedió y decidió regresar a Mexico con Sultanes.



SU ULTIMA INCURSION en los Estados Unidos fue con los Toros de Tucson con marca de 2-2, tras salvados y 5.27 en efectividad en 1990, pero su regreso con Sultanes fue totalmente diferente, alcanzo marca de 8-3 en ganados y perdidos, así como diez juegos salvados y efectividad de 2.34, destacando que en esa campaña solamente abrió en nueve juegos de 24 en donde participo.



ESTO FUE EL inicio de una exitosa carrera de esta gran lanzador sonorense que se extendió por 14 temporadas, terminando con 83 triunfos y 74 derrotas, ademas de 92 juegos salvador, para en el 2001 retirarse con el equipo de Torreón y convertirse en coach de pitcheo. Llegando así a los Saraperos de Saltillo en el 2012.



NO FUE MUY larga su estancia en el equipo, porque el ex pitcher que termino con una efectividad de 3.66 en 411 juegos que lanzado en la LMB no fue de la preferencia de los directivos de ese entonces (hace ocho años atrás) porque cuando fue a la oficina del equipo a solicitar un buen aumento por su labor no hubo.



ES MAS SALIERON a relucir los defectos que en ocasiones suelen ofender mas que los insultos, y es que el sonorense carente de una buena escritura y falta de ortografía fueron los factores para mencionarle que no merecía un mejor salario y que por el contrario debería de abandonar el equipo, sin ningún otro pretexto.



DE ANTEMANO SE sabe que en el béisbol muchos de los jóvenes talentos que llegan proceden de gente humilde que llega del campo, en donde al lado de sus padres labraron la labor, cuidan el ganado y su pasatiempo es el beisbol, pero suelen surgido muchos con un gran potencial que deben de ser pulidos para llegar a ser estrellas del béisbol.



LA ACADEMIA El Carmen cuando se instalo se impuso que los jóvenes no solo se dedicaran a perfeccionarse en el béisbol, y ser cada vez mejores, sino a intentar que terminaran sus estudios y tambien les daban cursos de ingles para que lo aprendieran y que en caso de necesitarlo no se les dificultara en los Estados Unidos, en caso de ir.



ERA SIN LUGAR a dudas un complemento que mucho requiere el deportista que proviene del campo mexicano, pero ahora que se pretende desaparecer a la Academia, que creo que ya es un hecho, desconozco si las escuelas que tiene el papa de los Gonzalez en Baja California, a la que tiene en Oaxaca don Alfredo, en Culiacan o en Los Mochis tengan tal complemento que en estos días es muy necesario.



YO CREO QUE el pelotero profesional vale por su trayectoria deportiva, pero si esto le agregamos que se cultiva con una buena preparación academia, no le hará daño, por el contrario le abrirá mas puertas y no le pasara lo que al “Caballo” Heredia cuando tuvo que salir de los Saraperos de Saltillo.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.