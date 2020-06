11 Junio 2020 09:52:00

El camino al éxito

Hablar de una persona exitosa es sinónimo de alguien adinerado, pero no solo eso, también se trata de estatus y muchas veces de poder, por esa razón constantemente asociamos el éxito a la riqueza y esta idea la relacionamos a la felicidad, tener dinero para ser feliz.



La búsqueda de la felicidad es una tarea constante del ser humano e inicia a muy temprana edad, cuando empezamos a estudiar, vamos trazando metas a mediano y largo plazo como, concluir la primaria, luego la secundaria, la preparatoria y una carrera, algo que nos dé un modo honesto de vivir.



En esta travesía incesante de alcanzar el éxito, las personas van caminando por diversos senderos, los cuales no son claros o seguros, un ejemplo de ello es, el hecho de que al escoger a que universidad ingresarán, se escucha que la razón por la que se eligió tal o cual carrera, es porque quieren ser ricos.



Este tipo de respuesta es muy común, tanto que influye en el desempeño de esos profesionistas, porque salen a la vida laboral esperando convertirse en ricos de un día para otro, sin considerar que desde el principio eligieron esa carrera por los motivos equivocados; querer se rico no está mal, lo que está mal es elegir un destino incierto, si solo estudias por estudiar, para concluir una carrera con la idea guajira de que al terminarla vas a salir, encontrarás un trabajo en el que te pagaran las perlas de la virgen y te harás rico de la noche a la mañana, eso es lo que está mal.



Para elegir la profesión de tu vida es importante considerar que sea algo que te llene, algo que te guste hacer, aquello para lo cual tienes destreza o habilidad nata, de tal forma que no te esfuerces sobremanera para estudiarlo, si hay que ser constante, disciplinado y perseverante, pero si eliges dedicarte a algo que realmente te gusta, el trabajo te será leve y lograrás disfrutar de lo que haces.



Sin embargo como decía, la búsqueda de la felicidad esta íntimamente ligada a la del éxito, ser exitoso para ser feliz, por lo tanto, vamos por la vida tratando de encontrar la fórmula secreta de la felicidad, como cuando pensamos en ganarnos la lotería y volvernos millonarios; pero, esta recepción de las ideas que te lleven al éxito, se encuentran diseminadas y podemos toparnos con ellas en un lugar y tiempo incierto, por lo que hay que estar siempre con la mente abierta y alerta para no dejar pasar las buenas oportunidades.



Una de estas oportunidades se me presentó a mí con la lectura de un libro, uno que me gustó, porque la lectura del mismo es muy dinámica y además porque está plagado de buenos consejos y reflexiones sobre cómo mejorar tu calidad de vida, habla sobre la educación financiera.



El autor Robet Kiyosaki es un empresario hawaiano de ascendencia japonesa, que además es inversionista y conferencista, entre otras cosas; recientemente estuvo en México, en una entrevista en W radio, en cadena nacional, precisamente dando consejos financieros para todos los que quieren producir dinero.



El libro intitulado Padre Rico Padre Pobre, ofrece un enfoque desde otra perspectiva, habla de cómo tener una correcta educación financiera para lograr el éxito y de la falta de ella en la formación académica de las personas, es sumamente enriquecedor, lo recomiendo ampliamente.



Además, durante la lectura el propio Kiyosaki hace alusión a otro diverso libro llamado El Hombre Más Rico de Babilonia, de Gorge S. Clason, que dicho sea de paso, también leí, cual si se tratara de un vaso de agua en el desierto, éste último, ofrece una versión simplificada de como sanear tus finanzas; además de que esta envuelto de un halo de historia y misticismo pues la historia principal se ubica en el contexto babilónico.



Hoy en día, en medio de la crisis sanitaria que atravesamos por el coronavirus, hay que saber también identificar esas pequeñas ideas que pueden cambiar tu vida, pues a pesar de que el confinamiento ha arrancado muchas emociones abruptas como el estrés, depresión o ansiedad, también es cierto que abre un abanico de posibilidades para hacer una pausa y redefinir los caminos a la felicidad o al éxito; la lectura de estos dos libros puede ser de gran ayuda para lograrlo.



Desde mi óptica, el éxito debe ser una herramienta para alcanzar la felicidad, si trabajas en algo que te gusta y se te da, lo realizas con entusiasmo y ahínco, lo que genera energía positiva en tu entorno, esto a su vez, genera que el trabajo resulte bien hecho, por lo que probablemente te conviertas en alguien exitoso, al que no le faltará el dinero, ni la felicidad.



Pero, ¿qué es la felicidad?, para que tu camino no sea incierto, hay que reflexionar sobre esta pregunta y tenerlo presente, por ejemplo; salud física y mental, tener buenos sentimientos por los otros, practicar la generosidad, hace que te sientas conectado con algo más grande que tú y hará que tu esfuerzo, tu sudor, tus lágrimas, tengan una dirección y no te pierdas en el mar de la desesperanza y finalmente seas feliz.