15 Junio 2019 03:10:00

El campo sigue igual

AYER COMO HACE VARIOS MESES, el secretario de Desarrollo Rural JOSÉ LUIS FLORES MÉNDEZ, se dio baños de pueblo allá por las desérticas tierras de Cuatro Ciénegas...



PERO TAMBIÉN, IGUAL QUE HACE varios meses, escuchamos casi sus mismas palabras, que el presupuesto federal ha llegado a cuentagotas y que los productores de trigo de Coahuila, siguen esperando que se les respeten los precios favorables de su producto...



NOS ASUSTAMOS PORQUE EL PRESIDENTE de México, se la ha pasado quejándose desde que asumió el poder en el país y aquí andamos en las mismas...



LOS CIUDADANOS Y MÁS LOS campesinos, no quieren escuchar quejaderas, para eso ya tienen con las malas condiciones en las que viven y trabajan...



QUIEREN RESULTADOS, PERO RESULTADOS QUE se vean reflejados en su contexto de trabajo, en sus ingresos, en sus condiciones de vida...



YA NO QUIEREN PALABRERÍA Y vaya que el Secretario de Desarrollo Rural tiene mucho trabajo para mejorar las condiciones de los campesinos en Coahuila, sólo falta que lo haga...



PERO LO QUE SÍ QUEDA claro es que no las va a solucionar quejándose, ni poniéndose un sombrero y botas para parecer uno de ellos...



DICEN QUE EL MIEDO NO anda en burro, será por eso que ya aparecieron 46 millones de pesos de los 70 que andan extraviados y que eran para arreglar el área de Urgencias en el IMSS...



RESULTA QUE EL CONSEJO CONSULTIVO del Seguro Social, se pasó por el arco del triunfo la etiqueta que ya traían esos 70 millones y que eran para Urgencias de la Clínica 7 y decidió acondionar el área de Oncología, instalaron una guardería y el clima de todo el hospital...



NADIE DICE QUE ESAS OBRAS no sean prioritarias, el problema es que a nadie le avisaron, ellos solitos decidieron y repartieron el recurso, aunque hasta la fecha no sabemos cuánto se gastó de manera desglosada...



AÚN ANDAN VOLANDO 24 MILLONES de pesos, falta que el Consejo Consultivo del IMSS le dé una explicación a JUAN PUEBLO y de pasada a la diputada federal MELBA FARÍAS, para que ya quite el dedo de la yaga, que parece que no les gustó a muchos...



EN CIGARROS, ALCOHOL, CELULARES Y ropa, se están gastando los jóvenes las becas Benito Juárez, por lo menos eso dice la psicóloga SANTOS GUERRERO...



Y ES LO QUE VEMOS en las redes sociales y lo que escuchamos de los mismos jóvenes, quienes con lujo de detalles, dicen en qué se han gastado el dinero..



PRIMERO RECIBIERON MIL 600 PESOS y luego a los dos meses, por error les depositaron 3 mil 200 e igual le partieron su mandarina en gajos...



PERO AHÍ ES DONDE DEBE entrar la autoridad de los padres, deben cuidar en qué se gasta su hijo el dinero, incluso manejárselo ellos mismos para que se les dé un uso correcto...



CON 3 MIL 200 PESOS en manos de un joven preparatoriano, haz de cuenta que se sienten millonarios y con el poder de tomar decisiones, porque en las escuelas hasta sacan la cartera llena de billetes...



TAL VEZ SE DEBAN DISEÑAR nuevas reglas de tal forma que con ese dinero, sólo se les permita comprar útiles escolares, zapatos y pagar colegiaturas, porque en la mayoría de los casos, los padres tampoco han puesto control...