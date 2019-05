19 Mayo 2019 03:45:00

El capítulo final

Hace algunos años encontré un video de la Lindsey Stirling, que hacía un cover en violín del opening de Game of Thrones. La atmósfera estaba ambientada con piezas de ajedrez. Imaginé que la serie trataba sobre algo relacionado y decidí empezarla.



Por supuesto no tenía nada que ver, mas que esa extraña metáfora de los planes y sacrificios que a muchos les gusta relacionar con el juego ciencia. Dió igual. En tres días terminé las dos primeras temporadas. Lo que no alcancé a vislumbrar es que un simple fin de semana se convertiría en casi toda una década de expectación.



Es difícil recordar que hace 8 años apenas me mudaba a Saltillo para estudiar la universidad. Pero es todavía más complejo imaginar qué haremos 8 años en el futuro.



Si lo consideramos con detenimiento, es mucho tiempo para un plan de largo alcance. La mayoría de nuestros proyectos tienden a ser más cortos: en 5 años termino la carrera, en 3 me caso, en 2 tendré un hijo, etc. ¿Pero alguien puede realmente imaginar qué hará dentro de una década?



Hoy será el último capítulo de GOT y es angustiante saber que no habrá algún desenlace decente. Nos sentimos decepcionados con el giro inesperado de algunos personajes, insipientes muertes y otras cosas sin mucha relación. Sin meter las manos al fuego por los guionistas, me atrevo a asegurar que parte de la decepción viene de las altas expectativas que imaginábamos para el final (con mucha razón, que tanto tiempo invertido no pasa en vano).



Si nuestro yo de hace 8 años nos encontrara ahora, ¿se sentiría defraudado al vernos? Éramos un personaje con tantas posibilidades. Qué hicimos con él. ¿Nos convertimos en ese sueño de éxito que vislumbrábamos, o nos queda la sensación que enloquecimos y perdimos el rumbo?



Lo difícil de la vida es que no hay spoiler, ni tráilers, ni anuncios sobre la temporada final. Vamos por allí a tientas sin saber que será la última vez que besaremos a nuestra pareja porque al día siguiente viene el rompimiento, o que perderemos el trabajo y quedaremos en banca rota. Arruinamos nuestro arco narrativo sin darnos cuenta y lo que podría haber sido un papel estelar termina en un alguien sin rumbo a media batalla sin hacer nada significativo ni valeroso.



Si hoy fuera el final de la serie de nuestra vida, ¿seríamos capaces de darle un final digno? ¿O tendríamos que firmar un change.orgpara volverlo a grabar?



Este domingo termina GOT. Por suerte a nosotros nos queda un poco más de tiempo (tal vez).