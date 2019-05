24 Mayo 2019 04:10:00

El cocodrilo y los migrantes

NO HAY QUE SER MAL pensados, en referencia al tema del cocodrilo enorme que surgió esta semana en el río Bravo entre los dos puentes internacionales, pero casualmente la noche del miércoles para amanecer jueves en la parte baja del puente internacional número dos, ahí donde en ocasiones se estacionan los aerobotes de la Patrulla Fronteriza, llegaron tres vehículos a los cuales no se les distinguían los logos (por ser de madrugada), dos al parecer de alguna corporación y uno más una van wagon de donde, dicen, descargaron algo, un animal, hacia el río Bravo…



CASUALMENTE, LUEGO DE ESO, el cocodrilo apareció muy campante en ese tramo, cerca a la orilla de Eagle Pass en el río Bravo. Un animal enorme, de varios años de edad que puede medir más de tres metros y que representa un alerta para los migrantes, precisamente cuando el tema migratorio sigue vigente y en aumento hacia Eagle Pass…



¿SERÁ ACASO QUE ESTO es provocado por los mismos rancheros de Texas de esta zona? ¿Será acaso que alguien permitió que el vehículo se acercara a la orilla para descargar ese enorme cocodrilo y frenar en parte el flujo de migrantes que sin documentos se cruzan a nado por el Bravo? Es pregunta…



OJALÁ Y QUE EL ALCALDE de Eagle Pass, Ramsey English Cantú, investigue cómo es que apareció ese cocodrilo o si realmente es parte de la fauna que en esta zona habita…



III



CUANDO EL ADMINISTRADOR GENERAL DE Aduanas tenía un gran número de proyectos para hacer de Piedras Negras, Las nuevas Vegas pero en materia aduanera, resulta que a Ricardo Peralta lo nombraron como subsecretario de Gobernación, dentro de los enroques que provocó la salida de Germán Martínez en el IMSS…



NO DUDEN QUE ESTO provocará que también haya muy buenos resultados para Coahuila y en especial para esta frontera con Peralta en esa más elevada posición, tras la salida de Aduanas, porque al final de cuentas es el encargado de la política interior de México…



EN ESE SENTIDO HAY QUE analizar ahora a nivel local de nueva cuenta el plantear a quien se haga cargo de la Administración General de Aduanas, los proyectos pendientes para Piedras Negras, proyectos que son necesarios porque esta frontera crecerá a tasa de dos dígitos durante los próximos años…



POR LO PRONTO, HABRÁ que esperar si los cambios que provocan estos enroques no pegan también en las Aduanas locales, incluida la de Piedras Negras, donde de por sí ya José Luis Peña tenía las maletas listas…



III



DONDE EL DELEGADO DE LA Fiscalía del Estado, Víctor Manuel Pérez Rodríguez, se debe de poner atento es en las próximas denuncias que recibirá en contra de Bancomer, pues a decir de varios maestros jubilados de aquí de Piedras Negras esta semana descubrieron que sus cuentas bancarias que en esa institución les manejaban simplemente están en ceros…



LA SORPRESA SE LA LLEVARON varias maestras jubiladas, quienes preparan ya una demanda contra Bancomer, pues de la noche a la mañana les desparecieron cientos de miles de pesos de sus ahorros…



Y LO PEOR DEL CASO es que no es la primera vez que sucede, ya que en Bancomer se ha hecho costumbre que les desaparecen el dinero de sus inversiones y todo lo atribuyen en la sucursal a que sus clientes usan “banca móvil” y que por no tener precaución es que les clonan sus claves o tarjetas y les desaparecen el dinero…



ESTO NO ES NUEVO, en Banorte sucede igual y luego a menos que emprendan sendas demandas y reclamos, tras meses de corajes y vueltas y más vueltas, te regresan parte de lo defraudado…



III



EL QUE TENDRÁ MUCHO trabajo para revisar ahora las quintas campestre y clubes sociales que cuentan con alberca será el coordinador de Protección Civil municipal, Sergio Balbuena, pues ayer por la tarde en uno de estos lugares denominado Quinta Los Gallos murió ahogado un menor de 8 años…



EN DICHO LUGAR SE realizaba una reunión-fiesta de maestros y sus hijos y mientras los adultos convivían un menor de ocho años murió ahogado…



ES OBIGACIÓN DE PROTECCIÓN civil que los establecimientos de este tipo cuenten con salvavidas, por lo que ahora sí se pondrá estricto con el requerimiento, una vez que ya sucedió la tragedia…