29 Marzo 2020 04:05:00

El coronavirus y la crisis económica

Amigas y amigos, en medio de la fase de distanciamiento social en nuestro país por el Covid-19, seguimos trabajando, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que nos dan la oportunidad de hacerlo a distancia.



Así mientras los mexicanos estamos dando la batalla para aplanar o por lo menos prolongar la curva de infección del coronavirus, no se puede dejar de lado el escenario económico que se avecina.



Un escenario no menos crítico, partiendo del hecho de la situación en la que ya estábamos inmersos, si consideramos que luego de tres trimestres a crecimiento cero en 2019, con el discurso que responsabilizaba a los factores globales y los oscuros intereses neoliberales, como la causa de la desaceleración económica, lo cierto es que no es así.



Esa fórmula ya la conocemos, la injerencia del Estado en el control de la economía, –no solo no es el camino– sino la dirección contraria, como lo estamos viendo, al crecimiento económico.



Así, bajo los –personales– intereses del titular del Ejecutivo, se han impuesto proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, al mismo tiempo en que se canceló el proyecto del aeropuerto en Texcoco y diversos programas sociales, como la atención a jornaleros agrícolas, el de empleo temporal, las estancias infantiles, ni qué decir de la cancelación del Seguro Popular para crear el Insabi, con lo que detonaron el colapso del Sector Salud, en proporciones no vistas en la historia del México moderno.



Por otra parte, no podemos soslayar la incapacidad del Gobierno mexicano en materia de seguridad, desde los hechos suscitados en Culiacán hasta el 8 y 9M, solo por mencionar dos puntos significativos en este rubro.



Con estas acciones en conjunto, no solo se envió una mala señal a la inversión, sino que se generó un sólido piso de inseguridad y desconfianza para el sector financiero, al que ahora se suma la incertidumbre actual ante la inminente recesión económica.



Lo que veníamos advirtiendo en las Cámaras –hoy– es una realidad, por ello ante la falta de oficio y el inevitable escenario económico que debemos solventar, Acción Nacional ha propuesto la creación de una Comisión de Emergencia Económica.



México requiere de una política de Estado, de la mano de la sociedad y no bajo la óptica del capricho personal como se ha venido haciendo, si bien hubo el desatino de cancelar proyectos y programas sociales bajo el eslogan de erradicar la corrupción, hoy se requiere cancelar proyectos incosteables, ante la urgente necesidad de contar con esos recursos para cuidar la salud y proteger el empleo y la economía de las familias.



Estamos atravesando por una emergencia sanitaria y económica que obligan a establecer medidas contracíclicas y facilidades crediticias a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que tengan liquidez en el corto plazo y resistan la enorme crisis económica a causa de la pandemia.



También se propuso diferir hasta por tres meses la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas y morales del ejercicio fiscal 2019 y la devolución inmediata del IVA, la suspensión temporal del pago del ISR y las aportaciones del IMSS y del Infonavit para ayudar a las familias de México.



Y la respuesta es el anuncio del SAT que no contempla una prórroga para la presentación de la declaración anual 2019 para personas físicas y morales. Vayamos poniendo las cosas en su sitio, el Presidente de México no es el dueño de México, trabaja para México y en este sentido, la sociedad mexicana ha dejado atrás aquellos días del paternalismo.



Las familias mexicanas no van a subsistir de las ayudas asistenciales, ante lo que está por venir, por muy constitucionales que sean, tampoco evitaremos la crisis negándoselas. Lo cierto es que, si la política es la “del no se puede” sin duda, no se pueden seguir destinando recursos a caprichosos proyectos, en un momento en que México los requiere en rubros vitales, como el sistema de salud.



Hay voces, como el caso del líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, que claramente señalan, la falta de insumos y equipamiento sanitario indispensable para hacer frente a esta emergencia sanitaria nacional.



Les agradezco su lectura, nos volvemos a leer la próxima semana.