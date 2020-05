18 Mayo 2020 03:10:00

El Covid 19 sigue entre nosotros…

Apenas la gente escuchó que se reactiva la economía, que se abren restaurantes y negocios, y se sintieron liberados, salieron de compras y hasta a celebrar...



Las autoridades nunca dijeron que se levantaba la cuarentena, al contrario, han insistido en que nos quedemos en casa, que salgamos para lo indispensable y que debemos seguir con cubrebocas y la sana distancia...



Pero parece quedar en segundo término y basta ver las enormes filas el fin de semana en las tiendas para la compra de cerveza, muchos con cubrebocas, pero de sana distancia nada, todos amontonados...



Ya lo dijo el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, que con esta reapertura el riesgo es un contagio masivo porque el virus sigue entre nosotros...



La gente debe entender que si se abren negocios es más por la presión de los empresarios y porque la gente ya tiene que salir a trabajar para poder comer y no porque las condiciones de salud estén dadas, siguen los contagios y siguen personas hospitalizadas y en general el peligro no se ha acabado...



¿Y sigue la corrupción?



Y otra que parece que no se ha ido en plena contingencia es la corrupción en el Seguro Social...



En plena crisis sanitaria por el coronavirus, trabajadores de la Clínica 7 del área Covid, donde el riesgo acecha a pacientes y a todos los trabajadores de la salud, han acusado que se hace ojo de hormiga algún equipo que han donado empresarios locales...



Vaya usted a saber, pero lo que deben hacer es vigilar los donativos, que se entreguen directamente a médicos y enfermeras para no salir con mermas...



Y ¿dónde están todos los aviones que han llegado cargados de equipo médico y que compró el Gobierno Federal? Porque parece que en la Clínica 7 les siguen faltando y así no es posible que trabajen los médicos porque arriesgan su propia vida...

Sin apoyo en salud...



Y otros que se hacen ojo de hormiga, siempre han estado igual, son las autoridades en Ocampo...



Y es que si en la cabecera municipal no hay médicos ni equipo básico, en los ejidos la cosa está más crítica y la vida de la gente sin seguridad alguna...



Y lo que es peor, la alcaldesa Laura Mara Silva parece que está más preocupada por llevar todo lo que pueda a Químicas del Rey, donde vive, que en resolver estas deficiencias...



Pues que gente de los ejidos y trabajadores de la salud ya se cansan de llevarle oficios a la Alcaldesa del PRI, para que les apoye con medicina o ya de perdido pintura para el dispensario y no hay respuesta desde hace un año...



Otra más cuya administración pasa sin pena ni gloria allá en Ocampo...



Funcionarios foráneos



De Frontera para Ciénegas, el director de Desarrollo Social, Alex Palomo se llama el joven funcionario, vive en Frontera pero trabaja en Cuatro Ciénegas...



El hijo de la ex regidora panista de Frontera, Lourdes García, fue contratado en aquel municipio pero dicen los que saben, que muy pocas veces se le ve por aquel Pueblo...



No vayan a pensar que es aviador, claro que no, sólo que asiste nadamás cuando lo necesitan...



Por cierto Alex Palomo fue nominado por la síndica de Frontera Laura Moreno Alemán para que done despensas a los panistas necesitados, vamos a ver qué tanto regala porque dicen que le pagan bien...



Por cierto la síndica del PAN ha donado despensas y mire que no lleva imitaciones nada de nutrileche ni esas cosas, bien surtidas, no pichicaterías...