05 Junio 2020 04:09:00

El Covid viene con todo…

Por desgracia junio camina por el sendero que anticiparon médicos saltillenses. Será un mes de verdadero terror, con el Covid-19 literalmente desatado.



A nivel nacional ya se rebasaron los 100 mil contagios confirmados; y este maldito virus le ha arrebatado la vida a 12 mil mexicanos en solo tres meses, la mayoría en las últimas semanas… y viene lo peor.



La tasa de propagación parece crecer en forma exponencial, así como el número de decesos, justo cuando el país explora eso de retomar las actividades productivas. Una combinación del altísimo riesgo.



Pareciera que las largas semanas en las que hemos sufrido los altos costos de la cuarentena, eso de no salir de casa, de mantener la sana distancia y todas las medidas impuestas por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, sirvieron de poco, tal vez solo a no saturar al de por si endeble sistema de salud pública.



Navegamos hoy en un pico de la pandemia y todo apunta que en los días y semanas que vienen el escenario no habrá de mejorar. Al contrario, bien se puede anticipar que empeorará.



El subsecretario López-Gattel nos dice que no es tiempo de retomar el espacio público, que salvo Zacatecas, todos los estados del país permanecen en semáforo rojo, esto es, en condición de máxima restricción por la alta tasa de contagios, y exhorta por enésima ocasión a mantener el distanciamiento social y las medidas de autoprotección.



Pues sí, estamos en una etapa muy peligrosa, pero en las calles deambulan muchos, muchísimos, que parecen no saber que están en riesgo y que ponen en riesgo a los que lo rodean.



Habrá otras decenas de recomendaciones, de medidas restrictivas, pero el virus galopa libre en terreno fértil, el de los que no entienden lo que no pueden ver.