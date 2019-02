20 Febrero 2019 04:10:00

El coyote cuidará las gallinas en Aduanas

Y PARECE QUE EN la Administración General de Aduanas pusieron al coyote a cuidar las gallinas…



RESULTA QUE HACE UNOS días quedó conformada la estructura con la que operará la llamada AGA, las aduanas, que se encarga del comercio exterior del país tanto importaciones como exportaciones en puertos, aeropuertos y fronteras y esta quedó con Ricardo Peralta Saucedo al frente como administrador general de aduanas…



DEBAJO DE éL SE generaron 15 administraciones centrales, entre las que está Operación Aduanera, Apoyo Jurídico, Atención Aduanera y Asuntos Internacionales; Modernización Aduanera y otros, además de una denominada Administración Central de Investigación Aduanera en la cual fue designado un abogado conocido de Coahuila en el sexenio del gobernador Humberto Moreira: Jesús Torres Charles…



NO ENTENDEMOS EL ANáLISIS para que esto haya ocurrido, pero sin duda que la forma en que Torres Charles y su familia salieron de Coahuila y del Gobierno estatal y los resultados que dejaron durante su estancia como procurador y fiscal del estado en aquellos años fatídicos, sin duda que son suficientes para decidirse a cuestionar el nombramiento…



PERO BUENO, HABRá QUE ver cómo es que se desarrolla Torres Charles y si se llevará a viejos conocidos de Coahuila a trabajar ahora en Aduana. Veremos y diremos…



III

EN EL TEMA DEL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, ayer se reflejó la austeridad republicana en Saltillo, luego de que el Ejecutivo Federal llegara en avión en vuelo comercial, de esos de siete mil pesos el viaje redondo al aeropuerto Plan de Guadalupe, llegó al evento, saludó a la milicia en el festejo del Día del Ejército Mexicano, reconoció su labor en el tema de la seguridad, en donde dijo que Coahuila es un ejemplo de que el modelo de Guardia Nacional sí funciona y está probado, para luego regresarse a la capital del país durante la tarde-noche…



DONDE NO SE REFLEJó o se vio el contraste fue con Napoleón Gómez Urrutia, quien contrario a esto se trasladó de la capital del país a Piedras Negras para asistir a Pasta de Conchos en un jet privado, un Bombardier cuyo costo de renta, bajita la mano, es de 120 mil pesos la hora…



EL JET PRIVADO LO DEJó en el aeropuerto de Piedras Negras, donde abordó una camioneta blindada y otra de escoltas, fue a San Juan de Sabinas a la mina 8 y retornó por la tarde a las 4 para regresar vía Monterrey en el mismo jet…



CONTRASTES SIN DUDA, pero sobre todo que el líder minero no se fija en gastos ni comodidades, contrario a lo que el Presidente de la República hace y de manera constante…



III

AYER POR LA TARDE en la avenida Zaragoza, en las oficinas de la delegación de Inclusión y Desarrollo Social, se presentó ante el personal el nuevo delegado Guillermo Ruiz Guerra…



DESDE AYER FUE NOMBRADO como nuevo delegado para sustituir al amigo Manuel Alanís Moreno, quien decidió retirarse del servicio público…



RUIZ GUERRA, QUIEN ES gente cercana a Francisco Saracho, sin duda será un funcionario de buen nivel, eficaz y con visión y que aprovechará para la integración de buenos cuadros en la zona norte…



EL MANEJO DE LOS PROGRAMAS sociales de esta dependencia será bien vigilado y aplicado con este nuevo funcionario que cuenta con licenciatura y maestría, además de ser una persona que ha trabajado en el servicio público desde abajo…



UNA BUENA DECISIóN DE Saracho al entregar esta responsabilidad a “Memo” Ruiz Guerra y también, sin duda, que sabrá reflejar en el nivel de vida de quienes son beneficiarios el buen resultado de la aplicación de los programas…



III

AYER QUEDó FINIQUITADO EL tema de la atención a migrantes centroamericanos de la numerosa caravana que llegó a Piedras Negras hace 16 días…



LAS AUTORIDADES ENCABEZADAS POR EL gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Claudio Bres entregaron saldo blanco, pero sobre todo un modelo a seguir en organización y atención humanitaria para este tipo de casos que en otras fronteras les explotó en las manos por confiados…



CUANDO EL ALCALDE BRES y el gobernador Riquelme se enteraron de que una numerosa caravana se enfilaba a esta frontera, rápido se pusieron de acuerdo, se reunieron en Saltillo y luego en Piedras Negras para analizar qué hacer y cómo atender a esos migrantes…



HOY SIN DUDA EL TEMA es para presumir, aunque también habrá que ver cómo es que se repondrán por parte del Gobierno federal y del estado los recursos que el municipio aplicó en la atención, que aunque no han dado cifras, sin duda será de siete u ocho dígitos…