03 Mayo 2020 04:10:00

El delegado no aparece

Más tardó Zoé Robledo en llegar e irse de Coahuila que el nuevo delegado estatal, Fernando López Gómez, en volver a su escondite y a estar omiso ante los casos de interés que involucran a la institución.



El tamaulipeco, quien según sus paisanos anda más preocupado por amarrar una candidatura de Morena frente a las elecciones federales intermedias del próximo año, nomás no aparece, aun cuando su jefe, el director general, le encargó mayor mostrar mayor presencia.



Durante la semana, el gobernador Miguel Ángel Riquelme aseguró que por ahora dejará de lado el tema del presunto saqueo en el IMSS, hasta que pase la contingencia, pues la emergencia sanitaria apremia.







A las andadas



En tanto, al interior del IMSS hay versiones de que Leopoldo Santillán se encuentra prácticamente recuperado por completo del contagio de coronavirus y en cuestión de una o dos semanas estará de regreso a las andadas como delegado en Coahuila.



El funcionario no terminó de acomodarse en el cargo cuando se vio obligado a dejarlo por prescripción médica, pues se contagió durante una de las visitas que hizo al Hospital General de Zona número 7 en Monclova, cuando estalló la crisis por la ola de contagios entre personal médico de aquella institución.



Desde entonces estuvo en aislamiento domiciliario y se recupera de manera favorable, tal como ocurre también con el médico Alejandro Cantú, secretario general de la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, quien dio positivo.







Muy cómodo



De por sí no trae buen rating y agréguele que lo de criticar la estrategia de combate al Covid-19 desde la comodidad de la sala o la recámara de su casa no le trajo buenos dividendos. Nos referimos a Juan Antonio García Villa, el “diputado chambitas”, como lo conocen en el Palacio de Coss y en el Consejo de la Judicatura del Estado.



Resulta que mientras se encuentra en resguardo domiciliario para evitar riesgos de contagio, el legislador consiguió inspiración para criticar las medidas de restricción de la movilidad ciudadana como un intento por aplanar la curva de casos positivos.



El problema fue que se le revirtieron los comentarios y ahora hay quienes le señalan que siempre será muy cómodo criticar desde el estado de confort, sin preocuparse por plantear soluciones.







No se conecta



Por cierto, a estas alturas de los avances tecnológicos, no todos los diputados locales le entienden a lo de encender la computadora, conectarse a internet y entrar a una sala de transmisión en línea, y si no, le podrían preguntar a los integrantes de la comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que durante la semana se quedaron en espera de la reunión virtual porque el coordinador, precisamente Juan Antonio García Villa, no da pie con bola en los asuntos de la tecnología y le resultó imposible conectarse.



Los malpensados aseguran que los propios compañeros del “diputado chambitas” pasaron la cachucha y armaron una “liga”, como en términos beisboleros se conoce a la cooperación, para contratarle un curso exprés en Computación 1.







¿Se suma o se aísla?



Será el lunes el encuentro entre el gobernador Riquelme y los alcaldes de la Comarca Lagunera, como parte de las medidas para dar seguimiento a la estrategia en cada municipio para ponerle alto al avance del coronavirus, lo cual parece que arroja resultados positivos en todas las regiones, menos en La Laguna.



Desde el lunes, Riquelme se encontró con los alcaldes de las regiones Centro, Carbonífera y Sureste, y este jueves se podría concretar la de las regiones Laguna y Norte.



Como Zermeño deja en claro que lo suyo es estar en contra de todo y a favor de nada, habrá que estar atentos a si se suma al trabajo, en donde todos los alcaldes están involucrados, o le sigue echando tierra a su propia isla.







Transparencia en la pandemia



Coahuila, junto a Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz y Tamaulipas aparece en el Top Cinco de las entidades con mayor transparencia informativa en relación con la emergencia por el Covid-19, de acuerdo con la organización independiente Quinto Elemento Lab, que se especializa en medir el desempeño de las entidades de Gobierno.



Las comparaciones son odiosas, pero de acuerdo con el mismo estudio, los gobiernos del Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, a cargo de Alfredo del Mazo, Claudia Sheinbaum, Francisco Domínguez, Marco Antonio Mena y Mauricio Vila Dosal, respectivamente, son los más opacos.







Se aplicaron



En la Fiscalía General del Estado andan muy activos en la etapa de contingencia sanitaria y esta semana se aplicaron en los temas de procuración de justicia a la distancia, o de manera virtual, y en la primera audiencia familiar a través de medios electrónicos o por videoconferencia, el Ministerio Público consiguió que se dictaminara la guardia y custodia de dos menores, como parte de un procedimiento especial de violencia familiar.



Además, agentes de la Fiscalía, a cargo del penalista Gerardo Márquez Guevara, cumplimentaron, con las precauciones sanitarias correspondientes, orden de aprehensión por intento de feminicidio. Andan muy activos. Que así le sigan.