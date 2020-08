21 Agosto 2020 04:10:00

El deporte y la contingencia

La pandemia obligó a los deportistas amateurs, como a muchas otras personas y actividades, a suspender de manera definitiva la práctica organizada de alguna actividad, tan sólo en Piedras Negras podemos hablar de unos 25 mil deportistas que en su mayoría están detenidos desde hace 5 meses, después de la primera quincena de marzo que se determinó la serie de medidas de contención del coronavirus…



Pero hoy el Inedec ha sido claro y su directora Alina Garza también, al afirmar que si bien las actividades del deporte amateur están suspendidas, no así la actividad deportiva o la práctica de manera individual para mantener la salud de la población…



Y es que si hablamos de 25 mil personas detenidas, por supuesto que eso va a deteriorar más su salud física, además de los efectos psicológicos que ya traen por el encierro, por ello el Inedec deberá generar un programa sugerido o de práctica de alguna actividad deportiva…



Son miles y miles de personas que han dejado de practicar el futbol, el béisbol, el atletismo, la natación, el voleibol, artes marciales e incluso simplemente correr…



Hoy a esos deportistas hay que empujarlos a reactivarse para evitar que la salud de buena parte de la población se deteriore, pues no se puede esperar a que ese freno a la actividad se refleje en una mala salud para actuar…



Freno al sindicato del IMSS



Donde se ha visto una actitud equivocada en el combate al Covid-19 en ciertos aspectos determinados es en el sindicato del Seguro Social de la zona norte, sobre todo la delegación de Piedras Negras…



Pues resulta que Arturo Alonso Guadalajara Tavares en lugar de solidarizarse con los médicos y enfermeras que luchan a diario para atender a los enfermos y pacientes Covid, parece que está más enfocado en meter grilla y pretender echar a médicos y complicarles la difícil situación a los directores de los distintos hospitales del Seguro Social…



Con exigencias que no son reales, el representante del sindicato se la pasa creándole problemas a los directores de las clínicas en la búsqueda de reflectores, pero sobre todo pretendiendo que haya menos médicos o incluso que algunos simplemente se cansen y avienten la toalla para ya no trabajar más ante la situación de la pandemia…



El sindicato en lugar de impulsar las capacidades del IMSS para entregar buenas cuentas a sus derechohabientes, que son los que pagan cuotas y con ello se mantiene el instituto, hace todo lo posible porque las clínicas estén cada vez más limitadas de personal…



Ojalá el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, detecte estas actitudes y también defienda a sus médicos de las acciones negativas del sindicato o de líderes como Guadalajara…



CFE y los engaños del carbón



Donde cada día les dan más largas a los prometidos contratos de compra de carbón es en la CFE, que de nueva cuenta les sacó “personal mineral de la Región Carbonífera y ahora les impuso condiciones que siempre supieron que no podrían cumplir”…



Por ello es que os productores ven pasar los días, las semanas y los meses y los contratos no llegan, la economía no se recita y lo que se ve en la región carbonífera y Cinco Manantiales es un desempleo elevadísimo y que cada día hace crecer la problemática familiar y aunado con el tema de la pandemia en verdad que la situación es de miedo…



Hasta este momento la CFE no les ha comprado un kilo de carbón a los productores y peor aún, las dos plantas están detenidas funcionando sólo con el m´íntimo innecesario(porque apagarlas seria complicado o más costoso si se requiriera de emergencia producir electricidad) porque ambas plantas han quedado prácticamente fuera del abasto del país…



Ojalá y que el senador Armando Guadiana se apersone con los productores o con la CFE, lo mismo que el delegado Reyes Flores Hurtado, para que presionen a que CFE cumpla lo prometido y no quede solo en asuntos sin resolver y que tienen a 50 mil familias sin empleo por un pleito político…



Esperanza Chapa y los empresarios



Quien se ha visto muy activa en reuniones con empresarios de distintas ramas, tanto de Canaco como del sector industrial y de transformación, es la diputada Esperanza Chapa…



La profesora Pelancha aprovecha cada día para primero atender a los grupos vulnerables con quienes tiene un gran compromiso y siempre ha cumplido y por otro lado, en su estrecho diálogo con los empresarios para los temas legislativos que a ellos les preocupan y ocupan para que la diputada lleve al Congreso…



Esta semana la profesora Pelancha se reunió con expresidentes de Canaco y con el sector industrial con muy buenos resultados y sobre todo una gran sensibilidad para los temas que se platicaron…