18 Abril 2020 03:10:00

El despilfarro del “Peje” en plena pandemia…

Es íncreíble que en plena pandemia, donde los médicos y enfermeras se mueren en el Seguro Social, ante la falta de equipo básico para protección personal, el Presidente decide despilfarrar el dinero del pueblo...



Aunque es difícil de entender una decisión tan equivocada como ésta, Andrés Manuel López Obrador decidió tomar del dinero del pueblo la suma de 511 millones de pesos para comprar un estadio inservible, un estadio al que se le va a meter un dineral para rehabilitarlo...



Y es que el señor prometió en campaña escuelas para fomentar la práctica del beisbol, entonces para su caprichito pues se compró un estadio...



Tal vez el proyecto no sea malo y si tiene dinero que le sobre, pues que se compre tres estadios o los que complete...



Pero en este momento cualquiera en su sano juicio no hace una compra de este tamaño...



La pandemia amenaza al país, a Coahuila y a Monclova, donde del conocimiento nacional ha sido que nuestros médicos y enfermeras se nos están muriendo ante la falta de equipo...



Hasta el cansancio el mismo Gobernador y el Alcalde de Monclova han dicho que la Federación los ha abandonado y que ellos han invertido ya millones de pesos con recursos estatales y municipales para hacerle frente a éste problemón en la Clínica 7 del Seguro Social...



Y el señor Presidente, va y se compra un estadio con 511 millones de pesos, suma que caería de maravilla a los médicos que en este momento arriesgan su vida y en consecuencia garantizar la atención del pueblo que se enferma a pasos agigantados y que en el arranque de la fase tres que ya está por llegar, colapsarán las clínicas y hospitales del país...



Lo que no ha entendido López Obrador es que el dinero no es de él, no le pertenece, es resultado del pago de impuestos de millones de mexicanos que se parten el lomo trabajando día a día para mantener a su familia y también al gobierno...



pero como tiene de su lado a la mayoría de los diputados federales y senadores, pues ni quien le ponga un freno al despilfarro que anda haciendo en la compra de un estadio que ni sirve, que no se va a poder utilizar y que ni le va a servir a la mayoría de los mexicanos...



Otro en campaña...



Otro que anda con sus videos en redes sociales llamado a la gente para que no salga de casa, es el aspirante a la diputación local José María Montemayor...



Pide a la gente cuidarse, quedarse en casa para poder salir de esta pandemia, pero no se ha visto que les mande por lo menos un vaso de agua...



Lo que es una realidad con estos políticos de todos los partidos, es que no deben perder de vista que tarde o temprano el pueblo cobrará factura...



Y es que muchos políticos han dejado solos a los ciudadanos, se encuentran arratonados en sus casas y no le han dado agua ni al gallo de la pasión...



Aunque las elecciones se pospusieron, no sabemos para cuándo, la realidad es que tarde o temprano vamos a ver a esos políticos de perras flacas, dijera mi abuela, pidiendo el voto casa por casa...



Y ahí es cuando, le vamos a dar una revolcadita a nuestros recuerdos, para acordarnos quién les tendió la mano y quiénes simplemente se hicieron los desentendidos...



Cierto que el pueblo está acostumbrado a ver a los políticos sólo cuando quieren el voto para seguir viviendo a cuerpo de rey...



Pero ahora es diferente, ahora las familias están padeciendo las carencias, el desempleo y el miedo y ahí es cuando de lo que menos se quieren acordar es de los candidatos...