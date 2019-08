26 Agosto 2019 04:10:00

El drenaje y las empresas en SIMAS

MUCHo INTERéS EN ALGUNOS sectores levantó la propuesta y el análisis de un incremento o revisión a las tarifas de agua y drenaje de Simas Piedras Negras…



EL PROBLEMA NO HA SIDO solo el nivel de las tarifas o los cobros por descargas que hace el Simas, sino el hecho de que muchas empresas falsean la información o incluso descargan sustancias prohibidas al drenaje, poniendo en riesgo procesos de plantas tratadoras sin importarles la salud de los nigropetenses…



LA VISIóN QUE HA MANIFESTADO A Simas a través de su consejo y la gerencia de Teodoro Rodríguez, es por el hecho de que al tomar las riendas del sistema se ha encontrado con miles de tomas irregulares: Clandestinas, con baja presión, pero funcionando, robo de agua y hasta sistemas de riego en zonas rurales por las cuales apenas pagan 100 pesos por dos medidores instalados y consumen cifras que rondan los 10 o 20 mil pesos…



DE ALGUNA MANERA EN EL pasado se volvió algo sencillo engañar al Simas, evadir el pago o incluso eliminar medidores de descargas para pagar menos o no pagar incluso, por eso es que hoy una parte se resiste a revisar las tarifas, porque eso implicará revisar las descargas e incluso los medidores que andan en algunos casos mal, muy mal…



III

EL COMPLEJO CULTURAL y deportivo que se iniciará en breve en el sector de la colonia Montes, Tierra y Esperanza, será sin duda un detonante para elevar el nivel de vida de la población, pues implica nuevas y mejores opciones para jóvenes y niños en una zona considerada de alta complejidad en materia de seguridad…



SON 70 MILLONES LOS QUE se invertirán en la ciudad, dineros federales gestionados por el alcalde Claudio Bres y quien ha logrado esos recursos y muchos más a favor de la ciudad para el crecimiento y el desarrollo de la misma…



NO SON RECURSOS DEL IMPUESTO predial o de otros impuestos, sino gestionados en la capital del país y que al igual que los dineros de pavimentación y para construcción de fuentes, se gestiona y se capta para mejorar la infraestructura urbana de la ciudad…



ESTAS OBRAS SE HACEN necesarias cuando se tiene cubiertos servicios básicos como drenaje, agua, energía y pavimentación, pues ya se aplican los dineros federales en proyectos que impacten directamente en el nivel de vida de la población, pero desde otros aspectos…



III

DONDE AúN NO ENCUENTRAN cómo es que repondrán entre 30 y 40 millones del fondo de ahorro de los profes de la sección 5, es en el SNTE…



Y ES QUE LUEGO de ser exhibidos por los reclamos en redes sociales por parte de los afectados, a quienes les rasguñaron entre 3 mil y 10 mil pesos por cabeza de sus ahorros, los encargados del sindicato ni siquiera han dicho de quién fue el error y dónde quedaron esas decenas de millones de pesos…



SALIERON A JUSTIFICARSE POR el error, quisieron culpar al estado, pero las finanzas estaban claras y al final reconocieron su error de “dedo” millonarios, pero pese a ello no saben aún cómo salir de la trampa y del fraude que cometieron…



JOSé LUIS PONCE GRIMALDO y sus secretarios de cada región aún buscan quién fue el que los balconeó y puso en evidencia, amenazan y dicen que encontrarán a quienes reclamaron lo que indebidamente les quitaron de su fondo de ahorro…



ESPEREMOS QUE LA SECCIóN 5 allá en la capital del país revise a fondo y sancione a los que cometieron ese error, pero también es urgente que digan cómo repondrán el dinero que le falta a los profes de su fondo de ahorro…



III

EL QUE YA SE encaminó en su nueva responsabilidad es el abogado Rogelio de los Reyes…



DESDE HACE YA DOS SEMANAS está al frente del Registro Público de la Propiedad y el comercio en el distrito de Río Grande, donde se requiere de toda la atención para mantener el buen ritmo de trabajo y registro de operaciones, tal como lo desempeñó por casi siete años el abogado Fernando Cabello, anterior responsable de ese despacho…



DE LOS REYES ES UN abogado con amplia experiencia y quien conoce al detalle su nuevo encargo para darle certeza a toda esta zona en cuanto a los actos relacionados con la propiedad inmueble…



III

ESTE FIN DE SEMANA en Saltillo, al igual que en cada entidad del país, fue sede del arranque de la Escuela Nacional de Cuadros del Instituto Reyes Héroes. ..



AHÍ SE GRADUó LA SEGUNDA generación del OMPRI y la novena generación de cuadros….



POR CIERTO QUE COAHUILA fue quien más votos aportó para la fórmula ganadora de la dirigencia nacional del tricolor, conformada por Alito y Carolina Viggiano…



AL EVENTO DESDE PIEDRAS Negras asistió el dirigente local Raúl Vela y allá estuvo encabezado por el nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Carolina Viggiano y el gobernador Miguel Riquelme…