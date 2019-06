23 Junio 2019 04:10:00

El dueño auténtico del estadio 123

SI EL ASUNTO YA era grave para la gasolinera de la colonia 28 de Junio con la falla en el distribuidor por entregarle combustibles revueltos a cientos de clientes, el error fue mucho mayor la noche del viernes porque para limpiar, drenar o solucionar el problema de filtración de agua o combinación de combustibles, se pusieron a bombear lo que contenía uno de los tanques y lo vertieron a una alcantarilla…



GRAVE, MUY GRAVE EL tema y así estuvo de rápida la actuación del municipio para que a través de Protección Civil e Inspectores aplicaran una multa y una clausura…



¿QUé SUCEDERíA SI ESE combustible mezclado llega a provocar un incendio hacia el drenaje y una explosión posterior? Ahí habrían buscado culpables y no en el gasolinero o el distribuidor, sino en las autoridades por no reaccionar a tiempo…



ANTE ESO, LA ACTUACIóN de la autoridad fue correcta, aunque en lo de los combustibles es tema federal, en el tema de la seguridad y protección civil es local…



III

LA ESTRATEGIA DEL GOBERNADOR MIGUEL Riquelme de conjuntar esfuerzos con su homólogo de Durango para defender e impulsar proyectos regionales es muy positiva, si consideramos que no se trata de que se frenen obras que implican confianza y solución a problemas añejos como el del transporte…



RIQUELME Y AISPURo VEN EN LA integración regional un esfuerzo conjunto para enfrentar problemas que aquejan en zonas como la metrópoli de La Laguna con más de un millón de habitantes que reclaman día con día mejores servicios en muchos aspectos, no sólo el transporte, sino también la seguridad, educación y servicios de salud…



NO SE TRATA DE TUMBAR proyectos porque sí, sino de analizar las necesidades de la población y en base a ello actuar, de ver qué se requiere en cada sector y entonces sí ponerse a trabajar y cuando se trata de proyectos regionales inter-estados, la visión debe ser mucho mayor…



OJALá QUE ESTE tema de los proyectos regionales se empate de forma más contundente con los proyectos del Gobierno federal porque así se requiere para Coahuila, para Durango y para Nuevo León…



III

APENAS SURGIó EL INTERéS del municipio de Piedras Negras, interés real, de adquirir, tomar en comodato o permuta del terreno del estadio de la Sección 123 de exmineros, ya surgieron varios dueños del predio…



UNOS MáS SINCEROS COMO los exmineros de la 123, cuyo último dirigente fue Héctor Efraín Sonora y otros conocidos como el ahora senador Napoleón Gómez Urrutia…



PERO LOS QUE Sí SORPRENDIERON fueron los monclovenses que incluso ya rentaron el inmueble a favor de un tercero que está interesado en entrarle a la Liga del Norte de béisbol…



UNOS SEÑALAN QUE TIENEN escritura de hace 30 años y otros de mucho antes, los más interesados y que siempre han peleado la propiedad son los exmineros que apuntan que no hay escritura como tal y que les parece extraño que surja la polémica tres décadas después, pero precisamente cuando el alcalde Claudio Bres ha dicho que le interesa para un proyecto municipal para el cual sí trae apoyo federal y mucho presupuesto…



LA SOLUCIóN PARA QUE pueda fluir el proyecto es que esos particulares y el sindicato minero se pongan de acuerdo, resuelvan en tribunales o alguien diga cuál escritura es la buena y una vez que suceda eso, entonces sí se podrá pensar en una obra magna en esas casi tres hectáreas…



III

LOS PANISTAS SE REUNIERON CON Chuy de León en el comité municipal en donde llegó el dirigente estatal en tiempo, aunque algunos panistas nigropetenses lo esperaban más temprano en reuniones privadas en restaurantes locales…



DE TODAS FORMAS EL DIRIGENTE aprovechó la reunión para dialogar con un nutrido grupo de panistas que participaban en una capacitación política…



SERá IMPORTANTE QUE EL PAN de una vez abra el partido a los ciudadanos interesados en ser militantes activos, pues de otra forma no logrará dar ese brinco a otro nivel de gobierno porque en las campañas la militancia no es suficiente o la que participa le falta energía para completar todas las tareas que son muchas…