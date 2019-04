09 Abril 2019 04:10:00

El enemigo de los carboneros

El tema del carbón sigue caliente y la inconformidad de la mayoría de los productores va en aumento por la decisión de la Comisión Federal de Electricidad para dar la mitad de los contratos a un solo carbonero… peeero, nos comentan, de un momento a otro podría haber una salida.



Por lo pronto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió este lunes con el director general de la paraestatal y principal enemigo público de los carboneros, el expriista y ahora fiel escudero de la Cuarta Transformación, Manuel Bartlett Díaz.



La reunión, nos comentan, fue de respeto, pero el de Coahuila no se anduvo con rodeos y dejó en claro que por acá, salvo uno que otro beneficiado, nadie está de acuerdo en el trato del Gobierno federal a los productores de carbón.



No pasará



Por cierto, integrantes de las uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón intentan tumbar la decisión de la CFE para favorecer a una sola empresa con la mitad de los contratos para las centrales termoeléctricas de Nava.



Nos aseguran que los carboneros tienen el respaldo del Gobierno del Estado para llegar hasta donde sea necesario.



Claro, lo anterior no será necesario si la paraestatal de Manuel Bartlett Díaz decide recular, luego de la intervención que este lunes hizo el gobernador Riquelme.



Nada de toros



Algo pasó en el Palacio de Coss, pero de pronto en la bancada del PRI, que coordina Jaime Bueno Zertuche, metieron reversa al proyecto para flexibilizar la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales y permitir el regreso de las corridas de toros.



Lejos de eso, los diputados priistas van a impulsar una reforma constitucional para eliminar cualquier posibilidad de vida para la fiesta brava, en el territorio estatal… El asunto no pararía ahí, pues al tratarse de un tema constitucional, se tomaría como base para prohibir dicho espectáculo en otras entidades.





Lo reciben con protesta



Al que recibieron con protesta fue al torreonense Demetrio Zúñiga Sánchez, quien no termina de acomodarse en la oficina principal de la Dirección General del Cecytec, y le tocó hacer frente al paro de labores por parte de maestros y trabajadores administrativos, pues resulta que el Gobierno federal les debe sueldo y prestaciones desde principios de año.



Las obligaciones salariales han caído a cuentagotas, pero el rezago se acumula y es fecha que de la Secretaría de Educación, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, no dicen cómo lo van a resolver.



Mientras tanto, alguien debe de salir al paso, y si bien no es problema del gobierno del Estado, y menos de él, que va llegando a la Dirección del Cecytec, Zúñiga Sánchez lleva una protesta y contando.





Candidatos de ‘prepa’



En el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, y concretamente en la Confederación Nacional de Organizaciones populares, de Marco Cantú, va en serio la idea de que chavitos de 18 años puedan competir y ser elegidos para cargos de elección popular municipales.



Tan va en serio el proyecto que este martes hay un foro de consulta convocado por el sector popular del tricolor, para recibir planteamientos sobre la reforma constitucional, indispensable para permitir que literalmente jóvenes preparatorianos puedan ser candidatos a regidores, síndicos e incluso alcaldes.



A quienes les interese el tema, la cita es este martes a partir de las 17:30 horas en el auditorio de la UANE campus Saltillo.



No le saben…



En donde no terminan de salir de una, cuando ya están metidos en otra es en la Facultad de Jurisprudencia, a cargo de Francisco Yáñez Armijo. Además de profesores y funcionarios señalados por su estrecha amistad con los protagonistas de situaciones de acoso, hay quejas por la implementación del protocolo para prevenir ese tipo de conductas, cuya capacitación arrancó precisamente este lunes.



Es el caso de la profesora Alma Delia Herrera, quien sin tapujos evidenció que dicho protocolo sirve de muy poco, pues los encargados de capacitar a docentes y alumnos “no tienen experiencia en la materia” y por lo tanto, “las cosas no van a cambiar”. Lo peor del caso, nos señalan, es que los encargados de la capacitación de marras son, paradójicamente, ¡profes de Juris!



Universidades en alerta



Por cierto, la Universidad Autónoma de Coahuila se sumó a la alerta que este lunes lanzó la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), por el intento en varios estados para reformar la ley y quitar el carácter de autonomía a las casas de estudio estatales.



Hay un documento de la Anuies para advertir de ese intento por parte de los gobiernos y congresos locales de Baja California, Veracruz y el Estado de México. La carta, que entre otros está firmada por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, advierte que al retirar el rango constitucional de autonomía, se ponen en riesgo los avances en educación universitaria, investigación científica y difusión cultural.