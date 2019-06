21 Junio 2019 04:10:00

El extraño 'Pejejito'

El extraño 'Pejejito'



En el Sistema Estatal Anticorrupción ronda la duda sobre la identidad de un personaje que presentó una serie de solicitudes de información para tratar de acceder a datos sobre denuncias relacionadas con distintos posibles hechos de corrupción, como las empresas fantasmas y la megadeuda, entre otros temas.



El personaje de marras se identifica solamente como “Pejejito” y acaba de ganar ante el INAI una resolución para que la Fiscalía Anticorrupción en Coahuila, en donde manda Jesús Homero Flores Mier, entregue la información solicitada.



Flores Mier originalmente se negó a dar los datos con el argumento de que se trata de investigaciones abiertas, pero los comisionados del máximo órgano de transparencia y acceso a la información no creen que eso sea problema y dieron la razón a “Pejejito”, quien de pronto se convirtió en el perfil más buscado.







¿Quién será?



Los malpensados en todos lados ven moros con tranchete y apuestan doble a sencillo a que el famoso “Pejejito” no es un ciudadano de a pie, como algunos llegarían a suponer, sino un protagonista de la Cuarta Transformación.



Las apuestas están abiertas y entre los candidatos preferidos por los especuladores se encuentran el superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, y el senador Armando Guadiana Tijerina. ¿Será que a los dos les queda tiempo para presentar solicitudes de información?







‘Alito’, en Coahuila



Una de las primeras visitas de Alejandro Moreno Cárdenas como candidato a la dirigencia nacional del PRI será a Coahuila. Nos comentan los enterados que el propio Gobernador con licencia de Campeche pidió a los encargados de armar la agenda, que cuanto antes consideren a la entidad, muy posiblemente Saltillo.



De no haber cambios, la visita será el sábado 29 de junio, justo una semana después de su registro como aspirante a la dirigencia priista, en donde como compañera de fórmula lleva a la exdiputada federal Carolina Viggiano Austria.



¿Y por qué Coahuila? Nos dicen que como respuesta al avance en la renovación de comités seccionales y al empadronamiento de militantes. Además, tiene empatía con el gobernador Riquelme, quien por cierto estaría en el evento.







Reunión de coordinadores



Esta misma semana se concreta la salida de Eduardo Olmos Castro de la dirigencia del PRI Torreón. Como lo anticipamos, el asunto es temporal, solo durante la campaña interna para la dirigencia nacional del expartidazo.



Le encargaron coordinar en Coahuila la campaña interna de Alejandro Moreno Cárdenas, su excompañero en San Lázaro.



Este viernes, Olmos formalizará la solicitud de licencia ante la dirigencia estatal de Rodrigo Fuentes y participará en la primera reunión de coordinadores estatales. El sábado acude al registro de la candidatura de quien para términos prácticos será su jefe durante las siguientes semanas… La elección interna es el 20 de agosto y la licencia de Olmos estará vigente hasta principios de septiembre.







Extraña la comodidad



El que sin duda extraña la comodidad de la Procuraduría Federal del Consumidor es Sigfrido Macías Pérez. Ahora como director del Instituto Municipal del Transporte no da una y con los trágicos acontecimientos del miércoles, cuando un camión de la ruta 2A atropelló a cinco personas en un parabús, no siente lo duro, sino lo tupido.



El originario de Torreón de plano no pudo responder a los airados reclamos de familiares de las víctimas y otros funcionarios municipales le tuvieron que entrar al quite para evitar que la sangre llegara al río, entre ellos el secretario técnico de la Administración, Diego Rodríguez.



Se supone que Sigfrido llegó al cargo por su amplia experiencia y mano izquierda, pero en la primera crisis al frente del IMT dejó mucho qué desear.







Ni cómo ayudarle



No es que quiera enderezar la plana todos los días al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ni cómo ayudarle porque hasta ahora su Gobierno es una tras otra, asegura el diputado Marcelo Torres Cofiño, quien un día sí y otro también endereza críticas a la Administración federal… y con razón, porque lo hace con datos duros en la mano.



Esta vez el presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss llamó a las autoridades estatales a encender las señales de alerta ante la posibilidad de que inversiones nacionales y extranjeras en proceso entren en pausa por la inestabilidad económica ocasionada por las decisiones en la Cuarta Transformación.



El panista de moda puso como ejemplo el freno que hay en la generación de empleo formal, que de acuerdo con cifras del IMSS la caída durante mayo fue de 88% respecto al mismo mes del año pasado.







Se va a poner bueno



¿Le gusta la música del cubano Francisco Céspedes? ¿Qué tal Los Panchos o la Orquesta Filarmónica del Desierto? Todos están considerados en la cartelera del Festival Internacional de Cultura de Saltillo que organiza la Administración de Manolo Jiménez y en la edición 2019 también contará con la participación de las primeras actrices Angélica Aragón y María Rojo; Alberto Estrella, Horacio Franco, Alfonso Arau, Guadalupe Loaeza, Armando Mafud y como la idea es atender a todos los gustos, los regiomontanos de El Gran Silencio.



Como la idea de los organizadores es atraer la mayor cantidad de visitantes, habrá presentación formal en la Ciudad de México, el próximo martes en las instalaciones del Museo de Arte Popular.