23 Abril 2019 04:06:00

El faraónico edificio (y el insultante derroche) del IEC

El pasado 8 de abril el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) falló a favor del que ha sido el contratista favorito del Gobierno del Estado en los últimos 15 años: Efrén Miguel Ayala de la Garza, y le asignó un contrato por 74 millones 699 mil pesos para construir el edificio que –proyectan– sería su sede a partir de febrero de 2020.



Justo es decirlo: nunca un órgano electoral autónomo, desde 2001 que nació el IEPCC, ha tenido instalaciones propias. Durante 18 años han pagado alquiler.



Sin embargo que la cantidad a invertir provenga de ahorros en dos ejercicios fiscales, como argumenta el secretario ejecutivo y presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del IEC, Francisco Javier Torres, no significa que deban derrochar lo que a fin de cuentas es dinero público. Que los recursos hayan permanecido guardados dos años tampoco quiere decir que se les pierda la pista, o que no se puedan fiscalizar ya. Y lo más importante: que la obra sea necesaria no justifica el favoritismo ni la simulación.



Siempre cercano al poder, en el último año (2005) que gobernó Enrique Martínez, por ejemplo, Ayala de la Garza se agenció 20 millones 711 mil 289 pesos producto de 10 contratos. En el sexenio de Humberto Moreira, por su parte, 112 millones 374 mil 533 pesos gracias a 35 transacciones. Inclusive hasta en el interinato de Jorge Torres, cuando cerraron abruptamente la llave luego del desastre financiero, alcanzó obra por 910 mil 114 pesos merced a dos convenios.



Ya con Rubén Moreira en la gubernatura tan solo en la remodelación del Ateneo Fuente (2014) de Saltillo se llevó 32 millones 664 mil 929 pesos. Entre otros 10 contratos sumó 25 millones 673 mil 042 pesos más.



Antes del caso que nos ocupa, en el mismo IEC Efrén Miguel ya era un viejo conocido. Entre junio y julio de 2017 se adjudicó 1 millón 281 mil 156 pesos a razón de cinco contratos por conceptos que van desde un flete de papelería hasta suministro e instalación de aparatos de aire acondicionado, colocación de internet, líneas telefónicas, red eléctrica, alumbrado y servicios sanitarios, entre otras obras de adecuación a las oficinas que ocupan desde 2016, y por las que pagan actualmente 192 mil 597 pesos mensuales de renta. En 2018 se embolsó 3 millones 82 mil 670 pesos más, merced a tres procedimientos de invitación restringida.



El 19 de marzo de 2019 se publicaron las bases de la convocatoria para la construcción del edificio de cuatro niveles en un terreno que les donó el desaparecido IEPC, cuyo valor en libros es de 6 millones 906 mil 534 pesos. Posteriormente se difundió esta en el Periódico Oficial del Estado y a través del sitio web del IEC. El 22 del mismo mes hubo una “visita de obra”, el 25 junta de aclaraciones, para el 2 de abril se presentó la única propuesta, el día 8 emitieron el fallo y el 12, a más tardar, el ‘ganador’ debió formalizar el trato con su firma.



Así, en sólo 24 días, el IEC adjudicó el negocio al único participante simulando una “licitación pública nacional” que identifican con el número IEC/001/2019. “Contra la resolución del fallo no procederá recurso alguno”, menciona en sus bases de participación. Ajá.



CORTITA Y A PIE



Pero así como tienen un constructor preferido, en el IEC también tienen un proveedor favorito. A través de 20 adjudicaciones directas, la empresa “XM Comunicación, S.C.” de Alejandro Gómez Millan ha facturado 3 millones 476 mil 061 pesos desde que inició operaciones el IEC por trabajos como grabaciones de conferencias, fotografías o “conceptualización de imágenes oficiales para redes sociales”.



Su pareja, Mónica Miosotil Jiménez Estrada, ocupa el cargo de Coordinadora de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del IEC. Pese al evidente y latente conflicto de intereses, nada ha impedido a “XM Comunicación, S.C.” ser el máximo beneficiario dentro de un listado que incluye, entre otras cosas, pagos directos por miles de pesos a comunicadores locales, identificados por nombre y apellido sin ningún rubor, gracias a servicios presuntamente prestados al Instituto.



LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS



Mientras el Instituto Nacional Electoral canceló su millonario proyecto de nueva sede y reintegró mil 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación en 2017, “derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto”, como consta en el acuerdo INE/JGE13/2017, el IEC acaba de amarrar un negocio de casi 75 millones de pesos en un plazo de 24 días con uno de sus contratistas favoritos.



Por lo demás, ¿a manos de quién pasaría el inmueble si –de fructificar una iniciativa de Morena que aguarda espacio en la agenda legislativa– desaparecen los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas y el INE atrae las elecciones de todo el país?



Nos quedaría, pues, un mausoleo a la corrupción y el fraude. Una obra insultante y faraónica.