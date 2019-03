12 Marzo 2019 04:10:00

El Fiscal de Coahuila y los empresarios de PN

CON DESÁNIMO VEN ALGUNOS médicos del Hospital Salvador Chavarría cómo la Secretaría de Salud hace un gran esfuerzo por acercar equipo médico, material de curación y medicamentos, pero por más que se atiende la demanda que hay en el Hospital General de Piedras Negras las fallas ocurren por descuidos de terceros…



AYER POR SEGUNDA OCASIÓN EN lo que va del año, un paciente escapó del hospital y en bata, descalzo y desorientado caminaba por las calles cercanas al nosocomio en busca de ayuda…



EL PACIENTE, DE LA TERCERA edad, no sabía de sí, solo caminaba sin sentido y pidiendo ayuda, porque escapó, según él, del hospital ya que no le daban de comer mientras lo mantenían hospitalizado…



ESTE ES EL SEGUNDO caso de un paciente que sale del nosocomio sin que la seguridad médica ni privada que el hospital tiene logre su cometido…



OJALÁ Y QUE EL DIRECTOR del hospital, Jesús Monárrez, haga un esfuerzo, pero algo sucede en el nosocomio, el cual luego de su paso por la dirección, el médico Eleazar Cobos dejó todo de cabeza…



VEREMOS Y DIREMOS, PARA el futuro que le espera al hospital y que haya más orden en el mismo…



III



EL QUE LLEGó AYER A media tarde a Piedras Negras fue el secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona, luego de unos días ausente para continuar con la atención del tema de la prevención del delito y que se refuercen las estrategias en la zona norte, la cual le ha sido encomendada de forma especial por el gobernador ante la conectividad carretera que se tiene con Tamaulipas y Nuevo León, estados en grave condición de inseguridad y que con esta tarea que desempeña el secretario Pliego se mantenga tranquila la Región Norte del estado…



PLIEGO CORONA SOSTUVO REUNIONES con sus mandos policiacos de Fuerza Coahuila para no bajar la guardia, no confiarse y sobre todo que se tenga todo el equipamiento y los puntos de inspección que se necesitan para mantener la seguridad en el mejor nivel para la población de esta zona…



III



LOS PADRES DE FAMILIA DE la secundaria Salvador Chavarría reportaron ayer a Zócalo la existencia desde hace más de seis meses de un auto Jaguar en los patios de dicho plantel educativo…



EXTRAÑO LES PARECE A los familiares de estudiantes que un auto de ese tipo permanezca semiabandonado en el patio del plantel y se cuestionan a quién se lo cuidan o si el vehículo pudiera ser robado…



ESTO úLTIMO YA SE verificó con las autoridades y es negativo, es un auto registrado en Austin, Texas, a nombre de un particular y no hay denuncia de robo, pero sí les parece extraño que esté ahí en la escuela, sin uso alguno, un auto de este tipo, que aunque es de un modelo no muy nuevo, sí de un alto valor…



VEREMOS SI EL PROFESOR ARóN Rodríguez cuestiona a los profesores de la secundaria General 6 de este sector para ver quién es el dueño y por qué dejarlo ahí en la escuela…



III



DONDE DE PLANO CUANDO no les llueve, les falla el clima o los asaltan es en el Seguro Social, pues este fin de semana los amantes de lo ajeno hicieron de las suyas y atracaron las oficinas del Centro de Seguridad Social, que son el edificio que está ahí pegadito a la subdelegación y al hospital 11 de Zona…



DE POR SÍ EL IMSS anda en problemas y lo poco que tienen se lo llevan los bandidos, pues no se vale…



SEGÚN EL REPORTE HECHO a la Policía luego de la revisión los delincuentes se llevaron 5 mil pesos y dañaron papelería, registros y archiveros, además de algún equipo de cómputo…



NO SABEN SI SE CHAMAQUEARON al administrador del Centro de Seguridad Social, Carlos Flores Méndez, porque fue muy sencillo el meterse a las oficinas, esperemos que la Fiscalía sí logre dar en este caso con los responsables…



III



EN EL TEMA DE los trabajadores sindicalizados que realizaban actos de corrupción para cobrar por no realizar o ejecutar las órdenes de corte de servicio el asunto podría ser más grave y en breve se darán a conocer más detalles de este caso de huachicoleo del agua…



EL ALCALDE CLAUDIO Bres y el apoderado jurídico de Simas el exjuez Carlos Mata llevan todo a su tiempo y habrá novedades, incluso el asunto podría ser mucho más delicado y las sanciones también…



III



QUIEN APROVECHó POR COMPLETO una gira de trabajo por Piedras Negras fue el fiscal general del estado, el doctor en Derecho Gerardo Márquez Guevara..



POR LA MAÑANA SOSTUVO REUNIONES de trabajo en la delegación, atendió a los medios de comunicación, luego se fue a una reunión con empresarios de la Canaco y más tarde sostuvo un encuentro con directivos de empresas…



FINALMENTE YA POR LA TARDE antes de concluir sus actividades, tuvo oportunidad de saludar a Rito Valdés, empresario que convocó a un numeroso grupo de amigos para saludar al fiscal en una reunión privada…