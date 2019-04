14 Abril 2019 04:10:00

El fraude de los ‘cachirules’

De no ser por un aviso del Registro Nacional de Población, en la Dirección del Registro Civil de Coahuila, a cargo de Dora Alicia de la Garza Villanueva, ni cuenta se dan de las travesuras de oficiales del Registro Civil para acreditar a extranjeros, como ciudadanos mexicanos.



Anoche, muy, muy tarde por cierto, la dependencia reaccionó a lo que en la columna Palacio Rosa le anticipamos respecto a que la Dirección del Registro Civil en Coahuila era epicentro del tráfico de actas de nacimiento extendidas a nombre de extranjeros.



El fraude, nos comentan, se fraguó para que precisamente los foráneos entraran como “cachirules” a seleccionados mexicanos en distintos deportes. Hasta ahora no rodan cabezas, pero de seguro rodarán.



‘Amarrada’ la visita de AMLO



El próximo lunes se afinará la agenda de la tercera visita a Coahuila de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México. El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, confirmó lo que El Marqués le anticipó en el Palacio Rosa del sábado: el tabasqueño viajará a esta entidad en Mayo, en concreto durante la primera semana, con temas de infraestructura y vivienda.



De hecho, la agenda de la visita está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que encabeza Román Meyer Falcón, quien, por cierto, estuvo en aquella frontera en octubre, poco antes de iniciar en el cargo.



De un solo día



La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por la frontera de Coahuila será de un solo día y además de Piedras Negras aprovechará para pisar base en Acuña. En el primer municipio estará como en casa, pues el alcalde Claudio Bres también forma parte de la cuarta transformación, pero en Acuña la cosa es distinta, pues Roberto de los Santos forma parte de la cúpula de Unidad Democrática de Coahuila, hoy por hoy el principal aliado de Acción Nacional, a su vez, principal crítico del actual régimen.



Por lo pronto, Bres y De los Santos amanecerán este lunes en Saltillo para coordinar la logística de la visita presidencial, junto con el gobernador Miguel Riquelme; el superdelegado Reyes Flores Hurtado y los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.



¿A qué le tira?



En Matamoros todo mundo se pregunta a qué le tira Horacio Piña Avila. El Alcalde se envalentonó y el viernes presentó denuncia penal en contra de la Administración local anterior, por un supuesto adeudo heredado. Pero, nos comentan, en lugar de buscar soluciones, optó por los reflectores. Otra pregunta es si no era más fácil recurrir al Gobierno estatal en busca de apoyo para enfrentar el reto.



Le ganó la inexperiencia y el protagonismo, nos comentan, pero si sigue así, sus propios paisanos creen que terminará por no poder salir de una dinámica compleja. Además, si lo que pretendía era que los ojos de todos miraran a la pasada Administración, logró lo contrario, pues ahora sus movimientos serán seguidos paso a paso.



Contraste



Por cierto, hay alcaldes que en lugar de aventar la pelotita y sacarle la vuelta a los problemas que tienen enfrente, toman al toro por los cuernos con el respaldo de la Administración estatal. Se trata incluso de ediles que llegaron al cargo postulados por partidos políticos distintos al del gobernador Miguel Riquelme.



Es el caso, nos comentan, de Yolanda Cantú, Alfredo Paredes y Patricia Grado, integrantes del Partido Acción Nacional que gobiernan en Cuatro Ciénegas, Monclova y San Pedro, y Antero Alvarado, en Allende, de Unidad Democrática.



Algo pasa en ‘Patos’



Si por algo funciona la estrategia de seguridad pública en Coahuila, nos aseguran, es por el esquema de Mando Policial Coordinado en el que se participan fuerzas estatales como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y 36 de los 38 gobiernos municipales; sólo con la excepción de Torreón y Monclova… peeero, algo pasa en General Cepeda, su Alcalde, el panista Juan Salas Aguirre, se quiere salir del esquema y manejarse “por la libre”.



Lo anterior mantiene de nervios al resto de los alcaldes de la Región Sureste del estado, pues sin Villa de Patos quedaría incompleto el rompecabezas y se pondría en riesgo la seguridad regional. La pregunta es: si las cosas funcionan bien, ¿para qué moverle, sobre todo en temas tan delicados?



No le importa mucho



Que el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, bajó la orden para que se les deje de pagar el sueldo a las esposas de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se encuentran en condición de desaparecidos.



De acuerdo con las afectadas, el edil panista les dijo que si querían el cheque, el cual se les entrega a manera de sueldo, como parte de la Ley de Declaración de Ausencia, debían firmar el inicio del trámite para la presunción de muerte.



Las familias mantienen la esperanza de encontrarlos con vida y la ley las protege mientras las investigaciones estén en pie, pero eso parece no importarle mucho al exembajador de México en España.