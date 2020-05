18 Mayo 2020 03:00:00

El Gobernador

Leía a través de los comunicados que envía la dirección de medios del Gobierno del Estado, un mensaje enviado por el Gobernador del Estado, Ingeniero Miguel Angel Riquelme Solís, que va dirigido concretamente a los deportistas de nuestro estado, en donde les agradece por su paciencia para permanecer en casa en esta contingencia y continuar con su preparación para buscar poner muy en alto el nombre de nuestra entidad.



QUE BUENO QUE se haya puesto la camiseta del puesta de los deportistas de nuestra entidad, con lo cual deja en claro su interés por apoyar a nuestros deportistas, y mas en estos momentos que ya cunde la desesperación en todos ellos por regresar a la cancha deportiva, prepararse y buscar hacer sus mejores marcas y tiempo para estar representando a Coahuila en las justas regionales y nacionales.



QUIZAS EN LOS últimos tiempos no sabia de un Gobernador con la camiseta bien puesta para apoyar a estos personajes que en la cancha ponen todo su corazón con tal de justificar su presencia y sobre todo que el nombre de Coahuila luzca en lo mas alto y la tendencia del Gobernador se da en ese sentido, por su mensaje enviado, demostrando que esta a favor de los deportistas, lo cual sinceramente me da mucho gusto.



Y TAL VEZ las comparaciones no son buenas en este momento, pero me recuerda cuando el profesor Humberto Moreira Valdez era el secretario de educación publica en el estado y envío al profesor Roberto de Leon, para que uniformara a muchos equipos de barrios populares que jugaran el futbol, luego lo hizo cuando fue alcalde de Saltillo y regalo uniformes de beisbol y de futbol para muchos equipos lo cual sirvió parta fomentar mas estos deportes en nuestra ciudad.



NO ENVIO PALABRAS de aliento para nuestros deportistas, pero con hechos les demostró su interés en promocionarlos y apoyarlos, lo cual les cayo bastante bien, a todos ellos que carecían de recursos económicos para adquirir sus short, camisetas, así como sus pantalonetas y camisolas que les cayo muy bien en su momento.



HOY EL GOBERNADOR Riquelme con su mensaje nos dio una esperanza de que tenemos un ejecutivo que no solo sabe de la vida diaria de los coahuilenses, pero también comulga con los deportistas para apoyarlos, ahora solo queda una cosa muy importante a la cual me gustaría que estuviera vinculada la licenciada Alina Garza, actual directora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, porque no es desconocido que antes de su llegada ha habido algunos movimientos.



HASTA DONDE TENGO entendido, hubo un recorte presupuestal para el deporte de Coahuila, y en ello se incluyo que varios entrenadores les hicieron un rebaje en sus sueldo, y quienes no estaban conformes con ello, salieron de la nomina, mientras que algunos deportistas tuvieron que viajar a alguna participación nacionales, haciendo sus propios gastos y con la promesa de que a su regreso les pagarían lo invertido.



LA VERDAD ME gustaría que hubiera mas acercamiento entre el Gobernador y la licenciada Alina para conocer sobre las carencias de nuestros deportistas para buscar que tengan los elementos suficientes para su preparación y que acudan con entusiasmo y con ganas de hacer un buen papel.



SE PERFECTAMENTE QUE en estos momentos es prioritario la atención de la ciudadanía en general con esto del Covid-19, pero si se les echa la mano a los deportistas y no se les abandona, creo que ellos sabrán responder y colocar a nuestra entidad en un buen lugar a nivel nacional, y de donde podrán salir mas representantes coahuilenses que acudan en el 2021 a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Y ASI COMO el Presidente Municipal, ingeniero Manolo Jimenez, que ha ofrecido y dado apoyo a deportistas que salen a nivel nacional e internacional, también puede ser a través del Gobierno del Estado, en un claro afán de tener muy bien definido el camino que sigue el deporte de Coahuila a nivel nacional.



EL MEJORAR LAS instalaciones deportistas es una buena noticia para los deportistas. porque es un esto un claro ejemplo del interés que tiene el Gobernador y el Alcalde que seguramente es imitado por el resto de los municipios, lo cual debe de estar en la misma sintonía la gente del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila. por ello creo que debe tener un mayor acercamiento la licenciada Alina con el Gobernador para hacer de su conocimiento lo que vive actualmente el deporte en la entidad, porque podrán venir mejores noticias.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.