09 Abril 2020 04:10:00

El gobierno más endeudado en años

Habiendo leído los Precriterios Generales de Política Económica que presentó la SHCP al Congreso el pasado 1 de abril, quisiera destacar tres elementos de ese documento: un reconocimiento del fracaso de la estrategia de crecimiento económico por segundo año consecutivo; un grito de ayuda hacendaria; y el que debió de haber sido el más doloroso dato de teclear en ese documento.



Primer elemento: Este gobierno prometió en el discurso un crecimiento del 6%. ¿El resultado? Primer año -0.1% y segundo año, hasta -4% según la SHCP y hasta -8% según analistas privados. Aunque se quiera disfrazar, distraer o minimizar este dato, lo cierto es que al finalizar 2020, la economía de México habrá tenido crecimiento negativo por dos años consecutivos, un tercio de la administración, después de que veníamos de 37 trimestres consecutivos de crecimiento económico.



Segundo: En la página 55 del documento de Precriterios, hay una anotación curiosa que en lenguaje hacendario es un grito extremo de ayuda: señalan que “entre los eventos que pueden generar un entorno más favorable” (o menos desfavorable diría yo), está “una mayor predictibilidad de las políticas públicas y un clima más favorable a los negocios que fomente la inversión y la actividad productiva”. Hacienda pone el dedo en la llaga: no hemos crecido, no por fallas en la SHCP quien ha tratado de mantener dentro de lo posible la estabilidad de las finanzas públicas. No hemos crecido porque en esta administración ha habido incertidumbre en las políticas públicas (cancelación del aeropuerto, tensiones con proyectos de gas, no inversión privada en el sector energético, Constellation Brands-gate, pleitos con la energía eólica, paquete emergente para enfrentar las crisis que se quedó muy corto) y ha habido un clima desfavorable a la inversión, ahuyentando a los generadores de empleo tanto a los nacionales como extranjeros. Es un grito de ayuda de Hacienda y al mismo tiempo poner los puntos sobre las íes: que el país no crezca por segundo año consecutivo no es culpa de Hacienda si no de otras áreas del gobierno.



Y tercero, el dato más doloroso de todo el documento: éste pasa a ser oficialmente, dicho por Hacienda, el gobierno más endeudado de las últimas décadas. La deuda más amplia se mide con un indicador llamado Saldo Histórico del los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSPs) y en este año, han pasado de 45.6% del PIB a 52.1% del PIB. Este diferencial representa al rededor de 1.2 billones de pesos, equivalente al presupuesto de todo el gasto del gobierno federal en un año. Esa cifra total que se pasan un mes en la Cámara de Diputados asignando a todas las Secretarías y a todos los proyectos.



La economía va muy mal. Estamos por enfrentar una de las peores crisis económicas porque veníamos mal del 2019 y porque nos impactará el coronavirus. Esto es una realidad basada en los datos de Hacienda, Banco de México, el INEGI y los analistas; no es una apreciación.



Publicado en El Heraldo de México