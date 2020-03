31 Marzo 2020 05:10:00

EL HOSPITAL 7 DE MONCLOVA

Donde de plano estallará la bomba de nueva cuenta es en el IMSS en el hospital general de zona 7 allá en Monclova, pues una vez que pretenden convertirlo en un hospital de atención exclusiva para Covid-19, el pronóstico que traen los trabajadores del nosocomio es que en una semana estiman que no habrá personal con qué trabajar pues la mayoría han comenzado ya a solicitar su incapacidad por síntomas o porque no quieren trabajar en condiciones de alto riesgo de contagio…



El hospital que dirige el médico Ulises Mendoza es un hospital que tiene casi mil 500 trabajadores, 800 por la mañana y el resto en la tarde y noche, donde estalló el contagio y suman ya casi 20 entre médicos y enfermeras que han resultado positivo a las pruebas o exámenes de la enfermedad…



Pronto estallará también el problema con el sindicato del IMSS, el cual simplemente no ha respaldado los reclamos de los trabajadores, quienes han detectado que sus incapacidades se las entregan como una enfermedad o padecimiento respiratorio cuando este debería ser por riesgo de trabajo, dado que ellos atienden a los pacientes de coronavirus…



Por lo pronto, al menos ya se tienen los filtros de control y acceso y una zona exclusiva para atender a los pacientes que presumen tienen los síntomas de esta enfermedad, pero la preocupación de los empleados del IMSS es de que en una semana o 10 días no haya personal con el cual se pueda atender dicho hospital…





REFUERZAN MEDIDAS EN EAGLE PASS



Donde la situación ya alcanzó otro nivel es en Eagle Pass, pues ayer el alcalde Luis Sifuentes convocó a rueda de prensa para informar que habrá mayores restricciones para quienes pretenden cruzar desde Coahuila hacia esa parte de Texas…



Ya no se permitirá el cruce para ir a tiendas comerciales o para cargar gasolina, además los oficiales de Aduana serán más estrictos en sus revisiones y cuestionamientos para quienes no sean ciudadanos o residentes…



La realidad es que es muy poco el interés de los nigropetenses o residentes de Cinco Manantiales por ir a Texas, en donde ya se registran dos mil contagios positivos de coronavirus y menos con las restricciones que han aplicado…



Los que asisten son residentes, ciudadanos o algunos que acuden por cuestiones médicas impostergables…



Además, las autoridades han advertido que se supervisará, con un grupo especial de la Policía, a toda aquella persona que circule por las calles en su auto, que no vayan más de uno y que en las tiendas comerciales ingrese solo uno, porque detectaron que las familias van en grupo luego se reúnen dentro de la tienda…





ABUSOS EN EL ISSSTE



Donde las cosas inexplicables suceden es en el ISSSTE de Piedras Negras, donde el director de la institución, contra las disposiciones federales, mantiene laborando a empleados con más de 70 años de edad…



No es posible que el director José Luis Paz haya presuntamente obligado al doctor Lino Montiel a que continúe trabajando y atienda la consulta en la clínica hospital, cuando es un hombre de la tercera edad y de una actividad de alto riesgo que además es una disposición del propio Gobierno federal…



No dudamos que en los próximos días los problemas se le acumulen al directivo del ISSSTE y ocurra como en otros estados y clínicas en donde movimientos sindicales provoquen la caída de los que deberían de bien orientar la consulta y atención de la burocracia en materia de salud y más en estos tiempos difíciles…





LLAMA BRES A QUEDARSE EN CASA



El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, hizo un llamado a la población de nuestro municipio para reforzar y concientizar sobre lo importante de quedarnos en casa…



Piedras Negras tiene ya 16 días en que las autoridades han llamado a tomar esta medida y por ello es que se espera que el resultado sea menos severo que en otras regiones, pero a pesar de ello el alcalde ha insistido, y bien, de que hay que quedarse en casa ya que la temporada de contagios pico o más importante aún no se presenta en nuestra región…



El hecho de que en nuestra región no se registren casos es benéfico, pero todo a nuestro alrededor, como es Monclova y Texas tienen un importante número de contagios…



La pandemia debe de tomarse en serio, es algo grave, ha dicho Bres, porque si se piensa que por ser joven o estar sano no puede contraer la enfermedad las consecuencias pueden ser mortales, para el contagiado o para aquellos seres queridos a quienes puede transmitirles la enfermedad…