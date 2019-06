17 Junio 2019 04:10:00

El hospital del IMSS abandonado

UN PROYECTO TRANS ANUAL siempre es problemático, mucho más cuando se trata de un proyecto ejecutado por el Gobierno de cualquier nivel, pues en estos tiempos es complicado el tema presupuestal…



SI A ESO LE AGREGAMOS EL factor de cambio de administración federal y cambio de partido en el Gobierno las cosas se ponen peor…



AHÍ TENEMOS CASOS DE pésima gestión y supervisión de obra con la remodelación de la Clínica del ISSSTE, salió más caro pagar subrogación a un hospital privado que lo que se iba a remodelar y que ha demorado ya seis años…



PEOR ESTá EL ASUNTO cuando se trata de una obra mucho más complicada y costosa, como es el caso del Hospital General de Zona de Acuña, el cual están prácticamente en abandono con todo y que digan que ahora sí lo van a terminar y que intervenga medio mundo en el asunto…



EL ALCALDE ROBERTO DE LOS Santos conoce de las problemática y empuja la obra para que se concluya, pues está avanzado en sus trabajos de construcción también llamados obra negra, falta acabarlo y luego de eso equiparlo. Ni que decir que luego sigue el tema de la contratación de personal…



oJALá y QUE POR el bien de Acuña y de todos los derechohabientes de la zona norte de Coahuila, este hospital se concluya lo antes posible, con el apoyo de todos los sectores que deben involucrarse, porque en verdad se necesita…



III

AUNQUE NO SE DAN DETALLES en muchos de los migrantes o presuntos migrantes localizados sin vida en el cauce del río Bravo, la Fiscalía General de Justicia del Estado debería de investigar y no solo archivar los hechos como ha sucedido con varios de los reportes que se localizan del lado mexicano y del lado norteamericano en esta zona de Piedras Negras Eagle Pass…



CASOS COMO EL DEL presunto migrante localizado con las manos y pies amputados, el cual difícilmente se puede culpar a los cocodrilos como en principio se pensó, incluso estaba decapitado. Nada más se supo del lado de Coahuila con el delegado Víctor Rodríguez Lozano ni tampoco del lado del fiscal Roberto Cerna en el condado de Maverick…



OTRO CASO SUCEDIÓ ESTA semana cuando se localizó el supuesto cuerpo de un migrante sin vida el sábado. Aún sin identificar no se puede señalar así como así que se trata de un migrante ahogado…



SUJETO CON SU ROPA PUESTA, incluso zapatos de trabajo, sin violencia aparente, pero con características que fácil se puede descartar sea un migrante o aspirante a cruzar sin documentos a nado por el Bravo hacia Estados Unidos…



LOS HECHOS AHÍ ESTáN, ojalá y que no se vuelva costumbre el denominar a todos como “migrantes” cuando las evidencias pueden apuntar hacia otro lado…



III

MUCHO INTERéS DESPERTó ENTRE panistas la reunión de los cuatro distinguidos del partido que se realizó allá en la Laguna..



MARCELO TOrRES COFIÑO, presidente del Congreso; Jorge Zermeño, alcalde de Torreón; Jesús de León, dirigente estatal del albiazul y Guillermo Anaya excandidato a la gubernatura por el PAN en la última elección estatal…



LOS TEMAS QUE SE PLATICARON sin duda son interesantes, pero sobre todo refleja una conformación de las fuerzas azules de cara a la definición durante el próximo semestre de los perfiles de quienes serán los candidatos a diputados locales…



EL PAN VA POR EL Congreso, pero también deberá de seleccionar bien las alianzas para que ahora sí los contrapesos sean los adecuados…



POR ELLO ES QUE esa fotografía de las figuras albiazules sin duda que les levantó el ánimo a muchos militantes y simpatizantes de cara a la elección del próximo año…



HABRá QUE VER REALMENTE hasta dónde el panismo quiere levantar nuevamente como una opción viable pues los cotos de poder municipales se niegan a abrir las puertas del partido a la población…



III

A MARCHAS FORZADAS COMENZó el trabajo en la jurisdicción sanitaria uno el nuevo titular Hermilo Rodríguez, pues una vez que ya pudo conformar su equipo y conocer a sus colaboradores, empezó a trabajar para que la labor de la Secretaría de Salud en esta zona se destaque…



LO MISMO PARA REVISAR negocios como hoteles y restaurantes, también empresas de venta de agua purificada y hielerías, ahora nada más le falta darle una revisión sorpresa a los antros y cantinas para que se respete la ley antitabaco…



YA INCLUSO SE APLICARON multas en algunos de los negocios visitados, por lo que habrá que ver el resultado en este fin de semana…