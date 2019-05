22 Mayo 2019 04:10:00

El IMSS y los super médicos de 80 horas

LA INCERTIDUMBRE Y PREOCUPACIÓN ya llegó a la Fiscalía ahí en la Región Carbonífera, donde ayer estuvo presente el titular Gerardo Márquez Guevara…



Y ES QUE CON el tema del fallecimiento del mando policial, los elementos de la Investigadora razonaron sobre la conveniencia de permanecer en la corporación, y se habla de que varios decidieron mejor solicitar su cambio de plaza o su baja…



DESDE HACE UN BUEN número de años a todas las corporaciones se les ha mejorado su sueldo, su equipamiento y sus prestaciones, pero en el caso de la Fiscalía y la Policía de Investigación Criminal parece que ahí la justicia salarial no ha llegado en esta última década, los sueldos son bajos y las exigencias muchas, los riesgos también y el equipamiento no llega…



DICEN LOS POLICÍAS INVESTIGADORES que no es posible que a la municipal en algunos de los ayuntamientos les paguen de 20 a 25 mil pesos de sueldo, y a los de la Fiscalía las mejoras en ese sentido no han llegado, ni se espera que lleguen, siguen con su sueldo de 12 mil mensuales...



NO HAY VEHÍCULOS, NO HAY equipamiento suficiente y por ello, al menos allá en la Carbonífera, luego de este fin de semana algunos elementos de la corporación dijeron “gracias” y se fueron a buscar chamba a otra parte o se retornaron a sus ciudades de origen…



III



YA SE HA PUESTO A trabajar el delegado del Gobierno federal en Coahuila con el tema de las becas universitarias, aquellas prometidas o que ya se entregaban vía Prospera durante la administración pasada..



PUES ENTRE DIRECTIVOS DE escuelas de educación media y superior de Piedras Negras existe la preocupación de que ya van cinco meses de la administración federal, ya se levantaron los censos de beneficiarios y muy pocos, poquitos, son a quienes les ha llegado ya la beca…



TECNOLÓGICOS, POLITÉCNICOS, UNIVERSIDADES, Cbtis y otras escuelas, preguntan un día sí y otro también a los responsables para ver qué sucede y también porque ese dinero es importante para atender sus necesidades escolares…



EL PAGO NO ES retroactivo y la incomodidad para los jóvenes universitarios es que allá en la región Sureste y la Laguna las becas universitaria sí han comenzado ya a pagarse…



POR ELLO ES QUE el delegado Reyes Flores Hurtado comenzó ya a verificar qué sucede y por qué se atrasó esa entrega en la región norte…



III



DONDE NO ENCUENTRAN LA PUERTA es en las termoeléctricas de CFE de Nava, pues apenas ayer comentábamos de cómo andaban las cosas allá en la capital del país con la investigación de las obras obligadas a ser entregadas a un familiar de un alto funcionario aquí en la zona norte de Coahuila, cuando nos avisan nuestros amigos del sindicato del SUTERM que lamentablemente los trabajos están casi en abandono, que los ingenieros electricistas que vinieron de allá del estado de Hidalgo se fueron por falta de pago de su salario por varias semanas y dejaron toda la instalación tirada..



NI QUÉ DECIR QUE YA las empresas que había contratado la italiana Magaldy simplemente se vieron obligadas a parar y sobre todo a dejarle a una empresita de Piedras Negras la chamba, pero con la seguridad de que no podrán con el paquete…



LA COSA ESTÁ DE CORTOcircuito en las carboeléctricas y si a eso le agregamos que son obras programadas, pues deberán de seguir otros mantenimientos y renovaciones de las unidades, simplemente los encargados de las dos plantas en Nava tiemblan por su futuro, porque no pueden echar a las constructoras recomendadas de mero arriba, pero por otro lado si dejan que hagan un trabajo de mala calidad, con retraso o lo dejen abandonado, las consecuencias serán también para ellos…



III



LA RENUNCIA Y SOBRE TODO, los motivos y el descobije que se presentó por parte de Germán Martínez en el Seguro Social, dejó realmente preocupados a muchos, derechohabientes y empresarios, pues la rebatinga por los dineros de los institutos de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, de por sí muy deteriorados en sus finanzas, ahora tienen que lidiar con la intención de la Secretaría de Hacienda de meterles delegados administrativos que vigilen en qué y cómo gastan los dineros…



HABRÍA QUE REVISAR EN muchos de los hospitales del IMSS realmente qué médicos sí acuden a trabajar y qué médicos se sienten superhéroes, avengers o de la liga de la justicia, ya que cuentan con tres o más chambas y a ninguna asisten, como sucede en la Clínica 79 de Piedras Negras, donde hay médicos que tienen plaza de 40 horas, pero laboran otras 40 en una escuela y además tienen consulta privada….