28 Junio 2020 04:10:00

El IMSS y sus guarderías

Mientras que a nivel estatal se ha permitido que las empresas del ramo automotriz y de otros sectores se reactiven desde hace ya más de un mes, algo sucede en el Seguro Social, pues hasta ahora las guarderías y las subrogadas de este mismo instituto permanecen cerradas…



No entendemos cómo es que pretende el IMSS que el sector empresarial sí cubra sus cuotas, obligaciones y requerimientos, pero a la hora de que hay que retornar a trabajar los que deberían velar por el cuidado de los hijos de padres y madres trabajadores afiliados simplemente siguen en casa…



Lo peor de todo es que al delegado Leopoldo Santillán ni le preocupa ese tema, solamente busca frenar los brotes de Covid, que en cada clínica y hospital que debe coordinar han surgido y que lo traen en jaque…



Pareciera que las trabajadores de empresas como Fujikura, Lear, Fasco, EKM y otras de las más de 25 de este ramo maquilador, quienes tienen hijos en edad de guardería, deberán de arreglárselas solas…



Ojalá y que ya se reactiven los funcionarios del IMSS que aún los tiene asustados la pandemia y que mientras los médicos y enfermeras forman el primer frente, los administrativos y en las guarderías no han logrado retornar a sus trabajos…





Graduaciones y retrocesos



Si los jóvenes piensan que a ellos no les puede pasar nada, que pueden celebrar en grupos numerosos sus graduaciones sin que nada suceda, están equivocados, pero sobre todo son inconscientes de los efectos de esas actitudes…



No se puede permitir que organicen graduaciones, fiestas privadas, reuniones de hasta 50 personas que se pueden convertir en focos de contagio y en problemas futuros…



Reuniones que podrían ocasionar que haya un regreso en cuanto a las etapas que se aplican y sobre todo que puedan ocurrir…



Muchas escuelas, de todos los niveles, organizaron sus graduaciones de manera virtual, de forma que los jóvenes pudieran tener el recuerdo de la conclusión de una etapa de sus estudios: Lo mismo en preescolar, que primaria, secundaria y preparatoria…



Pero mal ejemplo dan tanto quienes les permiten instalaciones, como los que organizan estos eventos con música, baile y reuniones sin ningún tipo de cuidado, de nada sirven meses de sacrificios si para algunos se les permite este tipo de violaciones a los protocolos sin sanción alguna…



De la misma forma que se clausura un bar, un restaurante o un restaurante bar, de la misma manera se debe de multar o clausurar aquellos que organizan graduaciones tradicionales en plena pandemia…



No se trata de que se oculten y nadie los vea o que prometan no subir nada a las redes sociales para que permanezca en secreto, cuando lo que ahí sucede es una irresponsabilidad que debe investigar la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria Uno a cargo de Hermilo Rodríguez. Esto antes de que haya brotes numerosos...





No abusar de la reapertura bares y cantinas



Si el Subcomité de Salud en Piedras Negras ha autorizado ya desde esta semana el que se abran los bares y cantinas, será importante que los dueños de estos negocios no abusen, ni pretendan permanecer abiertos más allá de lo que se les ha establecido de horario para que después no se quejen de que la autoridad actúa de manera estricta…



Primero deben tomar en cuenta los dueños de estos negocios llamados también giros negros, que si se excede el cupo permitido, si cierran más tarde, si dentro del lugar se ponen a bailar o si hay música en vivo habrá sanciones y clausura…



Peor aún, la cosa está en el peligro que esas concentraciones de jóvenes provoquen rebrotes de Covid en Piedras Negras y con ello que la situación se asemeje a Ciudad Acuña…



Estamos sobre 190 contagios mientras que Acuña nos supera con más de 140, lo que habla de la disciplina y logros que se han alcanzado en Piedras Negras y por ello se deberá de mantener ese esfuerzo…





MICARE y sus 7 mil empleos



El que estuvo en Piedras Negras en este cierre de semana para inaugurar obras importantes acompañando al alcalde Claudio Bres fue el delegado del Gobierno federal Reyes Flores Hurtado…



El funcionario dejó en claro que Micare no es importante, ni sus dos mil 400 empleos directos y otros cinco mil indirectos, porque ese tema de la guerra del carbón ya se peleará en los tribunales…



Reyes Flores insistió que las termoeléctricas trabajarán con carbón de la cuenca de Sabinas, funcione o no este de manera correcta…



Seguramente el delegado no sabe que las termoeléctricas de Nava apenas funcionan al 20 por ciento, su operación es cara o más cara que otras centrales, además de que mantienen almacenadas casi un millón y medio de toneladas en los patios de las plantas que sirven para cuatro o máximo seis meses de operación a niveles actuales de funcionamiento…



Este tema impactará y será factor político sin duda para las elecciones de septiembre y también las del próximo año, en donde los ciudadanos de Piedras Negras y Nava principalmente harán sentir su interpretación a la hora de estar solos en la casilla electoral…