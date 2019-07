29 Julio 2019 04:10:00

El informe de Armando Guadiana

QUE SENCILLO PARA la población conectarse de forma clandestina en la red de agua y otros que usan las lagunas legales para robarse el líquido sin sanción aparente…



PERO SÍ VEMOS QUE ALGUNOS sectores como la zona del ejidos Centinela y fraccionamientos campestres en donde se detectaron 200 tomas irregulares es para aplicar sanción ejemplar y sobre todo, ver quién omitió todo eso en el pasado en detrimento de las finanzas del Sistema municipal…



EL EMPRESARIO TEODORO RODRíGUEZ ha revisado en todas las áreas y ahora se encuentra con este tipo de fallas en donde la gente se conectó directo y sin contrato y no pasó nada por años, hasta que llegaron del Simas a revisar y tras un mapeo de los usuarios, se localizó la irregularidad…



HASTA QUE LAS SANCIONES sean similares a las que aplica CFE, de denuncia y cárcel, será cuando la gente entienda que es un acto contra las leyes y por ende se debe de evitar que se hagan este tipo de conexiones ilegales o que cause baja el servicio pero que se siga usando la red, que es otro método, para engañar y robarse el producto…



VEREMOS COMO ES QUE se normalizan las cosas pero son muchas las fugas que tenía el sistema y mucho el trabajo que se tiene que hacer en eso y además en que el servicio sea mejor cada día…



EL TEMA DE LOS MIGRANTES podría bajar un poco de tono por la temporalidad que se presente normalmente de que en el verano el número de personas que intenta cruzar sin documentos de México hacia Estados Unidos, sean centroamericanos o mexicanos, disminuye, no por ello es que se deba de confiar la autoridad mexicana y bajar la guardia en este asunto…



LOS MIGRANTES SIGUEN LLEGANDO a la frontera pero ahora los polleros los concentran en ciudades como Monterrey, Saltillo y torreón y de ahí diseñan canales de corrupción para cruzarlos hasta la frontera sin problema…



SERá NECESARIO QUE TAMBIéN las autoridades en la parte sur de los estados fronterizos hagan una tarea mayor en cuanto a revisiones carreteras para que se detenga ese flujo y que no haya forma de que se burle a la autoridad…



VEMOS QUE CADA SEMANA de Piedras Negras se deportan a cientos de migrantes de Centroamérica que van de regreso a su país de origen vía la capital del país, lo que refleja que los traficantes de personas siguen activos…



VEREMOS COMO ES QUE las estrategias que aplique el secretario José Luis Pliego y la delegación del Instituto Nacional de Migración así como la Guardia Nacional para que este fenómeno se controle un poco más alejado de la frontera, donde ahora se maquila…



DONDE LAS COSAS VAN de mal en peor es en Sabinas, con el tema de la inseguridad, por la ola de robos que se ha registrado y sobre todo por la falta de Policías Municipales y equipados para hacer frente al fenómeno…



EL ALCALDE CUAUHTéMOC RODRíGUEZ se la pasa de pachanga, en el festejo y mitigando el calor con sus amigos sin darse cuenta de la realidad del municipio…



SABINAS TIENE UN PROBLEMA de rezago en materia de fomento al empleo pues el encargado del ayuntamiento lo manejó al estilo de los pequeños pueblos, todo en las rodillas, sin que nadie tenga el control o que le delegue responsabilidades…



SI EL ANTERIOR ALCALDE terminó con un brazalete por muchos meses, porque se la pasaba de viaje en San Antonio o de paseo en Monterrey, este alcalde va por el mismo camino rumbo a una administración de rezago, de poca obra y en donde no luce para nada en cuanto a sus resultados…



VEREMOS SI REACCIONA PERO lo que si se ve es que lo poco que ingresa en materia de programas son asuntos que controla el Gobierno Federal o del Estado, que van etiquetados, mientras que el municipio solo ve pasar las acciones…



HOY EN PUNTO DE LA 12 DEL mediodía el senador Armando Guadiana rendirá su primer informe de actividades ante la ciudadanía y la población nigropetense…



LA CITA ES EN EL salón La Cúpula ahí sobre la calle Periodistas donde se darán a conocer los detalles y el informe de toda la actividad en la cámara baja que ha tenido el senador Guadiana….



NO DUDEN QUE AHÍ aproveche para atender a personas que soliciten alguna petición, que pidan apoyos o grupos vulnerables que deseen ser escuchados en su gestión…