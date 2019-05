22 Mayo 2019 04:10:00

El inmaculado Borrego

Contra todos los pronósticos, Leonardo Borrego Núñez regresó por sus fueros a la Facultad de Jurisprudencia, luego de que desde el pasado 6 de mayo reclamó su restitución como profesor y secretario técnico, es decir, integrante del círculo rojo del director, Francisco Yáñez Armijo, quien no tuvo problema en reinstalar al hijo pródigo.



Según esto, ni la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez Guevara, ni la Universidad Autónoma de Coahuila, de Salvador Hernández Vélez, encontraron evidencias de culpa en las denuncias de alumnas en contra de Borrego por situaciones de acoso.



¿Fue más el ruido que las nueces por parte de las supuestas víctimas, o tan pesados están los intereses en Jurisprudencia, como para resucitar cartuchos quemados?



¿Y las víctimas?

En breve ejercicio de memoria no es difícil encontrar que el recién reinstalado profesor y funcionario de la Facultad de Jurisprudencia fue señalado como líder de una banda de profesores, alumnos, funcionarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, y hasta uno que otro miembro distinguido del Poder Judicial del Estado, dedicada al intercambio de “packs” con fotografías íntimas de alumnas y otras jovencitas.



Sin embargo, como lo aclara la propia Facultad, la “Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra Mujeres” no encontró nada y por lo tanto, legalmente, Borrego no está impedido para volver a su oficina, cerca del despacho del director Yáñez Armijo, y al salón de clases, en donde tiene enfrente a varias denunciantes. Por si las dudas, pocos se le acercan, nos comentan.



Anda de presumido

El que anda de presumido con que supuestamente regañó en público a un integrante de la Administración estatal es el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila, José Luis López Cepeda. Según esto, le dijo hasta lo que no y el servidor público de marras aguantó callado, pues todo pasó durante un evento oficial.



Nos mencionan que en realidad, a López Cepeda no lo calienta ni el sol luego de que se quedó en el camino en los trámites para crear un nuevo partido y sumarlo a la chiquillada estatal.



Cambiarle la cara

A propósito de universidades, después de la tempestad, por la huelga que se extendió más de un mes, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro vino la calma y está en marcha una estrategia para tratar de darle una nueva cara, es decir, quitarle la de institución conflictiva e improductiva y ponerle la del desarrollo académico.



Por lo pronto, este miércoles los Buitres van a tener la visita de Frederick Caldwell, cónsul comercial de Canadá en México, con la idea de formalizar con el rector de la Universidad, Mario Vázquez Badillo, un convenio de movilidad estudiantil, con la idea de que los alumnos viajen al país de la hoja de maple, concluyan sus estudios y en una de esas hasta se queden a trabajar allá.



No se le hizo

Se quedó con las ganas de venir a Acuña el expanista Germán Martínez Cázares, la primera baja del equipo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Venido a menos como integrante del PAN, trepó al barco de la cuarta transformación en donde le vieron cara de director general de una de las instituciones más vapuleadas y abandonadas de los regímenes del PRI y el PAN, es decir, el IMSS, al cual renunció, según esto porque en la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa le querían imponer, entre otras cosas, a los jefes administrativos en cada delegación estatal.



El 11 de mayo tenía previsto visitar la construcción de un hospital en Acuña, pero su avión no pudo aterrizar en Piedras Negras y se regresó a la capital del país. Por lo menos como director del IMSS ya no vendrá.



Por ahí va

Eglantina Canales Gutiérrez no se pudo mover a Torreón para entregar el certificado de oficina verde al Poder Judicial del Estado que encabeza la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, pues como primero, es lo primero, en Saltillo reclamaron más su presencia para coordinar la contingencia por el incendio forestal en el ejido San Juan de la Vaquería, así es que en su lugar estuvo la coordinadora de la Secretaría de Medio Ambiente en La Laguna, Glenda Quintero Carrillo.



A más de uno llamó la atención que el evento haya sido en la Perla de la Laguna, en donde Cárdenas Cantú coincidió con su colega Miguel Mery Ayup, presidente de la Sala Regional del Tribunal. Los magistrados aprovecharon el foro para mandar el mensaje de que andan en el mismo canal. De hecho las apuestas están dos a uno a que, llegado el momento, por ahí irán las cosas.



No más la fecha

En donde esperan la fecha para reanudar el rescate de los restos de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, es precisamente en la Región Carbonífera. Las viudas, padres e hijos de las víctimas de la tragedia minera quieren acción y no tantas palabras luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para luego es tarde, aseguran.