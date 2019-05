08 Mayo 2019 04:10:00

El ISSSTE y la respuesta de AMLO a PN

LLEGó A PIEDRAS NEGRAS apenas dos días después de que el Presidente de la República lo anunciara y con ello el director general del ISSSTE fue claro de que viene a cumplir la instrucción de AMLO, en el sentido de evaluar el avance y condiciones de la obra de remodelación y ampliación de la clínica hospital del instituto en Piedras Negras y fijar una fecha para su entrega y entrada en operación…



LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA FUE recibido por el alcalde Claudio Bres con quien recorrió la clínica hospital, evaluó algunos puntos y hoy dará pormenores de cómo están las cosas y para cuándo se hará la entrega…



ATRÁS QUEDARáN SIN DUDA los cinco años de atraso, los 100 millones que se han invertido y la obra ahora sí, quedará concluida y en operación…



POR SUPUESTO QUE EL MÁS contento con todo esto fue el propio alcalde Bres, quien ve cómo capitaliza esta visita presidencial y además de forma contundente la respuesta de funcionarios federales ante quienes ha puesto a Piedras Negras en el mapa…



HOY CONOCEN NUESTRA CIUDAD como ordenada, muy distinta a cualquier otra frontera y en donde los resultados se ven de manera contundente por el orden en que se ejecutan las cosas y hoy mucho más con el cariño y el aprecio presidencial, además de la gestión del senador Armando Guadiana y del delegado Reyes Flores Hurtado…



III



YA EMPEZARáN LOS DECOMISOS y revisiones a autos con placas tipo Onapafa, Fedepafa y UCD, todos esos autos chuecos comenzarán a ser inspeccionados por las policías Estatal y Municipal para ver en qué condiciones circulan, pues parece que por la Aduana entra de contrabando todo lo que quepa en el puente…



SI HACE UNOS MESES había tres o cuatro mil autos chuecos o chocolates en esta región, hoy la cifra se ha duplicado, pues nadie en las fronteras los frena, pero los incidentes de choques, de percances, de participación o que sean usados para delinquir son cada vez más frecuentes que participen este tipo de unidades que para fines prácticos no están identificadas ante la autoridad…



EL COMISARIO DE SEGURIDAD pública de Piedras Negras, Luis Humberto García, sin duda que tendrá mucho trabajo, pues por un lado se comenzará a pedir el revisado ecológico y por otro se aprovechará para verificar si las unidades chuecas no son robadas o si están debidamente importadas para que puedan pagar sus derechos vehiculares…



MÁS CUANDO LOS CONTRABANDISTAS de autos chuecos aprovechan la tranquilidad de Coahuila para meter por Piedras Negras y Ciudad Acuña los autos al por mayor sin que nadie diga nada…



III



HACE UNOS DÍAS ALLÁ en Oaxaca, en la asamblea de la Confederación Nacional Ganadera, el empresario Raúl González Garza “La Rula”, recibió un reconocimiento a nivel nacional ante los meros meros de la producción y exportación de ganado, como uno de los mejores ganaderos de todo el país…



EL EMPRESARIO QUIEN CUENTA CON el rancho La Gacha de excelente de producción ganadera allá por el municipio de Múzquiz, sin duda recibió un merecido homenaje por su esfuerzo, por su dedicación, con lo cual también es un reconocimiento para Piedras Negras como socio ganadero local y para todo Coahuila…



III



AHORA QUE EL TEMA migratorio ha causado problemas no sólo en el tema de las autoridades, sino incluso por el acumulamiento de restos de migrantes que por meses esperan sepultura en las funerarias de Eagle Pass, ahora el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, se reunió con representantes de Cruz Roja Internacional para iniciar una serie de medidas y estrategias para la localización de migrantes con reporte de desaparición en la zona fronteriza de nuestro estado…



DONDE DEBERá TRABAJAR MÁS la Cruz Roja es en Eagle Pass, porque es ahí donde carecen de médicos forenses que puedan completar trámites de identificación y ADN de los cuerpos que no han sido reclamados y que ya cumplen más de tres meses apilados en espera de repatriación a Centroamérica o sepultura…



SI CONSIDERAMOS QUE POR la frontera de Coahuila hacia Texas se detienen a diario un promedio de 400 migrantes sin documentos, de ese tamaño está el problema para identificar y buscar entre los detenidos a los que presentan reporte de desaparición…