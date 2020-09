17 Septiembre 2020 04:10:00

El ‘jefe’ del Barzón

Quizás para las nuevas generaciones no signifique nada el Barzón, pero para luchadores sociales como Rodolfo Ramos Villa, aquel movimiento social representó décadas de lucha, represiones y mal sabores. El miércoles trascendió la muerte de quien fue dirigente de el Barzón en Coahuila y también líder del comercio organizado en Saltillo.



Y echando mano del baúl de los recuerdos, este Marqués se encontró el dato del 7 de septiembre de 2001, cuando Ramos Villa estuvo a punto de morir luego de recibir un disparo de bala en la cabeza, según esto durante una riña en la que también resultó afectado su hijo Rodolfo Ramos Rodríguez.



Después de horas en el quirófano, Ramos Villa la libró y vivió para contarla casi dos décadas después. Descanse en paz y que en breve haya resignación para su familia.





¡Marqués ingenuo!



Será este jueves a media tarde cuando se reúnan en Monterrey los senadores Armando Guadiana Tijerina y Verónica Martínez García. Este Marqués pecó de ingenuo al asegurar que el encuentro, al que también están convocados la senadora Eva Galáz y empresarios de Monclova, sería en día feriado.



Lo importante es que los senadores Guadiana y Martínez andan en el mismo barco, aunque con frentes políticos distintos y lo que finalmente los incorporó en un mismo proyecto fueron los reclamos de industriales y comerciantes de la Región Centro del estado por la agonizante economía debido a las condiciones de la empresa Altos Hornos de México.



Una cosa es Alonso Ancira, como dueño de la compañía, y otra los miles de familias afectadas y eso es precisamente lo que los legisladores tratarán de hacer notar en la reunión con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.





Con resaca



El que amanecerá con resaca después de las fiestas patrias, y no precisamente por haber bebido mucho, o quién sabe, es Iván Márquez, para más señas, titular del Instituto Municipal de Cultura en Saltillo.



Trae muy mal rating con integrantes de tribus culturales, según esto, cercanas a personajes vinculados con el Partido Acción Nacional y amenazaron con plantarse frente al edificio de la Presidencia Municipal, sobre el bulevar Francisco Coss, para manifestarse en su contra y reclamar su destitución.

Sus detractores, en este caso mujeres, lo traen en jaque luego de que presuntamente les echa a perder las fiestas que organizan en casas, pues llega sin invitación y sin decir agua va, le da por el acoso sexual y la discriminación por cuestiones de género.



Márquez Morales, dice que nada de eso es cierto, pero al parecer sus colegas de la comunidad artística y cultural no están convencidos de ello.





En la agenda…



Mucha actividad desde temprano en Ramos Arizpe. El alcalde José María Morales Padilla recibe al fiscal General del Estado, Gerardo Márquez; a los secretarios del Gabinete estatal, Sonia Villarreal y José María Fraustro y a su colega de Saltillo, Manolo Jiménez, para el evento de graduación de cadetes de la Policía del Estado, que encabezará el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien, por cierto, este viernes cumple años.





Más garantías



El que pide más garantías para los niños de Coahuila es el diputado Emilio De Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y coordinador de la bancada de Unidad Democrática de Coahuila.



Presentó una iniciativa de reformas a la ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila, para que todos ellos tengan acceso, no solo a una educación gratuita, de calidad y equitativa, como reza el ordenamiento, también con acceso a tecnologías de la información, incluida banda ancha e internet.



Por lo pronto, el tema ya está en la agenda legislativa.





Nuevo periodo



Si por estos días se encuentra con Ludivina Leija Rodríguez, subsecretaria de Auditoría Gubernamental en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, felicítela, pues resultó electa para un nuevo periodo como vicepresidenta de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el cual lo integran más de 60 colegios de todo México.



Y como al IMCP también lo atrapó la nueva normalidad, la contienda interna, que fue sancionada por el Colegio Electoral, se desarrolló de manera virtual.