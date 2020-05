22 Mayo 2020 04:05:00

El llamado desde Parras a la reciprocidad

El pueblo mágico de Parras de la Fuente, será sede de la novena reunión de gobernadores para la atención de la Covid-19 y ver los temas relativos al pacto fiscal.



Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, como anfitrión; Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León; Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, Mandatario de Durango; de Michoacan, Silvano Aureoles Conejo, además del Gobernador de Colima: José Ignacio Peralta y posiblemente el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, estarán presentes en esta sesión.



En esta asamblea, se crearán cuatro acuerdos de trabajo entre los estados para contener los avances de la pandemia, además de informar el resultado de la reapertura económica.



Al sur de Coahuila, en medio del desierto, está Parras de la Fuente, este oasis rodeado de viñedos, nogales y calles históricas que invitan a ser recorridas con tranquilidad. Su gran historia y sus tradiciones, se conjugan no solo en la arquitectura y gastronomía, sino en una atmósfera que identifica a Parras de la Fuente como una experiencia única en mitad del desierto.



Fundado hace más de 400 años y beneficiado por los mantos freáticos que hacen de esta tierra una franja fértil en el desierto, Parras es famoso por su historia y vides, aquí se encuentra la vinícola más antigua del continente: Vinícola San Lorenzo, fundada en 1597; Casa Madero a partir de 1893 y lugar de nacimiento de Francisco I. Madero, por si faltaba historia en el lugar que reunirá a los mandatarios.



El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, destacó ayer jueves, que los mandatarios estatales definirán la ruta jurídica para impulsar la renovación del pacto fiscal ya que se busca la reciprocidad de la Federación hacia cada estado.



“Vamos a seguir nosotros elaborando una ruta para poder jurídicamente respaldar lo que en realidad le toca a cada entidad federativa, en el caso de Coahuila tenemos mucho tiempo buscando una reciprocidad de la Federación hacia nuestra entidad”, expresó.



El gobernador Riquelme ha dicho que no se trata de una amenaza de salirse del pacto, sino lo que se busca es que sea reconsiderado con justicia, con apego a derecho y a las necesidades de cada entidad, y es cierto, por más de 40 años el pacto fiscal ha solucionado muchos de los problemas que aquejan a México, sobre todo la disminución de la pobreza, pero no hay en este momento una reciprocidad.



Coahuila siempre está en la búsqueda de un equilibrio dentro del pacto fiscal, hay muchas diferencias entre las regiones del país y esto se tiene que equilibrar a través del pacto fiscal, lo que han dicho los gobernadores es que buscan que quien recauda más, quien da más a la Federación y quien aporta más a la Federación reciba también reciprocidad.



Hoy será un día importante en Parras de la Fuente, sin duda.





Punto y aparte



Tras casi dos meses de suspensión de actividades, General Motors anunció la tarde de este jueves que reanudará operaciones en sus plantas de motores y transmisiones en Silao, Guanajuato, y Ramos Arizpe, Coahuila.



En tanto, las plantas dedicadas al ensamble en los mismos complejos podrían reincorporarse este viernes, dependiendo del estado de los proveedores.



De acuerdo con General Motors, este jueves recibió los permisos correspondientes emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tras completar la Autoevaluación de Seguridad Sanitaria, sin embargo, no se estableció fecha para la reapertura de los complejos de Estado de México y de San Luis Potosí.



Así comienza el regreso a la actividad, en esta llamada “nueva normalidad”. No olvide estos 3 sencillos pasos: Lavarse las manos de manera continua, mantener la sana distancia y usar cubrebocas.



Buen fin de semana, ¡ánimo!