17 Octubre 2020 03:10:00

El manipuleo de los fideicomisos…

A estas alturas del partido, no nos importa si lo dice el PRI, el PAN, Morena o quien sea, el caso es que se den soluciones, por el bien del país, ya de politiquerías y grillas estamos cansados...



Un grupo de diputados y senadores del PAN, pusieron en evidencia, que si había corrupción en otros sexenios con los famosos fideicomisos que fueron eliminados, este Gobierno no fue la excepción, es más salió hasta peor...



Y es que con el aval de sus “paleros” en la Cámara de Diputados, el gobierno de López Obrador, hasta presumió que se habían anulado 109 fideicomisos que porque todo ese dinero se lo robaban unos cuantos y los “pobres” se quedaban desprotegidos..



Sin embargo, legisladores de oposición dejaron claro que por lo menos en el fideicomiso de gastos catastróficos que dispone de más de 76 mil millones de pesos, se ha hecho un desgarriate y más en éste sexenio...



En el rubro de enfermedades catastróficas sí hay una gran diferencia entre el Gobierno de Peña Nieto y López Obrador, porque en el 2019 se han atendido muchas menos personas que en el 2018...



Externaron que en el tema del cáncer infantil, en el 2018 se atendieron a 1632 niños y en el 2019 cuando ya estaba López Obrador sólo se atendieron 22 pequeños...



Y es increíble que cada vez veamos a más familias de niños enfermos, peregrinar por todo el país en busca de medicamentos y confiando sólo en las aportaciones de algunas asociaciones o la sociedad civil...



Mujeres con cáncer de mama en el 2018 fueron atendidas 7400 y con AMLO sólo 847...



A niños con enfermedades congénitas atendían a 2685 en el 2o18 y a 590 en el nuevo sexenio...



Mujeres con cáncer cérvico uterino se atendieron en 2018, 10 525 y el año pasado sólo a 174 féminas...



Y ya mejor le paramos porque así fueron reveladas escalofriantes cifras, donde parece que para el Gobierno federal las enfermedades graves no son una prioridad...



Así es que si los anteriores gobiernos se robaron los fideicomisos, porque también son muy bajas las cifras de atención del 2018 pudieron haber hecho mucho más; este gobierno no está marcando la diferencia, que a final de cuentas es lo que quería todo el pueblo de México y por eso le dieron su voto a Andrés Manuel López Obrador...



Y si retirar el apoyo a los enfermos con cáncer es algo grave e inhumano, peor resulta que se engañe y se manipulen los sentimientos de quienes sí votaron por un cambio y están convencidos de que lo lograron...



Porque ese empeño del Gobierno Federal de repartir culpas, ya no se vale a dos años de administración y no se vale que diga que todos robaron, menos ellos, cuando estamos viendo unas cifras que demuestran que el cáncer no es algo que les preocupe a los políticos de Morena, porque todos respaldaron la desaparición de fideicomisos...



En lugar de desaparecer fideicomisos, debería llevar a la cárcel a quienes robaron tantos millones de pesos como él dice...



Y sobre todo que disponga de estrategias para que se ayude a los enfermos que menos tienen, porque en el 2019, su primer año de Gobierno, ya vemos que él no hizo nada...