31 Marzo 2019 04:10:00

El Marqués

Que va en serio la demanda civil de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en contra del obispo de Saltillo, Raúl Vera López. La compañía se siente agraviada por las embestidas del prelado en su contra, al asegurar que el funcionamiento del vertedero industrial de General Cepeda atenta contra el medio ambiente y la salud de los vecinos de comunidades rurales de Villa de Patos.



El 8 de marzo, el obispo fue notificado de la demanda judicial en su contra y los empresarios apuestan doble a sencillo a que ganarán, pues tienen documentados la advertencias de “Don Raúl”, como lo llaman sus fans, y no necesariamente son ciertas.



El pleito dará para mucho, pues organizaciones de la sociedad civil se preparan para defender legal y mediáticamente al obispo.



Semana negra



¡Vaya semana para el presidente Andrés Manuel López Obrador! Qué bueno que se acabó, aseguran sus bienquerientes, luego de que no terminaba de salir de una cuando ya estaba en medio de otra polémica. Primero, el conflicto con España y el Vaticano al pedirles se disculparan con los mexicanos por la colonización de hace más de 500 años.



Después vino la literal reprimenda de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó de hablar mucho, pero hacer poco, o nada para detener el avance del fenómeno migratorio. Más tarde comparó con “animalitos” a las personas de alta marginación y pobreza; luego vino la amenaza de anular la producción de leche en La Laguna para llevársela a Tabasco y su visto bueno a la regularización de “chocolates”, aún y con el efecto negativo para la industria automotriz. En todos los casos, le llovió.



No es tan así…



Además de Reyes Flores Hurtado, otro que saludó con sombrero ajeno por la baja temporal en el precio de las gasolinas y el diésel, fue el diputado federal Diego del Bosque Villarreal. Andaba muy contento y presumió el logro de la cuarta transformación, como si fuera propio.



Sin embargo, el legislador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no dijo que la reducción en el costo de las gasolinas no es permanente y aplicará sólo durante una semana, es decir hasta el 5 de abril. En redes sociales le recordaron que también le faltó explicar la manera en que defenderá a Coahuila de las ocurrencias que vienen desde Palacio Nacional.



Buenas intenciones,



¿y luego?



En Sabinas, el exgobernador Rogelio Montemayor Seguy acudió a un evento de la dirigencia local del PRI para recordar el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. El también exsenador fue como conferencista y habló sobre la vida de quien fue su amigo cercano. “De no haber muerto, México sería diferente; no habría tanto centralismo feroz, como ocurre actualmente y la sociedad sería menos desigual”, señaló.



Por cierto, el economista no está muy seguro de que la cuarta transformación realmente se encamine a terminar con la corrupción y la desigualdad social, pues si bien es cierto “los propósitos son válidos”, faltan las acciones y la estrategia para alcanzarlos, algo así como que de buenas intenciones está lleno el paraíso.



Carbón para rato



A propósito, Rogelio Montemayor anda en los suyo y aprovechó el foro para defender la producción de carbón con miras a la generación de energía eléctrica. Aún y cuando avanzan otras alternativas para producir electricidad, por ejemplo las renovables; el presidente del Clúster de Energía de Coahuila anticipó que hay carbón para rato y la quema del combustible en las centrales termoeléctricas, continuará durante los siguientes años.



A más de uno llaman la atención sus dichos, pues se trata de un enterado del tema. Además, sus palabras contrastan con los argumentos de la secretaria de Energía en la cuarta transformación, Rocío Nahle, respecto al fracaso inminente de los combustibles fósiles. A ver cuál de los dos argumentos sobrevive. Las apuestas empezaron a correr.



Algo es algo



El Ayuntamiento de Saltillo se sumó el sábado a la iniciativa la Hora del Planeta, en la cual simultáneamente se aplicaron medidas para el cuidado al medio ambiente, en 180 países, con la intención de reducir los efectos por el cambio climático.



Es una buena causa que cobra relevancia en las distintas regiones del mundo, y Saltillo no se quiso quedar atrás… De acuerdo con Graciela Arocha Gómez, directora del Medio Ambiente y Espacios Urbanos en Saltillo, de las 20:30 a las 21:30 horas los principales edificios de la Administración municipal estuvieron con las luces apagadas.



Muy solicitados



Los jueces de los Récord Guinness este año han tenido mucho trabajo en Coahuila. Estuvieron en Saltillo para revisar la rosca de reyes más grande del mundo, y este domingo amanecen en Múzquiz para ver si efectivamente tienen la silla de montar más espectacular.



La montura, que se ha exhibido en distintos foros, como el Festival de Rodeo Saltillo, estará hoy en la plaza principal muzquense a partir del mediodía y los que confirmaron asistencia para ver si efectivamente es la de mayor tamaño, son el gobernador Miguel Riquelme y la secretaria de Turismo y Desarrollo de los Pueblos Mágicos, la monclovense Guadalupe Oyervides Valdez.