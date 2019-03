08 Marzo 2019 04:10:00

El martes habrá dos nuevos regidores en PN

SERÁ EL PRÓXIMO MARTES CUANDO el Congreso del Estado en su sesión determine quiénes serán las personas que sustituyan en el Cabildo tanto a Sonia Villarreal por el PRI como a Chemo Elizondo por la coalición PT Morena…



YA SE COMPLETÓ EL TRÁMITE ante la Oficialía Mayor del Congreso para que se cumpla el trámite, luego de que la secretaría del Ayuntamiento de Piedras Negras a cargo del abogado Santiago Elías Castro, entregó las actas de sesión de cabildo certificadas para complementar lo que requería…



EL CONGrESO DEL ESTADO es muy meticuloso en eso porque el año pasado ocurrió algo muy extraño, ya que se envió por parte del municipio de Nava la solicitud para sustituir a la excandidata del PAN a la alcaldía en su regiduría de primera minoría y resulta que no aceptó y al mandar el segundo nombre que seguía en la lista cuando ya lo había aprobado el Congreso resultó que no quería participar en el Cabildo y para eso ya habían transcurrido seis meses, y finalmente cuando ya se completo el trámite fue por el mes de noviembre y la regidora suplente llegó solo para terminar la administración de un año de Sergio Velázquez Vázquez…



III



SI NO SE DA un cambio de señal de última hora, será a decir de Raúl Vela el dirigente del PRI local, la designación de su compañera de fórmula en el partido, Aída Cantú, quien ocupe esa silla en el órgano de gobierno municipal y así apoyar las decisiones de la bancada tricolor para buscar un contrapeso en esa instancia dominada por Morena PT…



RAÚL VELA HA CONSIDERADO QUE es una buena decisión si en esa persona recae la decisión de que sea la regidora que sustituya a Sonia Villarreal y que en su trabajo se refleje la representación del priísmo hacia la ciudadanía nigropetense…



EL PRI NO LA TIENE sencilla, será remar contra corriente y mucho más con la experiencia que tiene el alcalde Claudio Bres en el manejo del Cabildo y las decisiones que atañen al futuro de la ciudad…



DEBERÁN LOS PRIÍsTAS BASARSE no solo en el Cabildo, sino también en el apoyo de la ciudadanía y a la ciudadanía en sus reclamos, más el trabajo de la diputada Esperanza Chapa para resurgir en los procesos electorales del próximo año y del 2021…



III



QUIEN NO FRENA SU CHAMBA ES Juan Morales de la Tijera, el que se ha llevado de calle a otros funcionarios en su chamba…



Y ES QUE EL DIRECTOR de Imagen Urbana trae un ritmo que ni en Obras Públicas alcanza para frenarlo con el tema de la limpieza a lotes baldíos y a grandes terrenos, como ocurre con el de un costado de Macesa…



AYER EL PERSONAL DE esa dependencia se abocó a trabajar en la limpieza de ese predio de una decena de hectáreas de extensión para evitar que gente extraña circule pro ahí, pero no solo eso, sino que además se vio perfectamente claro un trazo natural que deberá de tenerse en esa zona, en caso de que se prolongue la avenida Santa Teresa que pasa frente a los dos sectores de un residencial de ese nombre que construye ahí los saltillenses de Constructora Manter…



YA HASTA LOS MAL pensados señalan que ahí podría ser en donde finalmente se podrían instalar los cines de cadena nacional, más un restaurante de pollo frito y una agencia de autos asiáticos que está por instalarse en nuestra ciudad, pero todo parece indicar que no es así el asunto, porque el terreno no se ha vendido…



III



LAS INSCRIPCIONES PARA LA Universidad Benito Juárez, también conocida como la Universidad del Bienestar o Universidad del PEJE, ya iniciaron y será por demás atractivo estudiar en este plantel pues todo el material, libros y demás que requieran los estudiantes serán gratuitos…



ASÍ LO INFORMÓ LA RESPONSABLE de dicha universidad en esta etapa inicial, la abogada Mirtala Barrera, directora de Bienestar Social del municipio…



SERÁ UNA ESCUELA QUE estará relacionada con carreras de humanidades y ciencias sociales, pero ya desde ahora se realizan reuniones con los empresarios y dirigentes de cámaras empresariales, para que esta universidad esté bien vinculada con lo que se requiere en esta región…



EL PRIMER PERIODO QUE será por módulo y con una duración de carrera de tres años, iniciará en agosto en una sede alterna si no se concluye el plantel para unos 200 alumnos antes de esa fecha…