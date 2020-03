06 Marzo 2020 03:10:00

El martes la mega marcha

Buen día.ÖEl próximo martes dicen que Monclova será epicentro de una movilización que atraerá la atención nacional porque la sociedad civil saldrá a la calle no para manifestarse o protestar contra el Gobierno Federal, sino simplemente pedir a los huéspedes de Palacio Nacional que den un puche a la economía de las regiones Centro y Carbonífera para que gire nuevamente el engrane en todos los sectores de la industria.



Será la tercera jornada con sello similar en los últimos cinco años; el 30 de junio de 2015 en tiempos de cuando las llamaradas del dragón chino parecía incendiar la economía local por las exportaciones asiáticas de acero al mercado mexicano con prácticas desleales de comercio, aquel evento fue una poesía.



Cuatro meses después se aplicaron los aranceles de 15 por ciento, y la segunda mega marcha se llevó a cabo el 30 de mayo de 2019 cuando Altos Hornos de México sufrió el bloqueo de las cuentas bancarias. Ahora la convocatoria establece el 10 de marzo.

Urge terminar la sequía



Así las cosas, dicen que el próximo martes 10 de marzo se hace la machaca porque desde las 15:30 horas iniciará el evento añaden que la tirada es solicitar a AMLO que encabece la reactivación de la economía de las regiones Centro y Carbonífera de la entidad.



No se trata, recalcan, que aplique recursos a AHMSA, nada de eso, tampoco que compre la empresa acerera, sino que desde la Presidencia de la República mueva palancas para que se aliviane a la economía regional.



En Fasemex, Grupo Fox, Inmagusa, Trinity, Gunderson, constructoras, talleres, municipios y en muchas más empresas, negocios y administración pública han sido borrados muchos empleos, y por eso hay fenómeno de emigración a otras ciudades incluyendo de Estados Unidos, otros están al borde de embargos, etc.



El caso es que la economía está muy enferma, no hay recursos por ningún lado, y luego los representantes de cámaras empresariales asustando con la versión de que llegando los nuevos dueños o socios de AHMSA habría más despidos cuando lo menos que se puede hacer es evitar psicosis.



Becas y pensiones



Hay que tomar en cuenta, dicen afectados, que eso de las becas a adolescentes y pensiones a discapacitados y adultos mayores va en declive porque hay quienes desde que inició este sexenio no han recibido nada, mientras que a otros nomás se les entregó una, dos, tres o cuatro veces y luego se las quitó.



Pero dicen que si usted tiene 68 años de edad porque los cumplió ayer, puede acudir a la Secretaría del Bienestar y le van a decir que ya no están aceptando solicitudes, quesque no hay formatos. Al menos eso dijo la diputada federal Melba Farías ante representantes de esa dependencia federal, es decir la Secretaría del Bienestar.



El evento del 10 de marzo, recalcan, no es “polaka” y agregan que simple y sencillamente toda la sociedad civil está en el mismo barco desde Castaños, Frontera y Monclova, en fin, a ver que resulta de la convocatoria.



Emergencia local



En respuesta a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de rechazar la posibilidad de rescatar Altos Hornos de México, el presidente del Partido de la Revolución Coahuilense, Abundio Ramírez Vázquez manifestó que la precaria economía de las regiones Centro y Carbonífera deben ser declarado problema nacional, pero lamentó este dirigente que al presidente le preocupen más las rifas.



Agregó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática que la supuesta sustitución patronal en AHMSA podría agravar el desempleo si los nuevos inversionistas eliminan el padrón local de proveedores, prestadores de servicios y constructoras y reemplazarlos por foráneos con afectación a la pequeña y mediana industria local.



