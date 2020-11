29 Noviembre 2020 04:10:00

Es un hecho, después del lunes, fecha en que Miguel Ángel Riquelme presentará su Tercer Informe al frente del Gobierno de Coahuila, en el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, empezarán a darle formalidad a las nominaciones para aspirantes a diputados locales, pero, sobre todo, para alcaldes, regidores, síndicos que estarían en condiciones de participar en la contienda del próximo año.



Y precisamente el gobernador Riquelme, después del carro completo del 18 de octubre, se convirtió en el más buscado por sus religionarios.



Con decirles que, en Sabinas, y en general, en la Región Carbonífera, en donde los priistas locales se veían desfasados, ahora mismo hay por lo menos 10 que se creen con facultades para poder sacar a flote la casta priista en la elección de ayuntamientos.



Míralos, qué vivillos.







Hay tesorero



El lagunero Javier Lechuga hace maletas en la Dirección del Registro Público de la Propiedad, para regresar al Palacio de Coss, en donde, a partir del 1 de enero, con el arranque de la próxima Legislatura, se hará cargo de la Tesorería del Congreso, que a partir de entonces encabezará su paisano Eduardo



Olmos Castro.

No son terrenos desconocidos para Lechuga, pues hace tres años, cuando el PRI con Jaime Bueno Zertuche estuvo al frente de la Junta de Gobierno, por un año se hizo cargo de la Tesorería del Poder Legislativo y, como no lo hizo mal, estará de regreso.



El otro cargo en importancia, después de la presidencia de la Junta de Gobierno y de la Tesorería, es la Oficialía Mayor, y por ahora no está claro quién la ocupará en la próxima Legislatura.







Olmos hace la tarea



Eduardo Olmos Castro anduvo este sábado por Saltillo, en donde encabezó un encuentro con los próximos diputados locales del PRI, que van a formar parte de la Legislatura que arranca el 1 de enero.



De los 16 electos, estuvieron 13, y en los otros dos casos, la ausencia no fue por falta de ganas, sino por causas de fuerza mayor.



Se trata de María Bárbara Cepeda, Lupita Oyervides y Hugo Dávila, respectivamente diputadas y diputado locales electos por los distritos 14, de Saltillo; 5, de Monclova y 11, de Torreón, quienes, hicieron arreglos para participar vía remota en las reuniones de trabajo.



Como en la escuelita, Olmos, a quien por cierto sus compañeros sorprendieron con el pastel, por su cumpleaños 55 al que llegó este viernes, hace la tarea y los próximos diputados locales del PRI asumen lo que les corresponde como mayoría responsable en la siguiente Legislatura. Es un hecho, andan aplicados en los menesteres de la agenda legislativa que veremos a partir de enero.





En la escuelita



Técnica legislativa, pendientes que dejará la actual Legislatura: sesión de instalación, la ruta legislativa que se habrá de seguir a partir de enero, conformación de grupos parlamentarios y comités, y hasta el trámite para resolver las solicitudes de licencia que en el arranque del próximo año presenten alcaldes, regidores y síndicos, para estar en condiciones de entrar a la contienda electoral, fueron los temas del primer módulo de capacitación que recibieron los diputados locales electos.



Se preguntará por qué solo estuvieron los del PRI, y la respuesta es simple: son los que ganaron la contienda y mayoría y, en el caso de los pluris, todavía no se les puede convocar porque ante las impugnaciones vigentes, ninguno puede dar nada por definitivo.



Al frente de la primera jornada de capacitación estuvo el futuro presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos Castro, quien, por cierto, alista el traje para participar este lunes en el evento en donde el gobernador Riquelme presentará su Tercer Informe. Olmos acudirá con la representación de los próximos legisladores.







Por hacerle al vivo



Vaya chasco el que se llevó una pareja en el municipio de San Pedro cuando realizaba su megaboda con más de 300 invitados. Creyeron que no pasaría nada y, pues sí pasó. Resulta que llegaron las autoridades estatales y municipales que conforman el operativo Cero Tolerancia y les clausuraron el aquelarre, con todo y baile. Además, nos dicen, habrá fuertes multas en este caso.



Más allá de lo anecdótico, queda como lección que en estos tiempos del Covid-19, además de tener sentido común y evitar organizar o participar en eventos de ese tamaño, todo mundo debe de tener en claro que la autoridad está al pendiente.



Y precisamente en este caso, el coordinador del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, Román Alberto Cepeda, seguirá al pendiente de las acciones para tratar de que la pandemia se resuelva de la mejor manera.







Con todos los sectores



Quien se ha visto muy apoyado en el cierre de su gestión por los diversos sectores, tanto sociales, como empresariales, es el líder de los diputados del PRI en el Congreso, Jaime Bueno, que en las últimas semanas tuvo interesantes reuniones con grupos saltillenses del sector empresarial.



Integrantes de las familias empresariales más fuertes de la entidad dejaron ver que tienen simpatía por Bueno; incluso, hay compromiso para apoyar lo que se presente en el futuro.



Si a esto le sumamos las simpatías que se ha ganado desde hace años en la estructura territorial del PRI, y con los organismos de la sociedad civil en su paso por el DIF, el diputado local es un perfil del tricolor para sacar cualquier encomienda Recordemos que las elecciones se ganan con votos y, aseguran, Jaime los tiene amarrados en todos los sectores.