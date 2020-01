26 Enero 2020 04:09:00

El mesero de Acapulco que factura obra millonaria en Piedras Negras a la 4T

Nadie supo, pero el año pasado un órgano de la cuarta transformación entregó un contrato por 20.4 millones de pesos a una constructora que tenía 11 meses de creada, con domicilio fiscal a mil 633 kilómetros del sitio donde se realizaría la obra: Piedras Negras, y cuyo administrador es un mesero que habita una de las zonas urbanas más marginadas del país: Acapulco, Guerrero.



Me explico. Dos municipios de Coahuila han sido especialmente beneficiados con recursos públicos por la Presidencia de la República en su primer año de Administración: Ciudad Acuña (UDC) y Piedras Negras (Morena). Ambos, vía obras ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal dentro del Programa de Mejoramiento Urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística.



El 13 de noviembre de 2019, la Sedatu, cuyo titular es Román Guillermo Meyer Falcón, falló a favor de la sociedad mercantil Diseño y Construcciones Olimpo 18, S.A. de C.V. una licitación por 17 millones 619 mil 775 pesos más IVA. Es decir, 20 millones 438 mil 939 pesos en total. Se trata, de acuerdo con el documento LO-01500099-E1695-2019, de tres obras a realizar: la “pavimentación asfáltica de la avenida Miguel Garza en diversos tramos del bulevar Román Zepeda a Calle Anáhuac, de Bordo Sur de Avenida Bustamante hasta bulevar Centenario”; la “rehabilitación de la avenida Alejo González, de avenida Lázaro Benavides a Heroico Colegio Militar”; y la “ampliación y recarpeteo de acceso a colonia Gobernadores (calle Lázaro Cárdenas) del bulevar Román Zepeda hasta la calle Aquiles Serdán”, en Piedras Negras.



Hasta aquí no habría inconveniente, de no ser porque la empresa ganadora de la licitación fue constituida el 25 de septiembre de 2018 en Acapulco, Guerrero, con un capital social de 50 mil pesos y tiene por socias a las jóvenes Nancy Vianey Lozano Sandoval (topógrafa geodesta de Ocotito, Guerrero) y Stephanie Rodríguez Hernández (integrante de la Red Jóvenes por México del PRI). Desde abril 29 de 2019, por su parte, Alejandro Parra Pérez, de oficio mesero, funge como administrador único, según consta en el instrumento 5941, volumen 82, formalizado en la Notaría 1 de Arcelia, Guerrero, en la región de Tierra Caliente.



No es ocioso señalar que este último, de 35 años, habita en la periferia de Acapulco, en un sector con un índice de alta marginación urbana de acuerdo con el Inegi, conocido como La Providencia.



Ahora bien, el contrato se asignó “en participación conjunta” con Comercializadora Monagas, S. A. de C.V., que pertenece, según su acta constitutiva, al ciudadano venezolano David Federico Brito Hall, con 99% de las acciones.



Originario de la parroquia San Simón, en ciudad Maturín, estado Monagas, el nativo de Venezuela vive en uno de los fraccionamientos con mayor plusvalía de Acapulco: el Club Deportivo. En el condominio de 17 pisos Camelia y Magnolia, frente a la bahía.



Aunque hubo cuatro propuestas a la licitación, de ocho totales, que ofrecían un menor precio. Cito dos ejemplos: Tec-Tecnología en Construcción Monclova, S.A. de C.V., e Ingeniería y Construcciones Río Bravo, S.A. de C.V., de Piedras Negras. Y aquí viene lo interesante: si ambas constructoras mencionadas tienen su base de operaciones en la región, y por tanto conocimiento del medio, ¿por qué contratar a una persona moral con domicilio fiscal a mil 633 kilómetros de distancia?



Inclusive otras dos obras en Piedras Negras (un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil y la pavimentación de la calle San Luis), financiadas también con dinero de Sedatu, fueron asignadas a Concretos de Acuña, S.A. de C.V. (por un valor de 8 millones 786 mil 625 pesos más IVA).



No tiene lógica. Particularmente porque las contrataciones deben seguir una serie de principios en la función pública. Economía de recursos, para empezar. Tampoco se trata de una obra especializada que requiera elementos técnicos y sofisticados que pocos poseen. Por el contrario, el trabajo de Diseño y Construcciones Olimpo 18, S.A. de C.V. es una simple pavimentación lineal.



Cortita y al pie



Tomando en consideración el presupuesto total que ejerce Sedatu anualmente, los 20 millones 438 mil 939 pesos, motivo de controversia, resultan un porcentaje menor, suponiendo sin conceder que no hubiese irregularidades en el resto del gasto. Sin embargo no deja de ser un caso que por lo menos levanta una ceja.



La última y nos vamos



Si bien 2018, el año de la transición presidencial, se prestaba para la inercia procedimental, considerando que las asignaciones presupuestales datan de 2017, en 2019 ya no deberían existir excusas para la transformación. Si no en la vida nacional, por lo menos en las acciones de Gobierno.



Aunque López Obrador ha pedido a la opinión pública un año más para consolidar su proyecto político, autoimponiéndose como plazo de gracia 2021 y un referéndum revocatorio en 2022, en Coahuila, en 2020, el “elefante reumático, echado y mañoso” que le dejaron al Presidente, en la esfera de su competencia, sigue siendo un “elefante reumático, echado y mañoso”.