05 Julio 2020 04:10:00

El Modelo Coahuila

Los protocolos sanitarios que se pondrán en marcha en Coahuila cuando se reanude el proceso para renovar el Palacio de Coss, serán el punto de partida para las campañas y elecciones del próximo año en el territorio nacional y en lo particular en algunos estados para la contienda por la Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías y en algunos casos legislaturas locales.



Por lo visto al INE, de Lorenzo Córdova, le llenó el ojo la manera en que se vienen haciendo las cosas en el Instituto Electoral y en la Secretaría de Salud estatales, y no dudó en adoptar el Modelo Coahuila. Puntos a favor de la consejera presidenta, Gabriela de León Farías.





Moneda en el aire



En el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) la moneda está en el aire sobre quién se hará cargo de la presidencia a partir de septiembre. El 30 de agosto termina el periodo a cargo de Luis González Briseño, pero está en condiciones de ir por la reelección.



A los comisionados Bertha Isela Mata Ortiz y Javier Díez de Urdanivia de Valle también les late el corazón por estar al frente del organismo.



Es el mismo caso para el lagunero José Manuel Jiménez, el eterno aspirante.





¡Que egoísta!



A propósito de José Manuel Jiménez; no es extraño que esté en contra de todo y a favor de nada, pero con las poses que tomó en las recientes sesiones del Consejo General del ICAI, de plano se pasó de la raya.



Votó en contra, por ejemplo, del proyecto para elevar el salario de los empleados con el tabulador más bajo. La propuesta finalmente se aprobó por mayoría, pero hizo hasta donde pudo para tratar de tumbarla.



Sus compañeros se volteaban a ver uno al otro, porque no se trataba de beneficiar a funcionarios o directivos, sino al personal de base, a los que hacen la chamba y ganan menos. En fin, como él tiene seguros los 113 mil pesos mensuales de dieta.





Que ni lo piense



Al interior de Morena el horno no está para bollos y si la tribu que encabezan el senador Armando Guadiana y la diputada federal Miroslava Sánchez –¿alguien habría dado crédito a tal alianza?– da por hecho que tiene el control de la dirigencia estatal, luego de la designación de Hortensia Sánchez Galván, hermana de la legisladora, no deberían cantar victoria, ni estar tan seguros.



Por lo menos esto último es lo que dice el depuesto dirigente estatal José Guadalupe Céspedes Casas, quien con Raúl Yeverino García, presidente del Consejo Estatal y a quien según esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, escucha cuando se quiere enterar de cómo anda la grilla en Coahuila.





AMLO perdió el partido



Con la designación de Hortensia Sánchez como dirigente de Morena en Coahuila, el presidente López Obrador perdió el control del partido en la entidad, pues prácticamente sus enemigos internos, o adversarios, como los identifica, le dieron madruguete.



Basta ver que detrás de Hortensia está el senador Armando Guadiana Tijerina, quien por así convenir a sus intereses, desde hace meses dejó de ser aliado y se volvió la principal voz crítica de la 4T al interior del partido de moda y del Senado de la República.



¿AMLO estará al tanto de que al menos en Coahuila lo dejaron sin partido?





Candidatura en la bolsa



Muy activo durante las semanas recientes se ha visto al diputado federal Diego del Bosque Villarreal. Al interior de Morena apuestan doble a sencillo a que tiene en la bolsa la candidatura para la Alcaldía de Saltillo.



De hecho hablan de encuestas que los propios morenistas mandaron hacer y el mejor posicionado es precisamente el agrónomo.



Quienes llevan el pulso del partido de moda aseguran que el legislador incluso presume tener la venia del presidente López Obrador y, con una bendición de ese tamaño, solo espera los tiempos.





Bendición presidencial



En Torreón también hace aire y el que también anda desatado es Luis Fernando Salazar Fernández. “El Hooligan”, como lo conocen en el PAN, su expartido, seguido viola los protocolos sanitarios, sobre todo el de la sana distancia y al menor motivo se apersona en colonias populares para presumir supuestos logros de la 4T.



Nadie le quita que en la Perla de La Laguna es el morenista mejor posicionado, pero eso no significa que tenga amarrada la nominación como candidato a Alcalde.



Resulta que el ex “niño azul” no ha podido penetrar las puertas de Palacio Nacional y por lo tanto, carece de la bendición presidencial.