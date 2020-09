24 Septiembre 2020 04:10:00

El Nacho Fest no alcanzó a tostarse

Dentro de los estragos causados por la pandemia ayer por la tarde se confirmó que el Festival del Nacho, conocido como NachoFest que por más de dos décadas se ha organizado en esta frontera de Coahuila deberá de posponerse para mejores épocas y por lo pronto será hasta el próximo año…



Platicamos con el amigo Adalberto Peña de los Santos, el mandamás, organizador e impulsor por muchos años de este importante evento turístico y nos comentó que para este año no se ha planeado nada, las cosas no están para efectuarlo y será seguramente para el 2021 cuando se reanude este importantísimo evento cuando de nueva cuenta se cocine el nacho más grande del mundo, haya toda una serie de eventos y artistas y visiten nuestra ciudad decenas de miles de personas…



Las restricciones sanitarias, la gran movilidad que provocaría entre ambas fronteras y en la zona norte de Coahuila no son lo mejor en estos momentos para continuar con el control de la pandemia y por ello es que las autoridades incluso ni siquiera lo han mencionado en las reuniones del subcomité de la zona norte del estado…



Eventos como la Feria de Sabinas, la feria de Saltillo, la vendimia en Parras y muchos otros a lo largo y ancho de Coahuila han sido suspendidos, cancelados o pospuestos para mejores tiempos…





Reactivación difícil para eventos sociales



En el tema del Subcomité, lo que se discutió esta semana, el pasado martes, fue también el de los eventos sociales, la renta y uso de salones, clubes y quintas para fiestas de todo tipo…



Y a pesar de que se decidió por parte de los alcaldes y a recomendación de la Secretaría de Salud dejarlo para próximas semanas la posibilidad de reactivar esta parte del sector servicios, la realidad es que las reglas de reactivación son por demás inconvenientes…



No lo decimos por el afán de que se les den más libertades, sino por el hecho de que, bajo esas condiciones de nada sirve que se permita el uso y renta de salones de fiestas…



Con restricciones de música en vivo, sin baile, con sólo 100 invitados y toda una serie de condicionamientos necesarios para evitar al máximo un brote o que sea lugar de contagio, lo cual es excelente, simplemente nadie se animará a rentar un inmueble de esos para hacer su fiesta o celebración…



Tal como lo señaló Francisco Saracho, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, y como coordinador del Subcomité Norte, ya se mostraron los protocolos para cuando a este subsector de servicios se le permita reactivarse y son muchos requisitos…





Javier Guerrero en la zona norte



El que estuvo por la zona norte de Coahuila fue el secretario del Seguro Social a nivel nacional, Javier Guerrero García…



Aterrizó en Piedras Negras en vuelo de Aeromar para de ahí ser recibido por su amigo el alcalde Claudio Bres y trasladarse primero a la clínica hospital del ISSSTE en nuestra ciudad, la cual supervisó para ver cómo van los trabajos pues le interesa mucho al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplir con esa promesa…



Luego de ahí se fueron a Acuña en donde sostuvo reuniones para evaluar el avance de la obra del hospital de especialidades del IMSS, mismo que una constructora española, Sacyr Alvarga, simplemente le quedó grande la chamba y a empujones, regaños y exigencias ya por fin debe entregar el próximo mes el inmueble terminado…



Esta obra es del sexenio anterior y con el antecedente de la constructora difícilmente volverán a otorgarle una responsabilidad tan alta a dicha constructora que ha quedado más que mal en la ejecución…



El secretario del IMSS se reunió con responsables y se espera que ya pronto puedan entregar el inmueble y esté listo para que sea inaugurado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador…





Teo Rodríguez, de mucho Ánimo y trabajo



A quien se le vio ayer con mucho ánimo, con mucho trabajo y atendiendo sus negocios fue al empresario refresquero y de comida rápida, Teodoro Rodríguez Bermea…



El expresidente de la Canaco fue felicitado por un año más de vida por sus amigos el alcalde Claudio Bres y el secretario del IMSS, Javier Guerrero…



Teo se ve de excelente semblante y muy ocupado en sus inversiones de nuevas sucursales y también con crecimiento no sólo en Piedras Negras, sino incluso hacia otras ciudades de Coahuila…



Desde aquí le enviamos un saludo y por supuesto también nuestra felicitación y reconocimiento…