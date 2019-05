12 Mayo 2019 04:06:00

El negocio de la familia Riquelme Gorgón

De repente al Gobierno de Coahuila le dio por promocionar joyería de diseñador. Y no sólo eso, se volvió su prioridad en la pauta informativa que a diario genera.



En marzo, por ejemplo, no hubo asunto de mayor relevancia para la comunicación social del Ejecutivo –y a las pruebas me remito– que “La Semana de la Plata 2019” y particularmente la exposición “Brillos del Desierto”, celebrada la noche del 21 a propósito del Solsticio de Primavera.



La publicidad en radio y televisión al respecto se puede cuantificar desagregando la cantidad de impactos pautados con ese tema, de lo ejercido el primer trimestre del año por concepto de “servicios de publicidad”, que al 31 de marzo sumaba 283 millones 787 mil 850 pesos, según el avance de la cuenta pública.



Ahora bien, sin duda debe tratarse de una coincidencia que, dentro del roster de cinco diseñadores convocados al evento, apareciera encabezando Marcela Alejandra Riquelme Gorgón, hija mayor del Gobernador del Estado, Miquel Ángel Riquelme Solís.



La crónica periodística del acontecimiento que da pie a esta columna relata que “Marcela Riquelme fue la estrella de la noche, pues su colección sorprendió a propios y extraños”.



Cuestionada al respecto, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, a través del oficio SECTUR/UT/011/2019, manifestó que Gobierno del Estado “no realiza ninguna participación económica”.



Y añadió: “el involucramiento contemplado es solamente de gestión de promoción y difusión del evento”.



Con una rapidez inaudita para su acostumbrado actuar, la Secretaría de Finanzas, interpelada por separado, en un plazo de cinco días informó que “no, no y no” transfirió recursos de ninguna índole a la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Torreón, quien se adjudicó la paternidad del evento Brillos del Desierto.



Tres veces, con insistencia y la intención explícita de remarcarlo, a través del documento SEFIN/UT/473/2019 dirigido a quien esto escribe.



Sin embargo el 17 de marzo de 2018 la primogénita del mandatario estatal constituyó con 50 mil pesos de capital una sociedad mercantil denominada MRiquelme, S.A. de C.V. ante la Notaría Pública número 4 de Torreón, como consta en el instrumento notarial 23 en poder de quien esto escribe.



La persona moral tiene por objeto el diseño, creación, invención, producción, fabricación, manufactura, maquila, compra, venta, importación, exportación, distribución, venta a comisión y comercio en general de objetos de joyería de oro, plata, cobre y fantasía.



Y se compone sólo de dos socios: la susodicha, con 30 acciones, y su madre y presidenta Honoraria del Patronato DIF Coahuila, Blanca Marcela Gorgón Carrillo, con las 20 restantes. El 60 y 40 por ciento respectivamente.



Como administrador único y apoderado general figura la propia Marcela Riquelme, y del órgano de vigilancia está encargado José Alberto Zárate Montoya.



Hasta aquí el último dato no tendría mayor relevancia de no ser porque Zárate Montoya laboró como subdirector (o jefe) de Contabilidad en el Ayuntamiento de Torreón mientras lo presidió Miguel Riquelme, bajo la jerarquía de Javier Lechuga, director de Egresos.



Pero actualmente figura en el organigrama del DIF Coahuila como coordinador de Adquisiciones, dependiente de la Dirección Administrativa, con clave de tabulador MM01.



Cortita y al pie

Zárate Montoya, cabe señalar, cuenta en su expediente con una detención por abuso de confianza, luego de que presuntamente sustrajo materia prima de su centro de trabajo, una fábrica de mármol en La Laguna, en 2004 (El Siglo de Torreón, 12/02/04).



¿Se imagina usted el escándalo nacional que se armaría si en lugar de una hija de Riquelme se tratase de un hijo de Andrés Manuel López Obrador?



La última y nos vamos

Por lo demás, qué generosa y desinteresada es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón.



Mira que organizar un evento en Las Dunas de Bilbao (con gastos de transporte incluidos, montaje, viáticos a expositores y cena con vino incluido), gestionar la difusión de una pauta publicitaria en prensa durante al menos un mes, presentaciones de promoción hasta con cinco meses de anticipación, pagar planas a todo color en revistas que no se caracterizan por su economía, y emprender actividades relacionadas durante una semana por el centro de Torreón, habla de un poder adquisitivo considerable… que por supuesto no tiene.