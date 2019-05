04 Mayo 2019 04:10:00

El Padre Meño ante los jueces

LAS HORAS TRANSCURRIERON Y los jueces tardaron más de las cinco horas en analizar las pruebas, las declaraciones, los testimonios, los peritajes, del caso de Juan Manuel Riojas Martínez, exsacerdote, exrector del seminario acusado de abusar de un estudiante de esa institución cuando se desempeñó como encargado…



AFUERA, REPORTEROS Y UN GRUPO numeroso de fieles católicos, que lo creen inocente, esperaban los detalles…



LOS CATÓLICOS LLEGARON EN un autobús desde Nueva Rosita para manifestarse en el exterior del centro de justicia penal, ahí junto al Cereso, donde el padre Meño tiene ya más de año y medio recluido y esperaron todo el día el resultado de los jueces…



EL CASO NO FUE sencillo, incluso los jueces pretendían que en la apelación decidieran, como una forma de lavarse ellos las manos, pero el Tribunal Superior les rebotó el asunto a su terreno acá al norte para que trabajaran ellos, los que evaluaron mal las pruebas y testimoniales además de peritajes, y que emitieran una nueva resolución en contra…



III



CON VIGILANCIA POR TIERRA Y aire, el secretario de Seguridad José Luis Pliego ha preferido mantener de manera persuasiva la tranquilidad en los eventos importantes de nuestra región…



CON UN HELICÓPTERO SE vigilan no solo los eventos de la ciudad sino el que viene para el domingo, en donde estará el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador…



COAHUILA HA DESTACADO A nivel nacional en el tema, pese a las condiciones en que están los vecinos como Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, en donde se tienen serios problemas de seguridad y eso no ha contaminado a Coahuila…



CLARO ESTá QUE LA cercanía de la población, que se cultiva día a día por parte de las corporaciones, es muy importante para que este clima prive en Coahuila…



EL ESTADO YA CON esta visita presidencial serán cuatro las ocasiones en que Andrés Manuel López Obrador esté aquí de gira de trabajo y eso habla bien del aprecio e interés del Ejecutivo Federal porque aquí se refleje su política y se disfrute el desarrollo que impulsará…



III



ESTE FIN DE SEMANA estará en Piedras Negras el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, para realizar la entrega de la tarjeta de apoyo denominada “La Mera, Mera”…



EL SECRETARIO APROVECHARÁ para platicar con el delegado del ramo aquí a nivel local, Memo Ruiz Guerra, para ver el avance de los programas, de cómo se aplican los recursos y sobre todo la evaluación de aquellos que ya están en marcha…



SE DEBE BUSCAR QUE haya el mejor resultado y es por ello que el secretario Saracho ha estado en prácticamente todas las regiones, en muchas de las ocasiones acompañando al gobernador Miguel Riquelme, para que sea el principal interlocutor con los beneficiarios de esta tarjeta…



EN PIEDRAS NEGRAS SE estima que podrían ser 15 mil los beneficiarios o más si se requiere, por ello es que Memo Ruiz hace las evaluaciones, la revisión de solicitudes y de esta manera que se pueda tener el mejor padrón de beneficiarios para que el programa opere de forma eficiente y con excelentes resultados…



III



PREOCUPANTE QUE POR LA Aduana de Piedras Negras se mantenga el paso de autos chuecos, chocolate o como le quieren llamar y que estos inunden sin más la ciudad y el estado…



EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA, José Luis Peña, quien no tarda en cambiar de aires o de plano ya está fuera de su cargo, no ha hecho nada por frenar eso, pese a que tienen monitoreados los puentes y se encarga él de vigilar el desempeño de sus elementos…



MILES Y MILES DE AUTOS chuecos circulan cada mes en el estado en detrimento de la economía de los trabajadores de la industria automotriz además de representar un peligro para quienes sí pagan sus impuestos y tienen un auto mexicano o debidamente importado…



SERÁ IMPORTANTE QUE LA autoridad aduanera haga su trabajo, porque entre eso y los fayuqueros, parece que a nadie le interesa frenar el contrabando…



POR ELLO ES QUE el gobierno ya piensa en que también militares controlen las aduanas, incluida la de Piedras Negras…