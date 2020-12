31 Diciembre 2020 04:10:00

El PAN va con mujeres

No está dicha la última palabra, pero todo indica que el Partido Acción Nacional irá con mujeres a las candidaturas de Saltillo.



Las obligaciones en materia de equidad de género los alcanzó y los panistas, que en el tramo municipal encabeza Carlos Murillo Ávalos, tienen prácticamente definida la nominación para mujer, que, en el caso de la Alcaldía de la capital del sarape y el pan de pulque, todo indica que será para la actual regidora, Teresa Romo Castillón.



Y en las candidaturas para los distritos 4 y 7, la estrategia panista será la misma: en la primera demarcación, el registro parece reservado para Esther Quintana Salinas, y en el 7, todavía no hay nombre y apellido. En un ejercicio de inclusión, la dirigencia local panista no está cerrada a que la nominada sea de Parras o General Cepeda, hasta donde llega el Distrito.



Legislatura atípica



La última sesión del año y también de la Legislatura sirvió, como estaba previsto, para resolver el presupuesto de Egresos del Gobierno estatal, correspondiente a 2021, y la miscelánea fiscal que estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo.



Fue la sesión de despedida para Emilio de Hoyos Montemayor, como presidente de la Junta de Gobierno de una legislatura por demás accidentada. Arrancó hace tres años con el priista Samuel Rodríguez Martínez como líder, pero algo pasó y a mitad del año dejó el cargo. Entró al relevo, su compañero de partido Jaime Bueno Zertuche.



El segundo año fue para el PAN, con Marcelo Torres Cofiño y luego de forcejeos con Morena, Unidad Democrática, con Emilio de Hoyos, se hizo del control legislativo en el año de cierre. Nunca se había visto tanta convulsión.



La prioridad en Coahuila



Luego del revuelo que se armó en el plano nacional, por un cirujano oftalmólogo de la Ciudad de México que supuestamente se “brincó” el orden de vacunación, pues no está en la primera fila de atención a pacientes Covid-19, y el caso del médico militar de Toluca que “aprovechó“ y junto con su esposa e hijas recibió el inmunizante, en Coahuila el gobernador Miguel Ángel Riquelme dio una “repasada” a las instrucciones para el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, y recordó también a los alcaldes que por estas tierras, la prioridad de vacunación es para quienes están al frente de la batalla.



Hasta que le toque



En el caso de Coahuila, nos aseguran, la idea es que las autoridades de Salud se mantengan al pendiente, en estricto cumplimiento del protocolo, y revisen la lista de trabajadores programados, pues no se permitirá influyentismo, venga de quien venga y, por lo tanto, no habrá lugar para “gandallas” que busquen adelantarse en la fila del proceso de vacunación.



Lo más importante, insistió el gobernador Riquelme, es cumplir con los médicos y enfermeras conforme vayan llegando las vacunas. En su caso, esperará para vacunarse hasta que le corresponda.



Ajuste de ‘calefactos’



Luego de la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside el magistrado Ernesto Camacho Ochoa, que por unanimidad se pronunció en contra de permitir la doble reelección de alcaldes en Coahuila, los conocedores de estas estrategias informan que, de inmediato, desde donde se toman las decisiones a este nivel, se realizan los ajustes necesarios en la “lista” de calefactos, tanto a diputaciones federales como a las alcaldías.



Es lógico que se busque reforzar las posiciones, pues el objetivo es mejorar los resultados del pasado proceso del 18 de octubre, nos comentan.



Y, así las cosas, veremos y diremos, pues a partir del 1 de enero se esperan las renuncias de secretarios del Gabinete estatal y será entonces cuando empiecen los enroques.



Última instancia



Los magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no pudieron con el tema de la reelección en Coahuila, y al calificar este proceso como muy complejo, decidieron que la Sala Superior, al frente de la cual está José Luis Vargas Valdez, determine la situación para los alcaldes panistas del estado, que iniciaron el proceso en agosto de este año.



De esta manera, la decisión final se tomará dentro de unos días desde la sede en la Ciudad de México, la cual será inapelable y estará en manos de los magistrados de la Sala Superior, dando así el fallo final que ha estado entre que sí y no, pues se inició desde lo local, hasta llegar a la última instancia federal en materia electoral.