15 Marzo 2020 04:00:00

El papel del Congreso en materia de Medio Ambiente

Queridas amigas y amigos, en días pasados se llevó a cabo el Foro Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2020, en Durango, bajo el referente del Acuerdo de París y al que fui invitada como panelista en la sesión, Valores y Estilos de Vida para la Sustentabilidad.



El tema abre un interesante ángulo sobre el rol del Congreso en Legislación Ambiental, desde su dimensión social, si partimos del hecho de que, el concepto de sustentabilidad no persigue situarse en una posición ambientalista o economicista, sino que precisa integrar estas y otras dimensiones, en todas nuestras actividades la perspectiva de sustentabilidad, lo que supera conceptos de origen, nacionalidad o etnia, lugar de residencia, actividad social o económica, porque pensar en sustentabilidad es pensar en todos los habitantes del planeta.



Por ello, el rol de los legisladores, adquiere una importancia fundamental no solo en nuestra tarea esencial de hacer leyes, sino en asumir que en nosotros recae el compromiso de integrar esta perspectiva en nuestros marcos jurídicos, sobre todo si recordamos que este esfuerzo suma casi 50 años de camino, desde la Conferencia de Estocolmo.



Sobra decir que, ante la emisión de gases de efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, disminución de la biodiversidad, la contaminación del aire, del agua, del suelo, el uso de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, ya sean como productos o desechos, el calentamiento global y el cambio climático, todo en su conjunto, es consecuencia de la actividad humana, tanto, como de la ausencia de marcos jurídicos, vacíos legales, o regulación insuficiente, que es lo que nos tiene hoy aquí ante una emergencia climática en el planeta.



La tarea vital que tenemos por delante los legisladores es la de incluir el principio de sustentabilidad como un elemento integrador entre las actividades humanas y su relación con la naturaleza y el medio ambiente, bajo la óptica de la racionalidad económica y el desarrollo humano, el uso de los recursos naturales y el impacto ambiental que esto conlleva.



Citaba en el panel que, según datos de la ONU, la confección de unos pantalones de mezclilla puede llevar al consumo de 7 mil 500 litros de agua, esto es lo que una persona bebe en siete años. Igualmente, la industria del vestido utiliza más de 93 mil millones de metros cúbicos de agua y arroja al mar medio millón de toneladas de microfibra, la noción de la “moda rápida”, se contrapone de manera directa al cuidado del medio ambiente ¿de qué sirven los esfuerzos en la regulación de plásticos, si por otra parte no se regula el ordenamiento en este rubro?



De ahí la importancia de incluir una perspectiva ambiental en los marcos jurídicos, no solo por la tarea de fomentar opciones con menor impacto ambiental, con menor requerimiento de materias primas vírgenes, prácticas de re-uso o mayor reciclado, con mayor eficiencia y menos emisiones, sino por las acciones urgentes que exigen un cambio de rumbo.



Otro aspecto fundamental que integra nuestro quehacer como legisladores, es nuestra representatividad, por ello, hoy más que nunca debemos facilitar la comunicación no solo con el electorado o los ciudadanos que representamos, sino con los distintos actores de la sociedad, académicos, expertos, representantes de los diferentes sectores de producción, funcionarios e incluso medios de comunicación, con las nuevas prácticas de Gobierno y Parlamento Abierto.



Primero, para identificar los nodos del problema, segundo para que, a la luz de su asesoría y experiencia, podamos identificar soluciones que permitan reducir el impacto ambiental adverso y tercero, a través de esta cultura de participación ciudadana, identificar puntos de encuentro que hagan viable la regulación, a través de iniciativas que permitan marcos jurídicos que coadyuven al fomento de cambio de hábitos y estilos de vida para la sostenibilidad, el Medio Ambiente no conoce colores, nos convoca a todos.



Finalmente aprovecho también para señalar la importancia de mantener hábitos preventivos ante la eventualidad pandémica del Covid-19, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, utilizar técnica de etiqueta al toser o estornudar, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, si esto no fuese posible, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 70% de alcohol.