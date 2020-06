28 Junio 2020 04:08:00

El particular que venció a Los Aguillón con las despensas de General Cepeda

¿Es relevante informativamente una localidad con 4 mil 300 pobladores allende sus fronteras? ¿Hay materia periodística de interés general en sus asuntos públicos? Sí, aunque no lo parezca y por tanto no se indague a profundidad.



Cito un caso. El pasado 14 de mayo, en plena emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de General Cepeda adjudicó a un particular un contrato de 3 millones 998 mil 150 pesos por 13 mil despensas, las cuales constituyen el programa “asistencia social, alimentación y nutrición” 2020 del DIF Municipal.



Hasta hoy General Cepeda es uno de los siete municipios (de 38 totales) que no tiene casos positivos de Covid-19; un oasis libre de virus en la Región Sureste de Coahuila. Con 4 mil 300 habitantes, por tanto, equivale a que cada uno de ellos –sí, cada uno, no cada familia– recibiría tres despensas. Proporción que no es habitual, de entrada.



Se trata de 13 mil paquetes con 13 productos alimenticios y papel higiénico que, al menudeo, no rebasan los 180 pesos por unidad aún y cuando se exigían marcas específicas en la convocatoria, no solo cantidades. Situación atípica y criticable desde un punto de vista comercial, por lo demás. Aunque también se puede abordar desde un ángulo práctico: ¿Para qué quieren entre los consumibles, por ejemplo, una lata de leche evaporada? ¿Por qué no incluir en su lugar arroz, un grano básico de la dieta mexicana que fue excluido, si en el fondo se trata supuestamente de nutrición?



Al mayoreo, naturalmente, el costo debería bajar más. Pero los 3 millones 998 mil 150 pesos que costaron las despensas, en cambio, suponen un precio de 300 por pieza, sin especificar en documentos si dicha cantidad ya incluye o no el IVA.



De no ser así, la cifra sube entonces a 4 millones 637 mil 854 pesos. Es decir a 357 cada una; o dicho de otra manera: con un sobreprecio del 50% respecto a su valor en el mercado. Casi 2 millones 300 mil pesos adicionales en una operación.



Ahora bien, en su defensa podrán argumentar que se debe aumentar el precio, ya que las despensas tienen que ser repartidas, a partir del 27 de mayo y hasta el 22 de septiembre, en la cabecera municipal y 47 comunidades ejidales, lo cual implica un importante gasto de transporte a considerar. Aún así no se justifica.



Parecieran nimiedades, no obstante el tema no es menor si se considera que General Cepeda maneja un presupuesto anual de 63 millones 432 mil 965 pesos para el ejercicio fiscal en curso. Eso significa que las despensas representan 7.3% del total en una sola compra. O el 45% del capítulo “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.



Para dimensionar el dispendio: el Gobierno municipal de Torreón adquirió el 23 de marzo despensas de similares características a 128.35 pesos como precio unitario sin IVA (148.88 ya con Impuesto al Valor Agregado). Así, por 57 mil 143 paquetes, pagó 7 millones 334 mil 875 pesos como consta en el contrato 035/2020/LP/DS. ¿Entonces por qué costó 208 pesos de más cada unidad en General Cepeda?



Y aquí viene lo interesante. A la ‘licitación’ identificada con el folio LA-805011964-E1-2020, cabe señalar, se presentó Juana Margarita Vega Almaguer, persona física, y Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V., empresa de Hugo Armando Aguillón Rosales, hermano de David (exfuncionario estatal con Humberto y Rubén Moreira, además de secretario de Gobierno con Jorge Torres López), Gabriel (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia) y Carlos Mauricio (administrador central de Contabilidad), la cual ha sido plenamente identificada por sus contratos en este mismo espacio (Zócalo, 28/04/19 y 30/04/19).



Sin embargo esta vez la favorecida no fue Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. –como habitualmente sucede cuando participa– sino Juana Margarita Vega Almaguer, de 38 años, quien es trabajadora de la Casa del Maestro Sección 38, en General Cepeda. Y llama la atención que, pese a tener adeudos en su historial crediticio con el Fondo de la Vivienda para Trabajadores de la Educación (FOVI) del SNTE, tenga capacidad económica para suministrar casi 4 millones de pesos en despensas durante la pandemia, siendo que estas le serán pagadas hasta 45 días después de presentado el comprobante a Tesorería. Especialmente sorprende que supere a una sociedad mercantil que factura más de 100 millones de pesos al año.



Por su parte, el proveedor excluido (pese a que presentó una propuesta 639 mil pesos menor) argumentó en la junta de aclaraciones que no había manera de tener listas las despensas en solo cinco días naturales (contados desde la fecha del fallo a la licitación, hasta la entrega), como establecía originalmente la convocatoria. “Salvo que ya se tenga la certeza previa de ser adjudicado”, criticó.



A ese mismo acto, sin acreditarse como representante de Juana Margarita Vega Almaguer, sino “encargado” (figura que jurídicamente no existe), curiosamente acudió un ciudadano de nombre Francisco Javier Mercado López, con domicilio en Metepec, Estado de México.



Finalmente, durante la notificación del fallo, Servicios Integrados Gama, S.A. de C.V. manifestó a través de su representante su intención de inconformarse ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado. “Evidentemente a ustedes les va a costar más de medio millón de pesos, y nosotros veremos lo que nos toque hacer”, amenazó.



Cortita y pie



En la semana trascendió un conflicto en General Cepeda entre su Alcalde, el panista que gobierna desde 2018, Juan Gilberto Salas Aguirre, y 10 de 13 policías con que cuenta el Municipio. De acuerdo con la versión del Edil, los uniformados quisieron secuestrarlo; aunque según testimonio de estos, solo querían dialogar con él.



La presunta sublevación ocasionó se disolviese administrativamente la corporación, y por consecuencia la seguridad quedase a cargo del Estado y la Guardia Nacional.



La última y nos vamos



Juan Salas fue funcionario en Saltillo durante la administración 2014-2017 encabezada por Isidro López Villarreal. La entonces secretaria de dicho Ayuntamiento, María Alicia García Narro (cuyos familiares vendieron a finales de 2014 un terreno en 40 millones 895 mil pesos al Municipio e hicieron el trato de sus vidas, como documentó en su día quien esto escribe) funge ahora como asesor jurídico en su gestión, y firmó de conformidad las fases del proceso para adquirir las despensas. Hoy, a 66 kilómetros de la capital, continúan los negocios particulares con el erario.