El PEJE sube como la espuma

PUES QUIÉN SABE, PERO ES para ponerse a pensar con eso de que el Presidente de México ande ya pisando el 70 por ciento de las preferencias ciudadanas, como la espuma sube su aceptación frente a los ciudadanos, aumentó más de un 4 por ciento...



Y ES PREOCUPANTE POR TRES cosas:



PRIMERO PORQUE VA PARA ARRIBA en la aceptación ciudadana, cuando no ha hecho nada, más bien no ha concretado nada...



EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS, ha destacado por querer solucionar todo con dinero, lo mismo ofrece becas a los "ninis" que a las mujeres golpeadas y a los padres que tienen hijos en guarderías, hasta a quienes roban gasolina para que ya no caigan en las tentaciones...



DE MUCHOS ANUNCIOS QUE HA hecho, ha cambiado de opinión pero en realidad no ha solucionado nada, a nadie ha procesado por corrupción y es uno de sus recurrentes discursos...



HA INCUMPLIDO PROMESAS DE CAMPAÑA, como el tema de la gasolina, de procesar a los ex presidentes además después de muchos años, regresaron las huelgas al país...



EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE EL amor es ciego, la aceptacion del "PEJE", impide que la gente vea sus errores, para la gran mayoría de los mexicanos todo es bueno y arremeten contra quienes no piensan lo mismo y eso no es nada bueno porque entonces aceptamos todas las decisiones como vengan...



Y EN TERCER LUGAR, PORQUE aprovechando que el pueblo lo quiere mucho, LÓPEZ OBRADOR, arrastra al triunfo a todos los candidatos de Morena, aunque sean puro garifero, dicen en mi pueblo...



PORQUE EL PUEBLO ELIGE TODO lo que huela a Morena, en la mayoría de los estados votaron por los candidatos de ese partido, sin ver antecedentes, sin detenerse a pensar que no eran las mejores opciones, sin la mínima garantía de honestidad y transparencia...



EL PRESIDENTE PODRÁ SER BUENO, pero eso no significa que todos los de su partido lo sean...



COMO CANICA EN BANDEJA TRAEN a los diputados federales del PRI en Coahuila que votaron a favor de la revocación de mandato...



SIENDO UNA PROPUESTA QUE, SEGÚN los expertos en el tema, al único que favorece es al presidente de México, a nadie convence eso de que los legisladores del PRI votaron a favor, aún en contra de su propia bancada...



RUBÉN MOREIRA, MARTHA GARAY Y FERNANDO DE LAS FUENTES le quedaron mal a los priístas, que odian cualquier cosa que venga de Morena...



EL EX GOBERNADOR DE COAHUILA, dijo que votó a favor porque la revocación de mandato permitirá quitar a los malos presidentes y que seguramente AMLO en tres años bajará en popularidad y entonces lo podrán quitar...



DIJO QUE EL PRESIDENTE NO siempre será popular y es ahí cuando lo van a poder tumbar con dicha revocación de mandato...



CIERTO ES QUE EN POLÍTICA nada está escrito, pero a como vemos las cosas al "PEJE" nadie lo baja del primer lugar en los próximos años, al que le pongan enfrente le va a dar boquetazo, como en las carreras de caballos...