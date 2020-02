21 Febrero 2020 03:00:00

El pitcheo

No sé usted esta enterado, pero los Saraperos la campaña anterior de la Liga Mexicana de Beisbol utilizaron a 34 lanzadores, una cifra bastante amplia, pero que demuestran una vez mas que la intentona era recuperar al terreno perdido en la primera vuelta en donde en 60 encuentros, tan solo lograron 28 triunfos a cambio de 32 derrotas.



POR ELLO, EL equipo termino en el quinto lugar, que le dio oportunidad de lograr tan solo 4 puntos, muy lejos del primer lugar, a 12.5 que parecía increíble que nuestro equipo reapuntara pero se hicieron los ajustes necesarios con los cambios que le vino a dar la cara al equipo y por supuesto a los aficionados.



POR ESO LA mayoría de los lanzadores tuvieron que cambiar de franela, y quienes vinieron de ultima hora, llámese la segunda vuelta, hizo el trabajo, para sacar al barco a puerto seguro, creo que es indudable que demostró Roberto Magdaleno Ramirez su gran capacidad para auxiliar al equipo y armar uno mejor.



FIJESE USTED UN dato muy interesante, entre esos 34 lanzadores que utilizo Saraperos, el pitcher que mas juegos abrió fue el tapatío Raul Soe Carrillo con 25 y termino con una marca de 9 ganados y 9 perdidos, mientras que el boricua Jontahan Sanchez abrió 20 juegos y termino con una marca de 8 ganados y 6 derrotas.



EL MEXICONORTEAMERICANO Sergio Mitre, que ya firmo y reconoció tanto el apoyo de la directiva como de los aficionados, abrió 13 encuentros y termino con una marca de 9 ganados y tres perdidos, del cual confiamos que estará superándolo en esta campaña, mientras que el venezolano Felix Doubront, que arribo en la segunda vuelta abrió 17 y termino con una marca de 7 ganados y tres perdidos.



COMO USTED PUEDE ver si estos cuatro lanzadores regresan y lo hacen en estado optimo podrán ser de mucha utilidad, y ahora reforzados con el zurdo veracruzano Orlando Lara y los cubanos Blanco y Viera, creo que el panorama puede ser muy halagador para el equipo y naturalmente para la afición.



EL MAL MOMENTO, por el cual paso el equipo en la primera vuelta, arrastro una situación difícil para la parte complementaria, por eso elevo su porcentaje de carreras limpias admitidas al 5.46, destacando los 1309 imparables recibidos, con 698 carreras admitidas de las cuales fueron 625 limpias, con 150 cuadrangulares, de los cuales quienes mas aceptaron fueron Soe Carrillo y Sanchez, cada uno con 18.



A PROPOSITO DE esto, me entere por ahi, que Miguel Solís Castillejos esta ya de regreso con los Saraperos luego de trabajar por un tiempo en su tierra Chiapas, y creo que podrá venir a hacer el remedio para evitar que al menos en el Parque Madero y fuera de el, no les peguen tantos cuadrangulares y evitar que sean menos las carreras que admitan.



MIGUEL SIEMPRE A dicho que el parque Madero, es un parque difícil, que quien logre triunfar en este parque, lo podrán hacer en el resto de la república, y seguramente que con sus conocimientos que logro en su trayectoria como lanzador, podrá venir a ser de gran ayuda.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.