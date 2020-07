30 Julio 2020 04:10:00

El pleito

El voto a favor de Rubén Moreira en San Lázaro para un periodo extraordinario confrontó a la clase política de la Región Centro.



Eran más los que descalificaron al exgobernador que quienes lo justificaban.



Criticaron la postura de Moreira y Dulce María Sauri por aliarse con los de Morena.



Ellá en el Comité Ejecutivo Nacional justicaron el voto a favor de los dos diputados federales del PRI.



Alejandro Moreno posteó en sus redes sociales que por encima de todos los temas políticos debe estar la salud y la vida de las familias mexicanas.



Y en ese sentido es que Moreira y Sauri votaron en congruencia a las necesidades de México.



La justificación del líder nacional del Revolucionario Institucional confundió más a la clase política porque entendieron que el resto de los legisladores, los que votaron en contra, estarían en contra de las necesidades de México.



Al final, Alberto Medina pidió unidad y tranquilidad, no le hicieron caso pero terminaron con la confrontación.



A LA ELECCIÓN



Hoy se confirma que el proceso para elegir a diputados locales será el 18 de octubre.



A las 10 de la mañana estaría sesionando el INE de Lorenzo Córdova y por la tarde, a las 18:00 horas el IEC de Gabriela de León ratificaría el acuerdo.



Desde ayer ya se sabía que ya estaba todo listo para darle luz verde al proceso electoral que fue suspendido por la pandemia.



No hay, aparentemente, motivos para que no le pongan fecha a la elección, ya no puede ser pretexto la contingencia sanitaria.



Al señor presidente López Obrador no le preocupa un contagio masivo confirmando la celebración del Grito de Independencia y desfile.



Aún así, las autoridades electorales emitirán una serie de recomendaciones para el día de la elección.



PATADAS DE AHOGADO



Por cierto que Jesús de León Tello se jugó su última carta pidiendo que se suspenda la elección.



Dice el líder estatal del PAN que no hay condiciones para celebrar el alto índice de casos positivos en el Estado.



El dirigente espurio dice que su equipo jurídico está listo para impugnar el acuerdo del INE y del IEC.



Lo de Chuy de León es curarse en salud porque a alguien hay que echarle la culpa por una anunciada derrota.



LÁSTIMAS



Lo mejor que debe hacer Chuy de León es mandar recursos para los candidatos y no pasen penurias.



Es que hasta los mismos panistas critican que los abanderados de Acción Nacional anden con una mano adelante y otra atrás.



Lo dicen porque Rolando Valle llegó ayer al restaurante de Eduardo “El Pescado” García donde ya estaban algunos de su equipo de campaña.



Pidió café y jugó de naranja, los terminó y antes de irse sacó 50 pesos para que pagaran la cuenta.



Entre broma y más en serio le dijeron que dejara mínimo 100 pesos y ante la presión tuvo que hacerlo.



UNIDAD



Ya le habíamos adelantado del grupo de unidad que formaron Antonio Juaristi y Mario Martínez, dos que aspiran a la presidencia municipal de Ciudad Frontera.



También fue Moisés Asís, pero en calidad de oyente porque no le da para ser candidato.



También anote a Jaime Delgado y Jorge Bretado que son los de a pie, los que hacen la chamba en el Movimiento Territorial.



Aprovechando la reunión y asegurando que los dos calefactos no tuvieran ningún problema para contender, les llevaron las hojas de registro para la reafiliación del PRI.



Porque aunque Toño haya sido presidente del Comité Municipal necesita cumplir con el proceso.