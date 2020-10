25 Octubre 2020 03:10:00

El pozo está seco

NUEVAMENTE el presidente López Obrador, se aventó una promesa económica más, la situación es que las hace todos los días, no toma decisiones en base a finanzas públicas.



DURANTE SU VISITA a la Región Carbonífera, prometió a las viudas de los 65 mineros fallecidos una segunda indemnización y se comprometió que sería antes de que concluyera el año.



ME IMAGINO que el Secretario de Hacienda cada vez que sale de gira el Presidente, tiembla, de dónde sacar más dinero del que entra sin aumentar impuestos y sin solicitar préstamos.



EL POZO ECONÓMICO está prácticamente seco ya no hay de dónde agarrar dinero, el principal ingreso público que es el fiscal, cayó drásticamente en al menos un 35%, la economía sufrió un deterioro de más del 10% en 2020.



LAS FINANZAS gubernamentales deben ser operadas igual a las de una persona, no puedes gastar más de lo que ganas, a menos que poco a poco vayas comprometiendo tus bienes, lo que tarde o temprano tendrás que vender para pagar.



SEGÚN INFORMACIÓN de Hacienda el Gobierno Federal acudirá al endeudamiento en caso de que haya un rebrote de Covid, así lo señaló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, así que no duden que de repente López Gatell nos ponga a todos en rojo para tener el pretexto.



EL FUNCIONARIO señaló que la carta de endeudamiento es una segunda línea de defensa, en el caso de que hubiera un segundo rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas respecto a la economía, o sea, endeudar más al país.



DE ACUERDO con el Segundo Informe de Gobierno, México se endeudó por 764 mil 635.5 millones de pesos al saldo de la deuda neta, es decir, sigue creciendo la deuda aunque en la mañanera presidencial se diga otra cosa.



AL CIERRE DEL PRIMER semestre del 2020, el total del dinero que debe el Gobierno Federal ascendió a 9.3 billones de pesos, cifra nueve por ciento mayor a los 8.5 billones registrados en el mismo periodo del año pasado.



HR RATINGS estimó que la deuda de México aumentó 10 puntos porcentuales con referencia al PIB en 2020, debido a la caída de la actividad económica y la paridad con el dólar. De acuerdo con la firma, la crisis económica llevará la deuda total del país hasta 56.6 por ciento del PIB al cierre de 2020.



EL SUBSECRETARIO de Hacienda recordó que la estrategia del gobierno para atender la crisis evitó a toda costa medidas como aumentar los impuestos o contraer el gasto, además de que no se recurrió a préstamos, pero si el endeudamiento escondido y el despilfarro social siguen, no habrá otro camino.



EL FUNCIONARIO destacó que a la fecha no queda clara la trayectoria que tendrá la pandemia y en qué medida afectará al país, por lo pronto 9.3 billones de pesos debe el país.



ALFREDO PAREDES, no se duerme en sus laureles a esperar que el rebrote de Covid-19 que se está dando en varios estados lo tomen desprevenido, el Alcalde ha girado instrucciones precisas de redoblar las acciones de prevención sanitaria.



LOS CIUDADANOS entraron en un estado de confianza que le dio respiro a la pandemia y parece que quiere agarrar de nuevo fuerza, nuevamente se hace una campaña de concientización, buscando evitar el cierre de ciertos giros comerciales.



TODO DEPENDERÁ de los casos hospitalarios que se presenten la próxima semana, desafortunadamente quien más viene sufriendo la pandemia son los adultos mayores o personas con alguna enfermedad que debilita el sistema inmune.



AZUCENA RAMOS, secretaria de Turismo en Coahuila, se ha visto muy activa por todo el Estado, se reunió con los alcaldes y directores de turismo de los 7 pueblos mágicos, para generar la estrategia del Estado dentro de la feria de pueblos mágicos.



SAN LUIS POTOSÍ será sede donde los 121 pueblos mágicos de México mostrarán su riqueza histórica, gastronómica y artesanal, una gran oportunidad para los pueblos que están en vía de madurez.



ARTEAGA, COAHUILA, se ha destapado como un destino, ya no sólo de placer, está de lleno en el tema enológico, varios viñedos con gran calidad están desarrollándose en ese Pueblo Mágico, sin duda vamos a ver cosas interesantes de Arteaga durante el festival.



OBVIAMENTE Parras de la Fuente le lleva más de 200 años de experiencia en la fabricación de vinos, Coahuila cada día fortalece más el tema de dinosaurios, vinos y gastronomía, eso se ha dado sin duda gracias a los pueblos mágicos.



ERA BOLA CANTADA que Mario Delgado dejaría en la raya a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de Morena, nunca se ha visto que un presidente del partido en el poder tenga un dirigente nacional incómodo.



CON LA LLEGADA de Mario Delgado es un hecho que Tatiana Cloutier será la candidata por Morena en Nuevo León, por el PRI seguramente irá el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, la sorpresa la da IVONE ORTEGA, quien renunció al PRI para formar parte de la militancia de Movimiento Ciudadano.



EL GOBIERNO FEDERAL hará todo lo posible por sostener la mayoría en el Congreso Federal. No puede darse el lujo de perder, un congreso que no es afín al Presidente, representaría el peor dolor de cabeza que alguien pueda imaginar.