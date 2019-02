19 Febrero 2019 04:10:00

El Presidente en Saltillo

HOY ESTARá EN SALTILLO el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el evento de la celebración del Día del Ejército Mexicano…



TODO SE REALIZARÁ EN las instalaciones del 69 Batallón del Ejército Mexicano al sur de Saltillo, por lo que quienes fueron invitados, algo muy reservado en cuanto a las personalidades que asistirán de todo Coahuila, deberán ingresar entre las dos y tres de la tarde a dichas instalaciones, en tanto que el evento se desarrollará a las 4:30 de la tarde…



EL PRESIDENTE SIN DUDA hará un reconocimiento al Ejército Mexicano que en Coahuila ha sido ejemplo de trabajo coordinado y lucha para mantener nuestro estado en paz y que también la forma participativa de trabajar en la atención de ese problema de la inseguridad es ejemplo para muchos otros estados que han dado tumbos en este asunto, sobre todo vecinos como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua…



POR ALLÁ ESTARÁN VARIOS alcaldes, incluido por supuesto Claudio Bres y otros de la zona norte, quienes tendrán oportunidad de saludar al Presidente López Obrador…



III

Y LOS DESALOJOS YA comenzaron en las bodegas de Macesa, donde estuvieron casi dos mil migrantes centroamericanos durante casi dos semanas, sin que estos causaran problemas mayores o trastornos a la vida y actividades normales de la zona fronteriza de Piedras Negras…



POR MÁS QUE ALGUNOS pretendieron reflejar lo que no sucedía en cuanto a la atención de estos migrantes, pues fueron atendidos por mucho, de mejor manera, más ordenada y con estricta vigilancia de Derechos Humanos nacional, estatal e incluso de la ONU, hoy vemos la forma adecuada en que, coordinados los tres niveles de Gobierno se atendió de forma correcta la situación…



A UN ALTO COSTO, QUE aún no se determina, el gobernador Miguel Riquelme, el alcalde Claudio Bres y apoyo de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, se logró sacar adelante este asunto delicado, de alto riesgo y sobre todo donde se involucraba a hombres mujeres y niños en condición de riesgo extrema en todos los sentidos…



MALAMENTE EN ALGUNOS MEDIOS norteamericanos se mencionaba que se tenían encerrados contra su voluntad en maquiladoras “abandonadas”, cuando lo que sucedió fue que la autoridad local atendió un problema que debía de haberse vigilado desde la frontera sur y todo para que no causara problemas a Estados Unidos y por estar en esta frontera, a los propios nigropetenses personas y empresas…



III

BIEN DEBERÍA REVISAR la delegación Coahuila del IMSS en la clínica 79 de Piedras Negras cómo es que médicos especialistas, los cuales son escasos y tenemos un alto déficit, tienen chance de acomodar sus horarios a como les convenga y hacerse favores mutuamente…



PORQUE POR UN LADO los médicos son directivos de la Escuela de Medicina y a uno le concentran clases los sábados, para que además de ser directivo en la Unidad de Medicina Familiar, también pueda atender un consultorio privado del Doctor Simi, como en un pago de favores que al final quienes terminan asumiendo el costo son los derechohabientes y los patrones quienes sí les rebajan las cuotas pero no disponen de salud con especialistas tiempo o cuando se necesitan…



DE LA MISMA FORMA QUE el rector de la UAdeC ha dicho que no habrá multichambeadores en las escuelas de la máxima casa de estudios, también el delegado del IMSS en Coahuila debería de realizar una auditoría para ver quién tiene tres o cuatro chambas y al Seguro Social solo van a checar tarjeta, para luego irse a consultar a la Simi, a la del Magisterio, a las clínicas privadas de ayudantes de médicos de cirugías estéticas o a hospitales del Sector Salud…



ES CORRECTO Y NORMAL tener aspiraciones para trabajar en el sector público y consultar en la privada, pero no tener cuatro chambas y dejarlas todas a medias, sobre todo las que se le pagan con impuestos de todos los contribuyentes…



III

ALGO PASA CON LOS precios de las gasolinas, pues en el fin de semana que recién acaba de concluir, sorprendieron a los compradores del carburante con incrementos desde el viernes hasta el domingo del orden de un peso por litro que representa simplemente lo que se habían beneficiado los usuarios fronterizos con la baja del IVA del 16 al 8 por ciento…



SI BIEN EL PRECIO de las gasolinas subió en Texas, el incremento en Piedras Negras fue extraordinario y tipo madruguete en fin de semana…